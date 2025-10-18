ETV Bharat / state

इस दिवाली गोबर से करें घर को रोशन! विकसित भारत के संकल्प को मिलेगा बढ़ावा

कोडरमा में गोबर क्राफ्ट के जरिए कई वस्तुएं बन रही हैं. परंपरा, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता, एक साथ तीनों उद्देश्य की पूर्ति हो रही है.

October 18, 2025

October 18, 2025

कोडरमा: आमतौर पर मिट्टी के दीये और इलेक्ट्रॉनिक दीपक तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन गाय के गोबर से भी दीया बन सकता है, यह कम ही लोगों को पता होगा. कोडरमा जिले के सुदूरवर्ती सतगावां प्रखंड के भखरा स्थित पहलवान आश्रम में दीपावली और छठ के मद्देनजर गोबर से दीया और गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति के साथ 15 तरह के उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं. गोबर क्राफ्ट के जरिए उत्पाद तैयार कर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह गढ़ रही हैं.

गोबर क्राफ्ट के द्वारा कई वस्तुएं बनाई जा रही हैं

दीपावली की रोशनी इस बार न केवल घरों को सजाएगी, बल्कि गांव की महिलाओं के जीवन में भी उम्मीदों की लौ जलाएगी. कोडरमा के सतगावां प्रखंड के पहलवान आश्रम में दीपावली को लेकर पारंपरिक, पर्यावरणीय और आत्मनिर्भर भारत की त्रिवेणी एक साथ बह रही है. यहां गोबर क्राफ्ट के जरिए दीये और गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां तैयार की जा रही हैं, जो न केवल इको-फ्रेंडली हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण की भी मजबूत मिसाल बन रही हैं. उत्पाद तैयार कर ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होकर न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने जीवन स्तर में भी बदलाव ला रही हैं.

गोबर और लकड़ी के बुरादे से बनी वस्तुएं काफी आकर्षक लगती हैं

गुजरात के भुज से प्रशिक्षण प्राप्त कर लौटे राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान के कोषाध्यक्ष विजय कुमार, नीतू कुमारी और ईशान चंद्र महतो ने गांव की महिलाओं को गोबर से दीया और मूर्ति बनाने की तकनीक सिखाई. यहां दीयों के साथ-साथ गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, द्वार झालर, शुभ-लाभ, स्वास्तिक चिन्ह, कप धूप, 'शुभ दीपावली' और 'जय छठी मैया' जैसे नेम प्लेट भी तैयार किए जा रहे हैं. गोबर और लकड़ी के बुरादे से बनी इन वस्तुओं को धूप में सुखाकर विभिन्न रंगों से सजाया जाता है जो देखने में काफी आकर्षक लगता है.

वरिष्ठ अधिकारियों ने भी उत्पादों की सराहना की

राष्ट्रीय झारखंड सेवा संस्थान के सचिव मनोज दांगी ने बताया कि धनतेरस से लेकर छठ की पूरी तैयारी है. उन्होंने ने बताया कि हाल ही में रांची में आईएएस ऑफिसर्स वाइव्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित दीपावली मेले में इन गोबर उत्पादों को विशेष स्थान मिला. राज्य के कई वरिष्ठ अधिकारियों ने इन उत्पादों की खुले दिल से सराहना और खरीदारी की.

उपयोग के बाद ये वस्तुएं मिट्टी में मिलकर खाद का रूप ले लेती हैं

उन्होंने बताया कि गोबर से बने ये उत्पाद रेडिएशन से बचाव में मददगार होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं. उपयोग के बाद ये मिट्टी में समाहित होकर खाद का रूप ले लेते हैं, जिससे पर्यावरण को भी कोई हानि नहीं होती. साथ ही, दूध न देने वाले गौवंश के गोबर का सदुपयोग कर इन्हें भी संरक्षण मिल रहा है.

महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर

कोडरमा का सुदूरवर्ती सतगावां प्रखंड जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, आज इस क्षेत्र में अवस्थित पहलवान आश्रम में गोबर क्राफ्ट के जरिए अलग-अलग उत्पाद तैयार कर महिला सशक्तिकरण, गौसंरक्षण और पर्यावरण बचाव एक साथ संभव हो रहा है. इन तीनों उद्देश्यों की पूर्ति के साथ यहां विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने का सतत प्रयास किया जा रहा है.

