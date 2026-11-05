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देहरादून में महिलाओं ने दीपावली पर किया ₹18 लाख से अधिक का कारोबार, स्वदेशी LED लड़ियों की बढ़ी मांग

देहरादून में महिलाओं ने दीपावली पर किया 18 लाख से अधिक का कारोबार ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: इस बार दीपावली पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने स्वदेशी उत्पादों के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है. कहीं महिलाएं स्वदेशी LED लड़ियां तैयार कर रही हैं, तो कहीं पहाड़ी मिलेट्स से बने बेकरी उत्पादों के गिफ्ट हैंपर बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं. दोनों क्लस्टर की महिलाओं ने त्योहार के सीजन में लाखों रुपए का कारोबार किया है.

विकासनगर के सोरना डोभरी स्थित स्वाभिमान महिला क्लस्टर की महिलाओं ने दीपावली और भैया दूज के लिए मिलेट्स आधारित आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार किए हैं. इनमें रागी बिस्किट, फ्रूट एंड नट्स चॉकलेट, गुड़ मिल्क बिस्किट, मंडुआ केक और मंडुआ चॉकलेट सहित कई स्थानीय उत्पाद शामिल हैं. स्वाभिमान बेकरी यूनिट से जुड़ी कल्पना बिष्ट के मुताबिक, इस वर्ष अब तक 2 हजार से अधिक गिफ्ट हैंपर की बिक्री से 18 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित की जा चुकी है. करीब दो साल पहले रीप परियोजना के सहयोग से शुरू हुई इस यूनिट के माध्यम से गांव की 8 अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है.