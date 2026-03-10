दिल्ली में पिंक कार्ड बना मुसीबत! कभी सर्वर की समस्या कभी ओटीपी की मारामारी,सुबह 7 बजे से लग रही कतारें
दिल्ली में पिंक कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं की लंबी लाइनें लग रही है. सुबह से बूथों पर भारी भीड़ है.
Published : March 10, 2026 at 7:34 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना को पिंक कार्ड से जोड़ने के बाद अब सरकारी केंद्रों पर कार्ड बनवाने के लिए भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सुबह 9 बजे से कार्ड बनना शुरू होता है, लेकिन महिलाएं सुबह 7–8 बजे से ही लाइन में लग जाती हैं. एक दिन में लगभग एक सेंटर पर 150 से अधिक कार्ड बनाए जा रहे हैं. डीटीसी ने दिल्ली में 50 केद्र बनाये हैं. जबकि इससे कई गुना ज्यादा महिलाएं कार्ड बनवाने के लिए पहुंच रही हैं. ग्राउंड जीरो से मिली जानकारी के अनुसार कई महिलाओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है.
बाबरपुर से आई संतोष नाम की महिला ने बताया कि वह सुबह 7 बजे ही पहुंच गई थीं. उन्होंने कहा कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा. अगर बस में फ्री सफर के लिए कार्ड बनवाना है तो थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा. हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि कई लोगों को ओटीपी आने में दिक्कत हो रही है. उनका कहना है कि शायद नेटवर्क की समस्या के कारण ऐसा हो रहा है.
महिलाओं का मानना है कि अगर कार्ड सही तरीके से बन गया तो इससे सुविधा जरूर होगी. संतोष ने कहा कि पहले टिकट या दूसरे तरीके से लोग भी सफर कर लेते थे, लेकिन अब कार्ड होगा तो उसी महिला को फायदा मिलेगा जिसके नाम से कार्ड बना होगा उनका कहना है कि इससे योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा.
वहीं, कल्याणपुरी से आई विमला ने बताया कि वह भी सुबह 7 बजे से लाइन में लगी हुई हैं. उन्होंने कहा, मुझे 117 नंबर का टोकन मिला है अभी तक पता नहीं है कि आज कार्ड बन पाएगा या नहीं. कई लोगों को ओटीपी भी नहीं आ रहे हैं, इसलिए चिंता बनी हुई है.
लाइन में खड़ी कई महिलाओं ने यह भी शिकायत की कि बुजुर्गों के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की गई है. कुछ महिलाएं बीमार होने के बावजूद घंटों लाइन में खड़ी हैं. एक महिला ने बताया कि वह शुगर की मरीज हैं लेकिन फिर भी उन्हें सामान्य लाइन में ही खड़ा रहना पड़ रहा है.
राजनीतिक बयानबाजी भी इस मुद्दे पर तेज हो गई है. विपक्ष ने इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा आसानी से मिल रही थी लेकिन अब कार्ड की प्रक्रिया के कारण उन्हें दफ्तरों के बाहर लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है. फिलहाल महिलाओं की मांग है कि कार्ड बनाने की प्रक्रिया को और तेज किया जाए. ओटीपी की समस्या को ठीक किया जाए और बुजुर्गों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें राहत मिल सके.
