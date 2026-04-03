ETV Bharat / state

हुनर, हौसला और बदलाव: 2 लाख 49 हजार 663 महिलाएं बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

रांची: झारखंड की राजधानी रांची से सटे कांके प्रखंड का छोटा सा गांव सुगनु इन दिनों आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक कहानी के रूप में उभरकर सामने आ रहा है. यहां की तंग गलियों और सादगी भरे जीवन के बीच एक ऐसा बदलाव आकार ले रहा है, जो न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है. महली टोला की महिलाएं, जो कभी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थीं, आज बांस से बने सजावटी उत्पादों के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं.

सुगनु गांव की “लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह” से जुड़ी 15 महिलाओं ने अपने पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़कर सफलता की मिसाल पेश की है. बांस, जो कभी इनके लिए केवल रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु बनाने का साधन था, आज इन्हीं महिलाओं के लिए आय का स्थायी स्रोत बन चुका है. इनके द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों में लैंप, टोकरियां, हैंगिंग ग्लोब, फ्रूट बास्केट, पेन स्टैंड, ज्वेलरी बॉक्स सहित कई आकर्षक सजावटी सामान शामिल हैं, जो न केवल उपयोगी हैं बल्कि सौंदर्य और कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं.

आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी सुगनु गांव की महिलाएं (Etv Bharat)

समूह की सचिव गीता देवी इस बदलाव की कहानी साझा करते हुए कहती हैं, “हम लोग महली जाति से आते हैं और बांस का काम हमारा पुश्तैनी पेशा रहा है. पहले हम सिर्फ पारंपरिक उपयोग की चीजें बनाते थे, लेकिन उससे ज्यादा आमदनी नहीं होती थी. 2008 में हमें एक संस्था से प्रशिक्षण मिला, जिससे हमारे काम में निखार आया. फिर 2016 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के सहयोग से समूह का गठन हुआ. 2018 में हमने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया और अपने काम को व्यवसाय के रूप में शुरू किया. आज हमारा काम लगातार बढ़ रहा है और आमदनी भी अच्छी हो रही है.

अब मिल रहा काम का सही दाम

समूह की सदस्य संजोती देवी बताती हैं, “पहले हम लोग खेतों में या दूसरे घरों में मजदूरी करते थे. दिनभर मेहनत के बाद भी बहुत कम पैसा मिलता था. कई बार काम भी नहीं मिलता था. अब हम अपने गांव में ही काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत के अनुसार कमाई भी कर रहे हैं. इससे हमारा जीवन काफी बदल गया है.”

इन महिलाओं की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनके उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन में निरंतर सुधार है. पारंपरिक बांस कला को आधुनिक जरूरतों के अनुसार ढालते हुए उन्होंने अपने उत्पादों को आकर्षक और बाजार के अनुकूल बनाया है. यही वजह है कि इनके उत्पादों की मांग अब स्थानीय बाजार से निकलकर देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच गई है.

समूह की अध्यक्ष रिंकी देवी कहती हैं, “हम लोग अपने उत्पादों को विभिन्न राज्यों में आयोजित मेलों और प्रदर्शनियों में लेकर जाते हैं. सरकार और अन्य संस्थाओं की ओर से हमें निशुल्क स्टॉल दिया जाता है, जिससे हमें अपने सामान को प्रदर्शित करने और बेचने का अच्छा मौका मिलता है. इससे हमें नए ग्राहकों से जुड़ने और बाजार को समझने में मदद मिलती है.”

समूह की एक अन्य सदस्य मोनिका देवी बताती हैं, “हमने दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर और असम जैसे कई शहरों में अपने स्टॉल लगाए हैं. हर जगह लोगों ने हमारे उत्पादों को पसंद किया. इससे हमें आत्मविश्वास मिला और हम अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हुए.”

ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

जिले के 18 प्रखंडों में फैल चुका है यह काम

सुगनु गांव की यह पहल अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही है. रांची जिले के सभी 18 प्रखंडों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान तेजी से चल रहा है. जिले में वर्तमान में 22,854 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 2,49,663 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. ये महिलाएं विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों और आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं.

लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की सालाना आय अब 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है. समूह द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की कीमत 80 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक होती है, जिससे हर वर्ग के ग्राहकों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित होती है. इस मूल्य सीमा के कारण इनके उत्पाद आम लोगों के लिए भी सुलभ हैं और बड़े बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं.