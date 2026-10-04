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मेरठ में अवैध नशे के कारोबार से परेशान महिलाओं ने थाने पर किया हंगामा

मेरठ में अवैध नशे के खिलाफ महिलाओं का हंगामा ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: थाना परतापुर क्षेत्र स्थित काशी गांव इन दिनों अवैध नशे के काले कारोबार की गिरफ्त में है. गांव में सरेआम अवैध शराब, गांजा, अफीम जैसे नशीले पदार्थ बिक रहे हैं, लेकिन कोई रोकने वाला नही है. सोमवार को जब ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया, तो दर्जनों आक्रोशित महिलाओं ने पुरुषों के साथ मिलकर परतापुर थाने का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की.

ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में देवेंद्र नाम का आरोपी अपने साथियों व रिश्तेदारों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर अवैध देशी शराब की तस्करी कर रहा है. जिससे गांव का माहौल खराब हो रहा है. कम उम्र के बच्चों को भी नशे के दलदल में धकेल रहा है, जब गांव के लोगों ने इस अवैध धंधे का विरोध करते हैं, तो दबंग उनके साथ मारपीट करते हैं.



काशी गांव अवैध नशे के गिरफ्त में (Photo Credit; ETV Bharat)

​पीड़ित महिलाओं ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि जब भी वे तस्करों को रोकने का प्रयास करती हैं, तो आरोपी खुलेआम कहते हैं कि "थाना और स्थानीय पुलिस चौकी को पैसा जाता है, इसलिए पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती" ​खाकी की इस संदिग्ध चुप्पी और निष्क्रियता से नाराज महिलाओं ने दो टूक चेतावनी दी कि यदि इस नशे के सौदागरों को जल्द गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजा गया, तो वे उच्च अधिकारियों के दफ्तरों का घेराव करने को मजबूर होंगी.

गांव में सरेआम अवैध शराब का कोरोबार (Photo Credit; ETV Bharat)

इस संबंध में ​परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत को गंभीरता से दर्ज कर लिया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है. काशी गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि किसी भी नशा माफिया या असामाजिक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा.

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