देहरादून में महिलाओं ने दीपावली पर किया ₹18 लाख से अधिक का कारोबार, स्वदेशी LED लड़ियों की बढ़ी मांग
देहरादून में महिलाओं ने दिवाली पर 18 लाख रुपए से अधिक का कारोबार किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2026 at 5:36 PM IST
देहरादून: इस बार दीपावली पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं ने स्वदेशी उत्पादों के जरिए आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है. कहीं महिलाएं स्वदेशी LED लड़ियां तैयार कर रही हैं, तो कहीं पहाड़ी मिलेट्स से बने बेकरी उत्पादों के गिफ्ट हैंपर बाजार में अपनी पहचान बना रहे हैं. दोनों क्लस्टर की महिलाओं ने त्योहार के सीजन में लाखों रुपए का कारोबार किया है.
विकासनगर के सोरना डोभरी स्थित स्वाभिमान महिला क्लस्टर की महिलाओं ने दीपावली और भैया दूज के लिए मिलेट्स आधारित आकर्षक गिफ्ट हैंपर तैयार किए हैं. इनमें रागी बिस्किट, फ्रूट एंड नट्स चॉकलेट, गुड़ मिल्क बिस्किट, मंडुआ केक और मंडुआ चॉकलेट सहित कई स्थानीय उत्पाद शामिल हैं. स्वाभिमान बेकरी यूनिट से जुड़ी कल्पना बिष्ट के मुताबिक, इस वर्ष अब तक 2 हजार से अधिक गिफ्ट हैंपर की बिक्री से 18 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित की जा चुकी है. करीब दो साल पहले रीप परियोजना के सहयोग से शुरू हुई इस यूनिट के माध्यम से गांव की 8 अन्य महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है.
वहीं, रायपुर विकासखंड के सोडा सरोली ग्रोथ सेंटर में दिव्य ज्योति क्लस्टर की महिलाएं मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत स्वदेशी हिलान्स एलईडी लड़ियों का निर्माण कर रही हैं. क्लस्टर को कुल 1 लाख 30 हजार एलईडी लड़ियां तैयार करने का ऑर्डर मिला है. इसमें सोडा सरोली और थानों न्याय पंचायत की करीब 350 महिलाएं जुड़ी हैं.
अब तक 1 लाख 5 हजार एलईडी लड़ियों की आपूर्ति पूरी कर ली गई है, जबकि शेष 25 हजार लड़ियों का निर्माण जारी है. बाजार में एक पैकेट करीब 120 रुपए में बिक रहा है, जबकि इसकी निर्माण लागत 70 से 80 रुपए है. प्रत्येक महिला को 100 पैकेट तैयार करने पर करीब 700 रुपए की आय हो रही है.
-ममता कोठियाल, अध्यक्ष, दिव्य ज्योति-
देहरादून में दीपावली पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं स्वदेशी एलईडी लड़ियां तैयार कर रही हैं. क्लस्टर को 1 लाख 30 हजार एलईडी लड़ियां तैयार करने का ऑर्डर मिला है. इसमें सोडा सरोली और थानों न्याय पंचायत की करीब 350 महिलाएं जुड़ी हैं. #Diwali #ledlights https://t.co/Ig9YQlZ3ek— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 5, 2026
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिलाओं को स्थानीय उत्पादों के माध्यम से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं. दोनों क्लस्टर की महिलाएं लखपति दीदी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं. दीपावली के मौके पर ग्रामीण महिलाओं की यह पहल न केवल स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है, बल्कि महिला उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है.
-अनीता पंवार, निदेशक, सहायक परियोजना-
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