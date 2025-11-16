छिलका, पपरी है हजारीबाग का खास व्यंजन, दूर दूर से आते हैं लोग इसे खाने, जानें क्या है खासियत
हजारीबाग में छिलका या पपरी लोगों के लिए एक खास व्यंजन है. जिसे टमाटर की चटनी के साथ लोग खाना पसंद करते हैं.
Published : November 16, 2025 at 6:47 PM IST
हजारीबाग: भारत अपने खान पान के लिए पूरे विश्व भर में जाना जाता है. हर एक क्षेत्र का कुछ ना कुछ खास व्यंजन होता है. हजारीबाग की पपरी जिसे छिलका भी कहते हैं, अपने स्वाद के लिए जाना जाता है. खासकर हजारीबाग और आसपास के निकटवर्ती जिले में आपको छिलका का स्वाद जरूर मिलेगा. जब भी आप हजारीबाग आएं तो एक बार छिलका जरूर खाएं.
हजार बागों का शहर हजारीबाग प्रकृति सुंदरता के लिए तो जाना ही जाता है. इसके साथ ही यह अपने खास व्यंजन के लिए भी जाना जाता है. जब भी कोई हजारीबाग पहुंचता है तो इसका स्वाद जरूर चखता है. सेब की छिलका की तरह पतला होने के कारण इसे छिलका कहते हैं. क्योंकि यह पत्ता की तरह पतला होता है इस कारण पपरी कहते हैं.
छिलका या पपरी हजारीबाग का बेहद खास व्यंजन है. जो लगभग हर घर में बनता है. इसे बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है. घर की बुजुर्ग महिलाएं बड़े ही चाव से इसे बनाती हैं. बदलते जमाने में इसे बनाने वालों की संख्या में भी कमी आई है. नई पीढ़ी इस व्यंजन को बनाने में परिपक्व नहीं है. जिस घर की महिलाओं ने नई पीढ़ी को बनाने सिखाया है, वहीं इस व्यंजन को बना पाती है. गांव घर की महिलाएं बनाने में पूर्ण रूप से परिपक्व हैं.
छिलका बनाने के लिए सबसे पहले रात में अरवा चावल चना दाल या उरद दाल दो में कोई एक पानी में फुलाया जाता है. सुबह मिक्सी में पीस दिया जाता है. पहले के जमाने में पत्थर के बने सिलवट में पीसा जाता था. अब सिलवटी से लोग पीसना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत अधिक होता है. पीसने के दौरान पानी की मात्रा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है.
अगर पानी अधिक पड़ गया तो छिलका बनना नामुमकिन हो जाता है. इसमें स्वाद अनुसार नमक दिया जाता है. लोहे के तवे पर पहले सरसों का तेल लगाया जाता है. पतले पानी की तरह घोल को लोहे के तवे पर हाथों से फैलाया जाता है. तवे को किसी बर्तन से ढक दिया जाता है और फिर 15 से 20 सेकंड के अंदर बर्तन हटाकर उसे पलट दिया जाता है. लगभग 10 से 15 सेकंड के अंदर छिलका को तवा से उतार दिया जाता है.
छिलका को टमाटर की चटनी या आलू चना की सब्जी के साथ खाने से स्वाद और भी अधिक बढ़ जाता है. आग में पके हुए टमाटर कच्चा लहसुन, प्याज और मिर्च से बनी चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं. इसे मांसाहारी लोग खस्सी या मुर्गा के साथ खाना अधिक पसंद करते हैं.
