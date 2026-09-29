सेना के ट्रक का ब्रेक फेल, चपेट में आईं सड़क किनारे बैठी महिलाएं, 3 हायर सेंटर रेफर
सहिया-समाल्टा मार्ग पर हादसा, सेना के वाहन का ब्रेक फेल, यूटिलिटी को मारी टक्कर, चार महिलाएं गंभीर रूप से घायल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 29, 2026 at 7:03 PM IST
विकासनगर: सहिया-समाल्टा मोटर मार्ग पर सेना का वाहन (ट्रक) अनियंत्रित हो गया. बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए. जिसके चलते ट्रक की चपेट में आने से चार महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं. स्थानीय लोगों ने घायलों को सीएचसी सहिया पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीन महिलाओं को हायर सेंटर रेफर कर दिया है.
सहिया-समाल्टा मार्ग पर सेना के ट्रक अनियंत्रित: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 29 सितंबर को देहरादून जिले के कालसी तहसील के तहत सहिया-समाल्टा मोटर मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया. जहां सेना का एक ट्रक समाल्टा की तरफ से सहिया की ओर आ रहा था. तभी सहिया के पास ढलान पर अचानक वाहन के ब्रेक फेल हो गए, जिससे चालक ट्रक पर से नियंत्रण खो बैठा.
यूटिलिटी को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे बैठी महिलाओं को चपेट में लिया: अनियंत्रित ट्रक मोड़ नहीं काट सका और सामने खड़ी एक यूटिलिटी को टक्कर मारते हुए सड़क किनारे दुकान के पास बैठी चार महिलाओं को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में यूटिलिटी वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. जबकि, हादसे में चार महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गईं.
तीन महिलाओं को किया गया हायर सेंटर रेफर: घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए आनन-फानन में सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया पहुंचाया. सीएचसी सहिया की डॉक्टर हुमा परवीन ने बताया कि चारों महिलाओं का प्राथमिक उपचार किया गया. इनमें से तीन महिलाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है.
हादसे में घायल महिलाएं-
- असाड़ी देवी (उम्र 65 वर्ष), निवासी- माटला, समाल्टा, विकासनगर
- सीमा देवी (उम्र 45 वर्ष), निवासी- ददौली, समाल्टा, विकासनगर
- शिखा (उम्र 18 वर्ष), निवासी- ददौली, समाल्टा, विकासनगर
- ढेकूटी देवी (उम्र 60 वर्ष), निवासी- खतार, विकासनगर
पुलिस ने घायलों से जुटाई जानकारी: वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहिया पहुंची. जहां घायलों से जानकारी ली. साथ ही हादसे की बारीकी से जांच में जुट गई है. बताया जा रहा है कि सेना के ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद यह हादसा हुआ. जिसके चलते 4 महिलाओं की जान सांसत में आ गई.
"सेना के वाहन को पुलिस चौकी में खड़ा करवा दिया गया है. तहरीर मिलने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."- संदीप पंवार, सहिया चौकी प्रभारी
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