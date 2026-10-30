काशी में मनाया करवा चौथ का त्योहार; हमीरपुर में चांद देखते समय छत से गिरी महिला की मौत
करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:09 AM IST
वाराणसी/हमीरपुर: काशी में अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाओं ने परंपरागत रीति रिवाज और श्रद्धा के साथ करवा चौथ का त्योहार मनाया. विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना को लेकर यह व्रत करती हैं. काशी में करवा चौथ की धूम रही. वहीं, हमीरपुर में चौथ का चांद देखने छत पर गई महिला अचानक नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है.
करवा चौथ का त्योहार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है. पूरे दिन पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए भगवान चंद्र को अर्घ्य देने तक निर्जल उपवास रखती हैं. इस बार भी महिलाओं ने मां करवा की कथा सुनी. इसके बाद चंद्रमा देखकर अपना व्रत पूरा किया.
इस मौके पर महिलाओं ने बताया कि यह निर्जला उपवास होता है. जब भगवान भास्कर के साथ भगवान चंद्र की पूजा अर्चना की जाती है. उन्होंने बताया कि हम सबसे पहले सुबह 4:00 बजे उठते हैं. स्नान, ध्यान, भगवान की आराधना करने के साथ सरगी खाते हैं. इसके बाद हमारे व्रत की शुरुआत होती है.
सुबह में हम स्नान, ध्यान करके भगवान की पूजा करते हैं. पूरे दिन निर्जल उपवास रहते हैं और उसके बाद शाम को सबसे पहले मां करवा की पूजा की जाती है. सभी महिलाएं सोलह सिंगार करने के साथ करवा बदलने की परंपरा का निर्वाह करती हैं और इस त्योहार को मानती हैं.
महिलाए कहती हैं कि उन्हें पूरे साल इस त्योहार का इंतजार होता है. उन्होंने बताया कि बारिश की वजह से इस बार चांद दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसे में हम मुहूर्त के बाद मोबाइल में चांद को देखकर अपने व्रत को पूरा कर रहे हैं.
यह है मान्यता: मान्यता है कि यह पर्व प्राचीन समय से चला आ रहा है. माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. इसी को इस व्रत का आदर्श माना जाता है. महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है. कहा जाता है कि जब अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे, तब द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने यह व्रत करने की सलाह दी थी.
कहा जाता है कि चंद्रमा शीतलता, प्रेम और आयु का प्रतीक है. यही वजह है कि महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन के लिए चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं. इसमें मिट्टी के करवे का प्रयोग किया जाता है.
हमीरपुर में महिला की मौत: करवाचौथ पर चांद का दीदार करने छत पर गई महिला की गिरकर मौत हो गई है. यह घटना ललपुरा थाना क्षेत्र के रूरीपारा गांव की है. गुरुवार रात करीब 10 बजे हुई घटना के बाद परिजन महिला को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया.
जानकारी के मुताबिक, रूरीपारा गांव निवासी आरती (30) पत्नी नीतेश द्विवेदी करवाचौथ पर चांद देखने के लिए छत पर गई थी. इसी दौरान वह नीचे गिर गईं. हादसे के बाद परिजनों में अफरा-तफरी मच गई. परिजन आनन-फानन में उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.
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