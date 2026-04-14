नारी शक्ति वंदन अधिनियम - 'गुलाबी नगरी' में स्कूटी रैली, कहा- अब होंगी निर्णायक भूमिका में
'नारीशक्ति वंदन अधिनियम' के समर्थन में महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली और कहा कि इस बिल के पास होने से महिलाएं निर्णायक भूमिका में होंगी.
Published : April 14, 2026 at 1:37 PM IST
जयपुर: केंद्र की मोदी सरकार आगामी 16 से 18 अप्रैल 2026 तक संसद के विशेष सत्र में 'नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम' पारित कराने जा रही है. इस अधिनियम के तहत महिलाओं को राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण कानूनी रूप से अधिकारपूर्वक देने का प्रावधान है. सरकार के इस निर्णय का व्यापक स्तर पर स्वागत किया जा रहा है. सोमवार को इसी कड़ी में गुलाबी नगरी जयपुर में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के स्वागत को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला. आम समाज की महिलाओं ने एकजुट होकर स्कूटी और बाइक रैली निकालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जनभावना का प्रतीक बनकर उभरेगा.
यह स्कूटी और बाइक रैली विद्याश्रम स्कूल, जे.एल.एन. मार्ग से शुरू होकर टोंक रोड होते हुए अमर जवान ज्योति पर संपन्न हुई. पूरे मार्ग में महिलाओं ने हाथों में तख्तियां और नारों के जरिए महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया. रैली में शामिल महिलाओं ने कहा कि यह निर्णय न केवल राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएगा, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को भी और अधिक मजबूत करेगा.
आयोजन की खास बात यह रही कि इसे पूरी तरह से आम समाज की महिलाओं द्वारा आयोजित किया गया. इसमें किसी विशेष राजनीतिक मंच की बजाय जनसहभागिता प्रमुख रूप से नजर आई. जयपुर शहर भाजपा और महिला मोर्चा भाजपा ने व्यवस्था के रूप में इस कार्यक्रम को देखा. भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने बताया कि इस अधिनियम के लागू होने से महिलाओं को राजनीति में आगे आने का अवसर मिलेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ेगी. प्रदेश में इस अधिनियम को लेकर महिलाओं में उत्साह का माहौल है. राजनीतिक मंच से हटकर सामाजिक क्षेत्र की महिलाएं आगे आकर प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत कर रही हैं.
पढ़ें: नारी शक्ति वंदन : सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन, बताया- महिलाओं के सशक्तिकरण का उदय, दीया कुमारी ने कही बड़ी बात
आरक्षण का यह प्रावधान नई दिशा तय करेगा
जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल ने कहा कि 33 प्रतिशत आरक्षण का यह प्रावधान आने वाले चुनावों में नई दिशा तय करेगा. इससे न केवल महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि सामाजिक प्रतिनिधित्व भी संतुलित होगा. उन्होंने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक युगांतकारी कदम बताया. रैली के दौरान सुरक्षा और यातायात की समुचित व्यवस्था की गई थी, जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सका. अमर जवान ज्योति पहुंचकर महिलाओं ने एकजुटता का संदेश दिया और देश के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया.