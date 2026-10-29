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पतियों की हत्या में दोषी मुस्कान और रविता को जागा संतान प्रेम; जेल में रखेंगी अहोई अष्टमी का व्रत

पतियों की हत्या में दोषी मुस्कान और रविता को जागा संतान प्रेम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: अपने पतियों की निर्मम हत्या के मामले में सजा पाने वाली मुस्कान और रविता का अब संतान प्रेम जागा है. दोनों अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जेल में अहोई अष्टमी का व्रत रखने की इच्छा जाहिर की है. दोनों ने जेल प्रशासन से व्रत के लिए आवश्यक सामान की मांग की है.

मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में कई महिला अभियुक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो कि अपने पतियों की निर्मम हत्या की दोषी हैं. दोनों ने अब जेल प्रशासन से मांग की है कि उन्हें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखना है. इसके लिए उन्हें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है.

जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया एक नवंबर को अहोई अष्टमी पर्व है. इसको लेकर अब जिला कारागार प्रशासन से मुस्कान और रविता ने बच्चों की सलामती के लिए व्रत रखने की इच्छा जाहिर करते हुए आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है. जेल प्रशासन अहोई अष्टमी का व्रत का जो भी जरूरी सामान है, जैसे करवा और पूजन सामग्री, कथा से जुड़ा कैलेंडर, भोग लगाने के लिए प्रसाद वह सभी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि दोनों को सजा मिल चुकी है, तो ऐसे में इनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है. दोनों ने सजा सुनाए जाने के बाद कई दिनों तक किसी से बात नहीं की थी. मुस्कान ने तो नियमित होने वाली पूजा आरती आदि में भी भाग नहीं लिया था. 37 महिलाएं रखेंगी करवा चौथ का व्रत: जेल अधीक्षक ने बताया कि अब जब दोनों को जानकारी हुई है कि अहोई अष्टमी आने वाली है, तो ऐसे में सामान की मांग की गई है. मुस्कान की तो 10 महीने की बच्ची भी उसके साथ जेल में ही है. जबकि दूसरी की बच्ची उसके माता-पिता के साथ रहती है. जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान और रविता के साथ साथ जेल की सलाखों के पीछे दामिनी नाम की महिला भी अपनी संतानों की सलामती के लिए एक नवंबर को जेल में अहोई अष्टमी का व्रत रखेगी. दामिनी ने भी अपने पति के हत्या के आरोप में बंद है. उन्होंने बताया कि अलग-अलग मामलों में बंद 37 महिलाएं ऐसी भी हैं, जो कि अपने पतियों की लंबी आयु के लिए दीर्घायु जीवन और अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी. उनको करवा मुहैया कराए जाएंगे.