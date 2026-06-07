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तेज रफ्तार का कहर: दिल्ली के रजोकरी फ्लाईओवर पर कार ने मारी टक्‍कर, टेंपो में सवार महिला की मौत, 6 घायल

दिल्ली के रजोकरी फ्लाईओवर पर इनोवा कार ने एक टेंपो को टक्कर मार दी उसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई

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तेज रफ्तार का कहर, महिला की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 7, 2026 at 4:21 PM IST

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नई दिल्‍ली: दक्षिण पश्चिम दिल्ली के वसंत कुंज थाना क्षेत्र के रजोकरी फ्लाईओवर पर रविवार तड़के सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया. यहां एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने एक टेंपो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इससे टेंपो पलट गया और उसमें सवार एक ही परिवार के छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

सूचना मिलते ही पुलिस, क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई और हादसे में घायल लोगों को तुरंत सफदरजंग के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया. हादसे के पीड़ित राहुल ने बताया कि मैं खुद ऑटो चालक हूं और मंदिर जाने के लिए मैं अपने घर से निकला था. मेरे साथ ऑटो में परिवार के बच्‍चों समेत आठ लोग थे. तभी रजोकरी फ्लाईओवर पर पीछे से एक तेज रफ्तार इनोवा कर ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में मेरी मौसी की जान चली गई तो वहीं छह लोग घायल हो गए. इनोवा का ड्राइवर पूरी तरह नशे में धुत्‍त था और आज उसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया.

सड़क हादसे में एक महिला की मौत (ETV Bharat)

वही साउथ वेस्ट की डीसीपी अमित गोयल ने जानकारी देते हुए बताया है कि 7 जून रविवार कि सुबह 4:25 पर रजोकरी फ्लाईओवर पर गुरुग्राम की ओर एक घातक सड़क दुर्घटना की सूचना पीसीआर कॉल के माध्यम से प्राप्त हुई है. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. जांच में पता चला कि एक टोयोटा इनोवा ने कथित तौर पर एक टेम्पो को पीछे से टक्कर मार दी थी. इस दुर्घटना में टेम्पो में सवार छह लोग घायल हो गए और एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई. चालक को मामूली चोटें आईं. इसके अलावा टेम्पो में सवार सभी छह लोग दिल्ली के सीलमपुर के निवासी थे और दुर्घटना के समय गुरुग्राम के एक मंदिर जा रहे थे. मृतक महिला सहित कुल छह लोगों को सीएटीएस एम्बुलेंस द्वारा सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. इनमें से पांच लोग (तीन बच्चे और दो वयस्क महिलाएं) दुर्घटना में घायल हो गए थे. क्राइम टीम और एफएसएल टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया. घटना के दौरान वाहन चलाने वाले संदिग्ध को मौके पर ही पकड़ लिया गया.

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