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शराब पीने और बेचने पर उठक-बैठक और 500 रुपये का जुर्माना, झारखंड के इस गांव की महिलाओं ने शुरू किया अभियान

लातेहार: नशा नाश का कारण होता है. इस बात को लातेहार सदर प्रखंड के उदयपुरा गांव की महिलाएं पूरी तरह समझ चुकी हैं. गांव को नशे से मुक्त करने और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करने को लेकर महिलाओं ने गांव में एक अभियान आरंभ किया है. गांव में शराब बेचने या पीने वालों को आर्थिक दंड के साथ-साथ उठक बैठक भी कराई जा रही है.

दरअसल, लातेहार का उदयपुरा गांव पूरी तरह आदिवासी बहुल गांव है. लगभग 1000 की आबादी वाले इस गांव को आदर्श गांव घोषित किया गया था. परंतु अवैध शराब बेचने वालों ने गांव के माहौल को खराब कर दिया. सड़क के किनारे शराब बेचे जाने से गांव का माहौल खराब हो रहा था. गांव की लड़कियां या महिलाएं रास्ते से गुजरने में भी असहज महसूस करने लगी थी. गांव के बच्चे भी नशे के शिकार होने लगे थे. धीरे-धीरे स्थिति जब अत्यंत खराब होने लगी और गांव के बच्चों का भविष्य बिगड़ने लगा तो महिलाओं ने अवैध शराब के खिलाफ अभियान आरंभ कर दिया.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

महिलाओं ने सामूहिक रूप से बैठक कर निर्णय लिया कि अब अपने गांव में ना शराब बेचने देंगे और ना ही किसी को सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने देंगे. इसी संकल्प के साथ महिलाओं ने प्रतिदिन दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 7:00 बजे तक अवैध शराब के खिलाफ गांव में निगरानी आरंभ कर दी है. अलग-अलग टीम बनाकर महिलाएं गांव के विभिन्न चौक-चौराहा और टोला में घूम-घूम कर अवैध शराब पीने वाले और बेचने वालों को भगा रही हैं.

महिलाओं का अभियान (Etv Bharat)

500 रुपए जुर्माना या उठक बैठक का मिल रहा है दंड

गांव के सड़क पर अवैध रूप से शराब बेचने या शराब पीने वालों के खिलाफ गांव की महिलाओं ने एक नियम बनाया है. जिसके तहत शराब बेचते पकड़े जाने पर या शराब पीते पकड़े जाने पर 500 रुपए का जुर्माना या फिर उठक-बैठक करने का दंड दिया जा रहा है. गांव की महिलाएं सुनीता देवी, सविता देवी आदि ने बताया कि पहले उनका गांव आदर्श गांव था. परंतु अवैध रूप से शराब बेचने वाले और शराब पीने वाले लोगों ने गांव के माहौल को खराब कर दिया.