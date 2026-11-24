मिट्टी से क़िस्मत गढ़ रहीं काशी की महिलाएं, लाखों की कमाई, हुनर बयां कर रही उनके उड़ान की कहानी
वाराणसी में मिट्टी के दीपक से आत्मनिर्भर बन रही महिलाओं पर अनिल कुमार पाण्डेय के संपादन में संवाददाता प्रतिमा तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:58 AM IST
वाराणसी: काशी के ग्रामीण अंचल में रहने वाले यह महिलाएं कभी घर की चहारदीवारी में सिर्फ चूल्हा चौका संभालती थीं, लेकिन आज वह अपने हुनर से अपनी किस्मत को गढ़ रही हैं. जी हां, यह महिलाएं मिट्टी के दीयों के जरिए अपने हौसले की उड़ान को और ऊपर उठा रही हैं.
हम बात कर रहे हैं काशी के ग्रामीण अंचल में रहने वाले उन कुम्हार महिलाओं की जो, देव दीपावली को रोशन करने के लिए अपने हाथों से दीये को तैयार कर रही है.
खास बात यह है कि देव दीपावली के मौके पर उनके हाथों से बने दिए बनारस के घाटों को रोशन कर रहे हैं, वहीं से उन्हें लाखों की कमाई भी हो रही है.
काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिनमें से लगभग 3 लाख दिए काशी के गांव में रहने वाले महिलाओं ने तैयार किया है. यह महिलाएं शहर से दूर अलग-अलग गांव में रहती हैं.
यह दीया जहां घाटों पर रोशनी बिखेरेगा लोगों की खुशियों की वजह बनेगा तो वहीं दूसरी ओर उनके जीवन में भी इन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर रहा है.
जी हां, 3 लाख दीयों से महिलाओं को लगभग चार लाख से ज्यादा की कमाई हुई है और उनकी नई पहचान भी बन रही है. किस तरीके से मिट्टी महिलाओं की किस्मत को बदल रहा है.
इसको लेकर के हम शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर बिजड़ा गांव पहुंचे जहां दर्जनों महिलाएं मिट्टी के जरिए अपना जीवन सवार रही है.
जब हम बिजड़ा गांव पहुंचे तो वहां हमारी मुलाकात खुशबू से हुई. खुशबू इस गांव की कुम्हार बहू है, जो मिट्टी से अलग-अलग तरीके के दिए तैयार करती हैं.
खुशबू ने बताया कि, इस देव दीपावली पर उन्हें 10000 दीयों का आर्डर मिला है, जिससे वह तैयार करके गंगा घाट पहुंचा रही है.
उन्होंने बताया कि पहले उनकी पहचान सिर्फ किसी की बेटी बहू और किसी की पत्नी थी. वह खुद के बारे में भूल चुकी थी, लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़कर वह अपने घर से बाहर निकली और जो मिट्टी उनके किस्मत में सिर्फ चूल्हा चौका करने तक सीमित हो चुकी थी वह उन्हें अब अपने हाथों से पैसा कमाने का जरिया दे रही है.
मिट्टी गूंथते हुए अब उनके हाथ नहीं कांपते
उन्होंने बताया कि मिट्टी गूंथते हुए अब उनके हाथ नहीं कांपते बल्कि, उन्हें हौसला मिलता है कि और भी बेहतर तरीके से कम करें.
उन्होंने बताया कि इस दीए के जरिए उनकी आमदनी हो रही है, जहां वह अपने बच्चों को कान्वेंट स्कूल में भी पढ़ रही हैं और अपनी जरूरत को भी पूरा कर रही है. अब उन्हें अपने खर्च के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है.
वह कहती है कि यह आत्मनिर्भरता उन्हें जीवन जीने का नया तरीका बता रही है और इस देर दीपावली पर उन्हें और भी ज्यादा खुशी मिल रही है, क्योंकि एक तरफ जहां दीया बनाकर वह दो पैसे की आमदनी कर रही हैं तो वहीं उनके बनाए हुए दीये बनारस के घाटों पर लगेंगे. इस उत्सव का हिस्सा बनेंगे, यह उन्हें और भी ज्यादा खुशी दे रहा है.
दूसरे राज्यों से भी आती है डिमांड
इस दौरान हमारी मुलाकात गांव की अन्य महिलाओं से भी हुई. बिजड़ा गांव की महिलाएं कहती है कि, जब से योगी सरकार ने देव दीपावली को भव्य और व्यापक स्वरूप दिया है, तब से उनके जैसी महिलाओं के लिए यह अच्छी आमदनी का अवसर बन गया है.
देव दीपावली से होने वाली अतिरिक्त कमाई से वे अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर पाती हैं. उनके लिए यह आयोजन केवल उत्सव नहीं, बल्कि रोजगार और खुशहाली का माध्यम भी बन गया है.
वह कहती हैं कि उनके हाथों का बना दीया सिर्फ बनारस तक ही सीमित नहीं है बल्कि अब इसका ऑर्डर कोलकाता दिल्ली मुंबई बेंगलुरु से भी आता है और यह लोग बना करके भेजते हैं. उन्हें यकीन नहीं नहीं होता कि वह मिट्टी का दीया जिसे कभी कोई पूछता नहीं था, आज वह इतना ट्रेंड करेगा.
वह कहती है कि इस कमाई से वह अपने घर का पूरा खर्च चलाती है और अपने बच्चों के पढ़ाई का खर्चा भी निकाल लेती हैं.
दिया बनाकर आत्मनिर्भर हो रही गांव की महिलाएं
उपायुक्त स्वतः रोजगार पवन कुमार सिंह ने बताया कि इस बार देव दीपावली पर काशी के घाटों को जगमगाने वाले करीब तीन लाख दीये स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं तैयार कर रही हैं.
वाराणसी के आठ विकास खंडों के 82 स्वयं सहायता समूहों की 260 महिलाएं इस काम में जुटी हैं. दीयों के निर्माण से उन्हें लगभग 4.65 लाख रुपये की आमदनी होगी.इस तरह जिन दीयों से गंगा के घाट रोशन होंगे, उन्हीं की कमाई से इन महिलाओं के घरों में भी खुशहाली की रोशनी पहुंचेगी.
उन्होंने बताया कि,आठ विकास खंडों में चिरईगांव की महिलाएं सबसे अधिक दीयों का निर्माण की है. यहां 13 स्वयं सहायता समूहों की 61 महिलाएं मिलकर 1.40 लाख दीये तैयार की हैं.
मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए मिला यह अवसर महिलाओं में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की भावना को मजबूत कर रहा है.इस बार देव दीपावली पर दीयों की रोशनी केवल गंगा के घाटों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के घर-आंगन में भी आर्थिक खुशहाली का उजाला फैलाएगी.
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