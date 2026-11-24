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मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं, लाखों की कमाई, हुनर बयां कर रही उनके उड़ान की कहानी

मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: काशी के ग्रामीण अंचल में रहने वाले यह महिलाएं कभी घर की चहारदीवारी में सिर्फ चूल्हा चौका संभालती थीं, लेकिन आज वह अपने हुनर से अपनी किस्मत को गढ़ रही हैं. जी हां, यह महिलाएं मिट्टी के दीयों के जरिए अपने हौसले की उड़ान को और ऊपर उठा रही हैं.

हम बात कर रहे हैं काशी के ग्रामीण अंचल में रहने वाले उन कुम्हार महिलाओं की जो, देव दीपावली को रोशन करने के लिए अपने हाथों से दीये को तैयार कर रही है.

मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं. (ईटीवी भारत) खास बात यह है कि देव दीपावली के मौके पर उनके हाथों से बने दिए बनारस के घाटों को रोशन कर रहे हैं, वहीं से उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है. मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं. (ईटीवी भारत) काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनमें से लगभग 3 लाख दिए काशी के गांव में रहने वाले महिलाओं ने तैयार किया है. यह महिलाएं शहर से दूर अलग-अलग गांव में रहती हैं. मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं. (ईटीवी भारत) यह दीया जहां घाटों पर रोशनी बिखेरेगा लोगों की खुशियों की वजह बनेगा तो वहीं दूसरी ओर उनके जीवन में भी इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है. मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं. (ईटीवी भारत) जी हां, 3 लाख दीयों से महिलाओं को लगभग चार लाख से ज्यादा की कमाई हुई है और उनकी नई पहचान भी बन रही है. किस तरीके से मिट्टी महिलाओं की किस्मत को बदल रहा है. मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं. (ईटीवी भारत) इसको लेकर के हम शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बिजड़ा गांव पहुंचे जहां दर्जनों महिलाएं मिट्टी के जरिए अपना जीवन सवार रही है. जब हम बिजड़ा गांव पहुंचे तो वहां हमारी मुलाकात खुशबू से हुई. खुशबू इस गांव की कुम्हार बहू है, जो मिट्टी से अलग-अलग तरीके के दिए तैयार करती हैं. मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं. (ईटीवी भारत) खुशबू ने बताया कि, इस देव दीपावली पर उन्हें 10000 दीयों का आर्डर मिला है, जिससे वह तैयार करके गंगा घाट पहुंचा रही है. मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं. (ईटीवी भारत) उन्होंने बताया कि पहले उनकी पहचान सिर्फ किसी की बेटी बहू और किसी की पत्नी थी. वह खुद के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़कर वह अपने घर से बाहर निकली और जो मिट्टी उनके किस्मत में सिर्फ चूल्हा चौका करने तक सीमित हो चुकी थी वह उन्हें अब अपने हाथों से पैसा कमाने का जरिया दे रही है. मिट्टी गूंथते हुए अब उनके हाथ नहीं कांपते उन्होंने बताया कि मिट्टी गूंथते हुए अब उनके हाथ नहीं कांपते बल्कि, उन्हें हौसला मिलता है कि और भी बेहतर तरीके से कम करें. मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं. (ईटीवी भारत) उन्होंने बताया कि इस दीए के जरिए उनकी आमदनी हो रही है, जहां वह अपने बच्चों को कान्वेंट स्कूल में भी पढ़ रही हैं और अपनी जरूरत को भी पूरा कर रही है. अब उन्हें अपने खर्च के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है.