महिला सशक्तिकरण को नई उड़ान, रंगीन मछली पालन से देवघर की महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार
देवघर की महिलाओं को रंगीन मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे रोजगार के साथ आमदनी भी बढ़ेगी. हितेश कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 28, 2026 at 7:10 PM IST
देवघर: झारखंड सरकार के कृषि एवं मत्स्य विभाग की पहल से अब देवघर की महिलाओं को रंगीन यानी सजावटी मछलियों के पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. महिलाओं को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से ‘मत्स्य प्रसार प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना’ के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है. फिलहाल यह योजना रांची, जमशेदपुर और धनबाद में संचालित की जा रही है. अब देवघर को भी इस योजना से जोड़ा गया है. जिले के पांच क्षेत्रों में महिला समूहों का चयन कर उन्हें रंगीन मछली पालन. उनकी देखरेख, प्रजनन और एक्वेरियम निर्माण से जुड़ी जानकारी दी जाएगी.
सजावटी मछलियों का होगा प्रशिक्षण
इस योजना के तहत महिलाओं को खाने वाली मछलियों के बजाय ऑर्नामेंटल यानी सजावटी मछलियों के पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए चयनित महिलाओं को बेहतर प्रशिक्षण के लिए रांची स्थित मत्स्य विभाग भेजा जाएगा. प्रशिक्षण के बाद विभाग की ओर से उन्हें रंगीन मछली पालन के लिए आवश्यक उपकरण और किट उपलब्ध कराई जाएगी.
स्पेशल ट्रेनिंग और किट्स मिलेंगी
विभाग के अनुसार, प्रत्येक महिला को करीब 20 हजार रुपये की किट दी जाएगी. ताकि वह अपने घर पर ही सजावटी मछलियों का पालन शुरू कर सके. ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग के लिए सामान्य तालाब में मछली पालन से अलग व्यवस्था की जाती है. महिलाओं को विशेष टब में मछलियों के पालन की जानकारी दी जाएगी. इसके साथ ही उन्हें एक्वेरियम बनाने और उसमें सजावटी मछलियों को तैयार कर बाजार तक पहुंचाने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
बढ़ रही है रंगीन मछलियों की मांग
देवघर में बड़े होटल. संस्थानों और घरों में एक्वेरियम का चलन बढ़ने के साथ सजावटी मछलियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है. खासकर अपार्टमेंट संस्कृति के बढ़ने के बाद घरों में एक्वेरियम लगाने का चलन बढ़ा है. ऐसे में विभाग महिलाओं को रंगीन मछली पालन और इससे जुड़े कारोबार से जोड़कर उन्हें रोजगार का अवसर देना चाहता है.
पदाधिकारियों को दिए गए निर्देश
जिला मत्स्य पदाधिकारी रणविजय सिंह के अनुसार, योजना के तहत इच्छुक महिलाओं का चयन किया जाएगा. इसके लिए विभाग की ओर से विज्ञापन जारी किया गया है. इच्छुक महिलाएं आवेदन कर इस योजना से जुड़ सकती हैं. चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण के बाद आवश्यक किट और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.
महिलाओं में दिख रहा उत्साह
वहीं, इस योजना को लेकर देवघर की महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिल रहा है. स्थानीय महिला रूबी कुमारी का कहना है कि इस तरह की योजनाओं से महिलाओं को घर बैठे रोजगार का अवसर मिल सकता है. उन्होंने कहा कि इससे कम लागत और मेहनत में महिलाएं अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं. उन्होंने जिला प्रशासन से ऐसी योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारने की अपील की. ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ उठा सकें.
महिलाओं के लिए काम कर रही सामाजिक कार्यकर्ता प्राणु राय ने कहा कि ऑर्नामेंटल फिश फार्मिंग के शुरू होने से समाज के हर वर्ग की महिलाओं को लाभ होगा. महिलाओं को एंजेल फिश, गोल्डन फिश, फाइटर फिश जैसी रंगीन मछलियों के पालन पोषण के बारे में विशेष जानकारी दी जाएगी.
अगले साल से शुरू होगा प्रशिक्षण
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार. फिलहाल इच्छुक महिलाओं को चिन्हित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. चयन के बाद आगामी वर्ष में महिलाओं को प्रशिक्षण के लिए रांची भेजा जाएगा. इसके बाद उन्हें रंगीन मछली पालन के लिए आवश्यक किट और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे.
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