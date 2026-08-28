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उत्तराखंड में राखी पर फ्री बस सेवा का लाभ उठा रही हैं बहनें, कल भी रोडवेज में नहीं लगेगा टिकट, आधार कार्ड रखें साथ

उत्तराखंड में रक्षा बंधन पर फ्री बस सेवा ( Etv Bharat )

देहरादून: आज रक्षा बंधन है. उत्तराखंड में रक्षा बंधन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध रही हैं. भाई उन्हें रक्षा का वचन दे रहे हैं. इस मौके पर धामी सरकार ने बहनों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा का तोहफा दिया है. आज तो उत्तराखंड की महिलाएं रोडवेज की बसों में फ्री यात्रा कर ही रही हैं, कल यानी 29 अगस्त को भी उन्हें फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी. रक्षा बंधन पर दो दिन राज्य की महिलाओं को फ्री बस सेवा: ये फ्री यात्रा सेवा महिलाओं को प्रदेश के भीतर उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में शत-प्रतिशत किराया छूट के साथ मिली है. उत्तराखंड शासन द्वारा इस संबंध में पहले ही आदेश जारी कर दिए गए थे. रक्षाबंधन पर्व पर बड़ी संख्या में महिलाएं अपने मायके जाती हैं. अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं. परिजनों से मिलने के लिए यात्रा करती हैं. राज्य सरकार की इस पहल से उन्हें सुरक्षित, सुगम एवं निशुल्क सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिली है. राखी पर फ्री बस सेवा (Etv Bharat)