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हुनर, हौसला और बदलाव: 2 लाख 49 हजार 663 महिलाएं बनीं आत्मनिर्भरता की मिसाल

रांची के सुगनु गांव की लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी हैं. चंदन भट्टाचार्य की खास रिपोर्ट.

Sugnu village women
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 3, 2026 at 3:01 PM IST

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Updated : April 3, 2026 at 4:50 PM IST

8 Min Read
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रांची: झारखंड की राजधानी रांची से सटे कांके प्रखंड का छोटा सा गांव सुगनु इन दिनों आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरक कहानी के रूप में उभरकर सामने आ रहा है. यहां की तंग गलियों और सादगी भरे जीवन के बीच एक ऐसा बदलाव आकार ले रहा है, जो न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहा है. महली टोला की महिलाएं, जो कभी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती थीं, आज बांस से बने सजावटी उत्पादों के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हुए आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं.

सुगनु गांव की “लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह” से जुड़ी 15 महिलाओं ने अपने पारंपरिक हुनर को आधुनिक बाजार से जोड़कर सफलता की मिसाल पेश की है. बांस, जो कभी इनके लिए केवल रोजमर्रा के उपयोग की वस्तु बनाने का साधन था, आज इन्हीं महिलाओं के लिए आय का स्थायी स्रोत बन चुका है. इनके द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों में लैंप, टोकरियां, हैंगिंग ग्लोब, फ्रूट बास्केट, पेन स्टैंड, ज्वेलरी बॉक्स सहित कई आकर्षक सजावटी सामान शामिल हैं, जो न केवल उपयोगी हैं बल्कि सौंदर्य और कला का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं.

आत्मनिर्भरता की मिसाल बनी सुगनु गांव की महिलाएं (Etv Bharat)

समूह की सचिव गीता देवी इस बदलाव की कहानी साझा करते हुए कहती हैं, “हम लोग महली जाति से आते हैं और बांस का काम हमारा पुश्तैनी पेशा रहा है. पहले हम सिर्फ पारंपरिक उपयोग की चीजें बनाते थे, लेकिन उससे ज्यादा आमदनी नहीं होती थी. 2008 में हमें एक संस्था से प्रशिक्षण मिला, जिससे हमारे काम में निखार आया. फिर 2016 में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) के सहयोग से समूह का गठन हुआ. 2018 में हमने 2.5 लाख रुपए का लोन लिया और अपने काम को व्यवसाय के रूप में शुरू किया. आज हमारा काम लगातार बढ़ रहा है और आमदनी भी अच्छी हो रही है.

अब मिल रहा काम का सही दाम

समूह की सदस्य संजोती देवी बताती हैं, “पहले हम लोग खेतों में या दूसरे घरों में मजदूरी करते थे. दिनभर मेहनत के बाद भी बहुत कम पैसा मिलता था. कई बार काम भी नहीं मिलता था. अब हम अपने गांव में ही काम कर रहे हैं और अपनी मेहनत के अनुसार कमाई भी कर रहे हैं. इससे हमारा जीवन काफी बदल गया है.”

इन महिलाओं की सफलता का सबसे बड़ा कारण उनके उत्पादों की गुणवत्ता और डिजाइन में निरंतर सुधार है. पारंपरिक बांस कला को आधुनिक जरूरतों के अनुसार ढालते हुए उन्होंने अपने उत्पादों को आकर्षक और बाजार के अनुकूल बनाया है. यही वजह है कि इनके उत्पादों की मांग अब स्थानीय बाजार से निकलकर देश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच गई है.

समूह की अध्यक्ष रिंकी देवी कहती हैं, “हम लोग अपने उत्पादों को विभिन्न राज्यों में आयोजित मेलों और प्रदर्शनियों में लेकर जाते हैं. सरकार और अन्य संस्थाओं की ओर से हमें निशुल्क स्टॉल दिया जाता है, जिससे हमें अपने सामान को प्रदर्शित करने और बेचने का अच्छा मौका मिलता है. इससे हमें नए ग्राहकों से जुड़ने और बाजार को समझने में मदद मिलती है.”

समूह की एक अन्य सदस्य मोनिका देवी बताती हैं, “हमने दिल्ली, मुंबई, पंजाब, लखनऊ, पटना, भुवनेश्वर और असम जैसे कई शहरों में अपने स्टॉल लगाए हैं. हर जगह लोगों ने हमारे उत्पादों को पसंद किया. इससे हमें आत्मविश्वास मिला और हम अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हुए.”

Sugnu village women
ग्राफिक्स इमेज (Etv Bharat)

जिले के 18 प्रखंडों में फैल चुका है यह काम

सुगनु गांव की यह पहल अब केवल एक गांव तक सीमित नहीं रही है. रांची जिले के सभी 18 प्रखंडों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान तेजी से चल रहा है. जिले में वर्तमान में 22,854 स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं, जिनसे 2,49,663 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. ये महिलाएं विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों और आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं.

लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह की सालाना आय अब 1.5 से 2 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है. समूह द्वारा बनाए जाने वाले उत्पादों की कीमत 80 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक होती है, जिससे हर वर्ग के ग्राहकों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित होती है. इस मूल्य सीमा के कारण इनके उत्पाद आम लोगों के लिए भी सुलभ हैं और बड़े बाजार में भी प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं.

Sugnu village women
महिलाओं द्वारा तैयार प्रोडक्ट (Etv Bharat)

अलग-अलग शहरों से मिलते हैं ऑर्डर

घर पर ही बांस से सुंदर-सुंदर सजावटी सामान तैयार करने के बाद ये महिलाएं देशभर में लगने वाले मेलों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करती हैं. मेले में मिलने वाले अनुभव इनके आत्मविश्वास को और मजबूत कर रहे हैं. स्वयं सहायता समूह की एक सदस्य बताती हैं कि पहले वे सिर्फ गांव तक सीमित थीं, लेकिन अब अलग-अलग शहरों में जाकर अपने हुनर को दिखाने का मौका मिल रहा है. लोगों से सराहना मिलती है, नए-नए ऑर्डर मिलते हैं और इससे कमाई के साथ-साथ आत्मविश्वास भी बढ़ा है.

रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा, जिला प्रशासन JSLPS के साथ समन्वय में लगातार निगरानी रखते हुए महिलाओं की समस्याओं का समाधान कर रहा है. रांची जिले में 2 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं और उन्हें लगातार प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाया जा रहा है,” वहीं JSLPS की अधिकारी मीनाक्षी ने बताया कि महिलाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे वे लगातार बेहतर कर रही हैं और अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं.

Sugnu village women
महिलाओं द्वारा तैयार प्रोडक्ट (Etv Bharat)

साल में 5 से 6 बड़े मेलों में होती हैं महिलाएं शामिल

इन महिलाओं की मेहनत का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वे साल में 5 से 6 बड़े मेलों में भाग लेती हैं. इन मेलों में उन्हें निशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराया जाता है, जिससे उनके उत्पादों को व्यापक पहचान मिलती है. इन आयोजनों के माध्यम से वे न केवल अपने उत्पाद बेचती हैं, बल्कि नए डिजाइन, बाजार की मांग और ग्राहकों की पसंद को भी समझती हैं, जिससे उनके काम में निरंतर सुधार होता है.

एक वर्ष पहले तक जो महिलाएं अपने परिवार के लिए रोजी-रोटी जुटाने के लिए संघर्ष कर रही थीं, आज वही महिलाएं अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं. उनकी आमदनी ने न केवल उनके जीवन स्तर को सुधारा है, बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को भी सुरक्षित बनाया है.

इस बदलाव का सामाजिक प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है. पहले जो महिलाएं घर और खेतों तक सीमित थीं, आज वे आत्मविश्वास के साथ अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं, फैसले ले रही हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं. उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही है.

झारखंड सरकार और JSLPS जैसी संस्थाओं की पहल ने इन महिलाओं को एक मंच प्रदान किया, लेकिन इस मंच का सही उपयोग कर सफलता तक पहुंचाने का कार्य इन महिलाओं की मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प ने किया है.

सुगनु गांव की यह कहानी यह साबित करती है कि यदि सही दिशा, प्रशिक्षण और अवसर मिले, तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी बड़े बदलाव की वाहक बन सकती हैं. बांस जैसे साधारण संसाधन को आय और सम्मान के साधन में बदलना इन महिलाओं की सोच और मेहनत का परिणाम है.

आज सुगनु की महिलाएं न सिर्फ अपने परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं. उनकी यह यात्रा बताती है कि आत्मनिर्भरता केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, सामूहिक सहयोग और आत्मविश्वास का परिणाम है. आने वाले समय में यह मॉडल न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत उदाहरण बन सकता है.

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Last Updated : April 3, 2026 at 4:50 PM IST

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