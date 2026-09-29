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सेना के ट्रक का ब्रेक फेल, चपेट में आईं सड़क किनारे बैठी महिलाएं, 3 हायर सेंटर रेफर

एंबुलेंस ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )

विकासनगर: सहिया-समाल्टा मोटर मार्ग पर सेना का वाहन (ट्रक) अनियंत्रित हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए. जिसके चलते ट्रक की चपेट में आने से चार महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. स्थानीय लोगों ने घायलों को सीएचसी सहिया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीन महिलाओं को हायर सेंटर रेफर कर दिया है.