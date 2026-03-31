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रुद्रप्रयाग में महिलाओं ने रोका रेलवे टनल का काम, प्रशासन के फूले हाथ-पांव

रुद्रप्रयाग में रेलवे टनल कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र, 10 दिन का मिला आश्वासन, स्थगित किया धरना-प्रदर्शन

WOMEN STOPPED TUNNEL WORK
महिलाओं ने रोका टनल का काम (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 31, 2026 at 6:35 PM IST

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रुद्रप्रयाग: बदरीनाथ हाईवे से सटे घोलतीर-मरोड़ा क्षेत्र में रेलवे टनल निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश एक बार फिर सामने आया. टनल निर्माण के दौरान की गई ब्लास्टिंग से मरोड़ा स्थित प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन चार साल बीत जाने के बाद भी इनके पुनर्निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. इसी मुद्दे को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों, खासकर महिलाओं ने रेलवे टनल के बाहर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. जिससे प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए.

ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा. प्रदर्शन के चलते जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के अधिकारी मौके पर पहुंचे. रेलवे श्रमिक हित संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुनील रावत, हरीश नेगी, अक्षय, वीरेंद्र, माया देवी और लक्ष्मी देवी ने कहा कि टनल निर्माण से क्षेत्र को व्यापक नुकसान हुआ है. गांव के पैदल मार्ग और शिक्षा संस्थान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन उनकी मरम्मत को लेकर कोई गंभीर पहल नहीं की गई.

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अधिकारियों से उलझते ग्रामीण (फोटो- ETV Bharat)

गुमराह करने का लगाया आरोप: उन्होंने आरोप लगाया कि आरवीएनएल और जिला प्रशासन लगातार आश्वासन देकर ग्रामीणों को गुमराह कर रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय भवन के निर्माण के लिए आरवीएनएल द्वारा एक करोड़ रुपए की धनराशि दी जा चुकी है, लेकिन यह राशि जिला प्रशासन के पास होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं हो पाया है. ग्रामीणों ने प्रशासन की ओर से 400 मीटर क्षेत्र को 'फ्रीज जोन' बताकर निर्माण कार्य टालने का आरोप भी लगाया. जबकि, आसपास अन्य निर्माण कार्य जारी है.

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ईटीवी भारत पर महिलाओं ने रखी समस्या (फोटो- ETV Bharat)

एसडीएम के आश्वासन के बाद माने ग्रामीण: वहीं, मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी एसएस सैनी ने ग्रामीणों को लिखित आश्वासन दिया कि 10 दिनों के भीतर विद्यालय भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इस आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया है. हालांकि, ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा.

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उप जिलाधिकारी एसएस सैनी ने दिया लिखित आश्वासन (फोटो- ETV Bharat)

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