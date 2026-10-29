पतियों की हत्या में दोषी मुस्कान और रविता को जागा संतान प्रेम; जेल में रखेंगी अहोई अष्टमी का व्रत
जिला कारागार प्रशासन से मुस्कान और रविता ने बच्चों की सलामती के लिए व्रत रखने की इच्छा जाहिर की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:01 AM IST
मेरठ: अपने पतियों की निर्मम हत्या के मामले में सजा पाने वाली मुस्कान और रविता का अब संतान प्रेम जागा है. दोनों अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए जेल में अहोई अष्टमी का व्रत रखने की इच्छा जाहिर की है. दोनों ने जेल प्रशासन से व्रत के लिए आवश्यक सामान की मांग की है.
मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में कई महिला अभियुक्त जेल की सलाखों के पीछे हैं, जो कि अपने पतियों की निर्मम हत्या की दोषी हैं. दोनों ने अब जेल प्रशासन से मांग की है कि उन्हें अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखना है. इसके लिए उन्हें कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है.
जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने बताया एक नवंबर को अहोई अष्टमी पर्व है. इसको लेकर अब जिला कारागार प्रशासन से मुस्कान और रविता ने बच्चों की सलामती के लिए व्रत रखने की इच्छा जाहिर करते हुए आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया है.
जेल प्रशासन अहोई अष्टमी का व्रत का जो भी जरूरी सामान है, जैसे करवा और पूजन सामग्री, कथा से जुड़ा कैलेंडर, भोग लगाने के लिए प्रसाद वह सभी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी.
उन्होंने कहा कि दोनों को सजा मिल चुकी है, तो ऐसे में इनकी मॉनिटरिंग भी की जाती है. दोनों ने सजा सुनाए जाने के बाद कई दिनों तक किसी से बात नहीं की थी. मुस्कान ने तो नियमित होने वाली पूजा आरती आदि में भी भाग नहीं लिया था.
37 महिलाएं रखेंगी करवा चौथ का व्रत: जेल अधीक्षक ने बताया कि अब जब दोनों को जानकारी हुई है कि अहोई अष्टमी आने वाली है, तो ऐसे में सामान की मांग की गई है. मुस्कान की तो 10 महीने की बच्ची भी उसके साथ जेल में ही है. जबकि दूसरी की बच्ची उसके माता-पिता के साथ रहती है.
जेल अधीक्षक ने बताया कि मुस्कान और रविता के साथ साथ जेल की सलाखों के पीछे दामिनी नाम की महिला भी अपनी संतानों की सलामती के लिए एक नवंबर को जेल में अहोई अष्टमी का व्रत रखेगी. दामिनी ने भी अपने पति के हत्या के आरोप में बंद है.
उन्होंने बताया कि अलग-अलग मामलों में बंद 37 महिलाएं ऐसी भी हैं, जो कि अपने पतियों की लंबी आयु के लिए दीर्घायु जीवन और अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी. उनको करवा मुहैया कराए जाएंगे.
बेहद शातिर हैं दोनों महिलाएं: दोनों हीं महिलाएं बेहद ही शातिर हैं. मुख्य रूप से नीला ड्रम केस नाम से चर्चित हुई ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान जिसने अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की थी. दोनों को मृत्युदंड की सजा भी सुनाई जा चुकी है.
जज ने की थी टिप्पणी: न्यायाधीश ने जब सौरभ हत्याकांड में सजा सुनाने का एलान किया था तो उस वक्त उन्होंने सजा सुनाने से पहले मुस्कान और उसके प्रेमी के द्वारा की गई हत्या को लेकर टिप्पणी भी की थी.
फैसला सुनाते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने महाभारत का जिक्र करते हुए टिप्पणी की थी कि दंड भी धर्म है. अधर्म और अपराध करने वाले को दंडित करना राजा या न्यायपालिका का परम कर्तव्य है.
उन्होंने माना था कि पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया गया. जबकि दूसरी खलनायिका सांप कांड के नाम से चर्चित रविता उसने भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की न सिर्फ हत्या की थी, बल्कि हत्या को सर्प दंश का केस बनाने को षड्यंत्र भी रचा था. उसे और उसके प्रेमी को भी कोर्ट में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ADJ) जयवीर सिंह नागर ने मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव के रहने वाले मृतक अमित कश्यप हत्याकांड में जब उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी की सजा सुनाई, तब उन्होंने यह टिप्पणी की कि यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' है.
साथ ही कहा था कि पत्नी अर्धांगिनी होती है और रविता ने सती सावित्री के आदर्शों और पति-पत्नी के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का कार्य किया है. उन्होंने मनुस्मृति और अत्रेय संहिता के सातवें अध्याय के श्लोकों का भी जिक्र किया था.
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