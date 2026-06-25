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शराब पीने और बेचने पर उठक-बैठक और 500 रुपये का जुर्माना, झारखंड के इस गांव की महिलाओं ने शुरू किया अभियान

लातेहार सदर प्रखंड के उदयपुरा गांव की महिलाओं ने शराब पीने और बेचने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है.

Women in Udaypura village
महिलाओं का अभियान (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 7:39 PM IST

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लातेहार: नशा नाश का कारण होता है. इस बात को लातेहार सदर प्रखंड के उदयपुरा गांव की महिलाएं पूरी तरह समझ चुकी हैं. गांव को नशे से मुक्त करने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर महिलाओं ने गांव में एक अभियान आरंभ किया है. गांव में शराब बेचने या पीने वालों को आर्थिक दंड के साथ-साथ उठक बैठक भी कराई जा रही है.

दरअसल, लातेहार का उदयपुरा गांव पूरी तरह आदिवासी बहुल गांव है. लगभग 1000 की आबादी वाले इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया था. परंतु अवैध शराब बेचने वालों ने गांव के माहौल को खराब कर दिया. सड़क के किनारे शराब बेचे जाने से गांव का माहौल खराब हो रहा था. गांव की लड़कियां या महिलाएं रास्ते से गुजरने में भी असहज महसूस करने लगी थी. गांव के बच्चे भी नशे के शिकार होने लगे थे. धीरे-धीरे स्थिति जब अत्यंत खराब होने लगी और गांव के बच्चों का भविष्य बिगड़ने लगा तो महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान आरंभ कर दिया.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

महिलाओं ने सामूहिक रूप से बैठक कर निर्णय लिया कि अब अपने गांव में ना शराब बेचने देंगे और ना ही किसी को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने देंगे. इसी संकल्प के साथ महिलाओं ने प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक अवैध शराब के खिलाफ गांव में निगरानी आरंभ कर दी है. अलग-अलग टीम बनाकर महिलाएं गांव के विभिन्न चौक-चौराहा और टोला में घूम-घूम कर अवैध शराब पीने वाले और बेचने वालों को भगा रही हैं.

Women in Udaypura village
महिलाओं का अभियान (Etv Bharat)

500 रुपए जुर्माना या उठक बैठक का मिल रहा है दंड

गांव के सड़क पर अवैध रूप से शराब बेचने या शराब पीने वालों के खिलाफ गांव की महिलाओं ने एक नियम बनाया है. जिसके तहत शराब बेचते पकड़े जाने पर या शराब पीते पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना या फिर उठक-बैठक करने का दंड दिया जा रहा है. गांव की महिलाएं सुनीता देवी, सविता देवी आदि ने बताया कि पहले उनका गांव आदर्श गांव था. परंतु अवैध रूप से शराब बेचने वाले और शराब पीने वाले लोगों ने गांव के माहौल को खराब कर दिया.

Women in Udaypura village
महिलाओं का अभियान (Etv Bharat)

उन्होंने बताया कि स्थिति ऐसी हो गई है कि अब बड़े तो बड़े, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी नशापन करने लगे हैं. मजबूरी में गांव की महिलाओं ने यह संकल्प लिया कि अब गांव को पूरी तरह शराब मुक्त बनाने के लिए वे लोग खुद सड़क पर उतरेंगी. इसी संकल्प को पूरा करने के लिए पिछले 5 दिनों से गांव में अभियान चलाया जा रहा है और शराबियों को खदेड़ा जा रहा है.

Women in Udaypura village
महिलाओं का अभियान (Etv Bharat)

5 दिन में ही गांव में दिखने लगा बदलाव

इधर, गांव की महिलाओं के द्वारा चलाए गए इस अभियान का असर 5 दिन में ही दिखने लगा है. कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा श्वेता बाड़ा ने बताया कि अवैध शराब बेचने वाले और पीने वालों की भीड़ के कारण उन लोगों को रास्ते पर चलना भी मुश्किल हो गया था. हमेशा वे लोग खुद को असुरक्षित महसूस करती थी.

Women in Udaypura village
महिलाओं का अभियान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं ने मिलकर जो अभियान चलाया है, यह उनकी सुरक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है. अभियान के चार दिन के बाद ही गांव के सड़क किनारे अवैध शराब बेचने वालों की संख्या शून्य हो गई है. बाहर से आने वाले शराबियों की संख्या भी काफी कम हो गई है.

मुखिया भी करती है महिलाओं की तारीफ

महिलाओं की इस सकारात्मक पहल की तारीफ पंचायत की मुखिया सुनीता देवी भी करती हैं. उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं ने समाज के सामने एक मिसाल कायम की है. नशा हमेशा घर को तबाह करता है. समाज को नशा मुक्ति बनाने का संकल्प काबिले तारीफ है और जहां भी उनकी जरूरत होगी, वह उनके सहयोग के लिए खड़ी रहेंगी.

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