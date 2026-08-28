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महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान, रंगीन मछली पालन से देवघर की महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार

देवघर: झारखंड सरकार के कृषि एवं मत्स्य विभाग की पहल से अब देवघर की महिलाओं को रंगीन यानी सजावटी मछलियों के पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘मत्स्य प्रसार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना’ के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. फिलहाल यह योजना रांची, जमशेदपुर और धनबाद में संचालित की जा रही है. अब देवघर को भी इस योजना से जोड़ा गया है. जिले के पांच क्षेत्रों में महिला समूहों का चयन कर उन्हें रंगीन मछली पालन. उनकी देखरेख, प्रजनन और एक्वेरियम निर्माण से जुड़ी जानकारी दी जाएगी.

सजावटी मछलियों का होगा प्रशिक्षण

इस योजना के तहत महिलाओं को खाने वाली मछलियों के बजाय ऑर्नामेंटल यानी सजावटी मछलियों के पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए चयनित महिलाओं को बेहतर प्रशिक्षण के लिए रांची स्थित मत्स्य विभाग भेजा जाएगा. प्रशिक्षण के बाद विभाग की ओर से उन्हें रंगीन मछली पालन के लिए आवश्यक उपकरण और किट उपलब्ध कराई जाएगी.

महिलाओं को रंगीन मछली पालन का प्रशिक्षण (ETV Bharat)

स्पेशल ट्रेनिंग और किट्स मिलेंगी

विभाग के अनुसार, प्रत्येक महिला को करीब 20 हजार रुपये की किट दी जाएगी. ताकि वह अपने घर पर ही सजावटी मछलियों का पालन शुरू कर सके. ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग के लिए सामान्य तालाब में मछली पालन से अलग व्यवस्था की जाती है. महिलाओं को विशेष टब में मछलियों के पालन की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही उन्हें एक्वेरियम बनाने और उसमें सजावटी मछलियों को तैयार कर बाजार तक पहुंचाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.

बढ़ रही है रंगीन मछलियों की मांग

देवघर में बड़े होटल. संस्थानों और घरों में एक्वेरियम का चलन बढ़ने के साथ सजावटी मछलियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. खासकर अपार्टमेंट संस्कृति के बढ़ने के बाद घरों में एक्वेरियम लगाने का चलन बढ़ा है. ऐसे में विभाग महिलाओं को रंगीन मछली पालन और इससे जुड़े कारोबार से जोड़कर उन्हें रोजगार का अवसर देना चाहता है.