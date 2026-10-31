'गैंगस्टर के गांव' क्यों पहुंची कौशांबी पुलिस; महिलाओं को शपथ दिलाकर क्या वादा लिया
करारी थाना क्षेत्र का बैंसकांटी गांव लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में संवेदनशील और दागदार नाम रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 9:35 AM IST
कौशांबी: अपराध और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस अब सिर्फ लाठी और मुकदमों के पारंपरिक तरीकों से आगे निकलकर समाज सुधार के मोर्चे पर उतर आई है. कौशांबी की ताजा घटना ने इसे सही साबित कर दिया है. पुलिस एक गांव में पहुंची और महिलाओं को अपराध छोड़ने की शपथ दिलाई गई.
करारी थाना क्षेत्र का बैंसकांटी गांव लंबे समय से पुलिस रिकॉर्ड में संवेदनशील और दागदार नाम रहा है. इस गांव की पहचान देशी शराब के अवैध कारोबार, चोरियों, राहजनी और जेबकतरा गिरोहों के गढ़ के रूप में रही है.
आलम यह रहा है कि यहां के कई कुख्यात चेहरों पर पुलिस गैंगस्टर एक्ट तक की कार्रवाई कर चुकी है. हाल ही में विमला सरोज नामक महिला पर गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद यह चर्चा फिर तेज हो गई थी कि इस गांव के कई पुरुष और महिलाएं सलाखों के पीछे हैं.
पीढ़ियों से अपराध के दलदल में धंसे इस गांव को देखकर अक्सर यही लगता था कि यहां खाकी और अवाम के बीच सिर्फ खौफ का रिश्ता ही बचा है.
करारी थाने की कमान संभालते ही इंस्पेक्टर त्रिलोकी नाथ पांडेय ने घिसी-पिटी कार्यशैली को दरकिनार कर एक बिल्कुल नया और यूनिक तरीका अपनाया. वह सीधे उस गांव की चौखट पर जा पहुंचे, जिसे लोग 'गैंगस्टर का गांव' कहकर मुंह मोड़ लेते हैं.
पुलिस ने इस बार सिर्फ दबिश देकर गिरफ्तारी करने के बजाय सीधे गांव की महिलाओं से संवाद का रास्ता चुना. इंस्पेक्टर पांडेय ने महिलाओं को इकट्ठा कर उन्हें अपराध के भयानक दुष्परिणामों से रू-ब-रू कराया.
उन्हें समझाया गया कि अपराध की इस अंधेरी दुनिया से उनके परिवारों, बच्चों और आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद हो रहा है. इसके बाद, गांव की महिलाओं को अपराध का रास्ता सदा के लिए छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने की सामूहिक शपथ दिलाई गई.
इंस्पेक्टर त्रिलोकी नाथ पांडेय ने बताया कि वह महिलाओं को भावनात्मक तरीके से अपराध से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर वह इससे दूर रहेंगी तो समाज मे भी अच्छा संदेश जाएगा और उनके परिवार का भविष्य भी सुधरेगा.
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