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हरियाणा में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को मिलेगा सम्मान, पांच नवंबर तक करना होगा ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा में महिलाओं को मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान ( wcdhry.gov.in )

पंचकूला: हरियाणा के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करने के मकसद से वर्ष 2026-27 के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे. इन पुरस्कारों के लिए पात्र महिलाओं से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग डॉ सविता नेहरा ने जानकारी दी.

1-5 लाख तक के पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र: डॉ. सविता नेहरा ने बताया कि "विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं एवं अन्य पात्र व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा. इसके तहत सुषमा स्वराज पुरस्कार के लिए पांच लाख रुपये एवं प्रशस्ति पत्र, इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 1.50 लाख रुपये एवं प्रशस्ति पत्र और कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार और बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार के लिए 1-1 लाख रुपये एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे.