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'गैंगस्टर के गांव' क्यों पहुंची कौशांबी पुलिस; महिलाओं को शपथ दिलाकर क्या वादा लिया

कौशांबी में गैंगस्टर के गांव पहुंची पुलिस. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कौशांबी: अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब सिर्फ लाठी और मुकदमों के पारंपरिक तरीकों से आगे निकलकर समाज सुधार के मोर्चे पर उतर आई है. कौशांबी की ताजा घटना ने इसे सही साबित कर दिया है. पुलिस एक गांव में पहुंची और महिलाओं को अपराध छोड़ने की शपथ दिलाई गई.

करारी थाना क्षेत्र का बैंसकांटी गांव लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में संवेदनशील और दागदार नाम रहा है. इस गांव की पहचान देशी शराब के अवैध कारोबार, चोरियों, राहजनी और जेबकतरा गिरोहों के गढ़ के रूप में रही है.