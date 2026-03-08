ETV Bharat / state

7000 से अधिक महिलाओं को एफपीओ से जोड़ा, हजारीबाग में रचा जा रहा इतिहास, 13 स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान

हजारीबाग के चुरचू में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. यहां करीब 7000 महिलाओं को एफपीओ से जोड़ा गया है.

Women in Churchu Hazaribag
खेत में काम करती महिलाएं (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 8, 2026 at 3:14 PM IST

4 Min Read
हजारीबाग: सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड की महिलाएं अब आत्मनिर्भर बन रही हैं. इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सुमित्रा देवी और 13 सदस्यीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की महिलाओं का विशेष सहयोग मिला है.

7000 से ज्यादा महिलाओं का सामूहिक प्रयास

चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के गठन से 7000 से अधिक महिलाओं को जोड़ा गया है. ये सभी महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार के पालन-पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. यह एफपीओ महिला किसानों का एक ऐसा समूह है जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है. कंपनी में 7000 से अधिक महिला किसान सामूहिक रूप से कार्यरत हैं.

हजारीबाग के चुरचू में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर (ETV Bharat)

सुमित्रा देवी की प्रेरणादायक यात्रा

कंपनी की अध्यक्ष सुमित्रा देवी मात्र दसवीं पास हैं, लेकिन उनकी दक्षता और कार्यशैली देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. वे ऑफिस में लैपटॉप पर काम करती हैं तो खेतों में कोड़ी भी चलाती हैं. कंपनी में 13 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सदस्य हैं, जिनकी मुखिया सुमित्रा देवी हैं. वे चुरचू प्रखंड की महिलाओं को सामूहिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही हैं.

खेती से लेकर लाह चूड़ी तक

महिलाएं खेती, पशुपालन, मछली पालन, लाह चूड़ी निर्माण सहित कई अन्य कार्यों में संलग्न हैं. इस वर्ष कंपनी ने 4 करोड़ 50 लाख रुपये का टर्नओवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है. अब तक लगभग 4 करोड़ रुपये का व्यापार हो चुका है.

Women in Churchu Hazaribag
खेत में काम करती महिला (ETV Bharat)

सामूहिक खेती और लाभ वितरण

हजारों एकड़ भूमि पर महिलाएं सामूहिक रूप से खेती करती हैं और उत्पाद को सामूहिक रूप से बेचती हैं. कंपनी की अंशधारक महिलाओं को लाभ के रूप में पैसा दिया जाता है, जिससे वे अपना व्यवसाय आगे बढ़ा पाती हैं.

सुमित्रा देवी की लगन और प्रेरणा

सुमित्रा देवी की सोच और लगन के कारण ही क्षेत्र की महिलाएं प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आगे बढ़ रही हैं. पहले सुमित्रा देवी केवल घरेलू काम करती थीं, लेकिन उन्होंने सभी बंधनों को तोड़कर बाहर निकलकर ऐसा कार्य किया कि उन्हें हवाई यात्रा कर दिल्ली पहुंचने का अवसर मिला. वहां उन्होंने अपने कार्य करने के तरीके के बारे में पूरे देश को बताया. सुमित्रा देवी कहती हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, बस आत्मविश्वास की आवश्यकता है.

कंपनी महिलाओं के लिए वरदान

बोर्ड डायरेक्टर में शामिल मालती देवी बताती हैं कि चुरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी गांव क्षेत्र की महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है. गांव की महिलाओं को खेती से जोड़ा जा रहा है. अब स्थिति यह है कि गांव के पुरुष भी महिलाओं से जानकारी इकट्ठा करते हैं. कंपनी की ओर से महिलाओं को खेती का सामान उपलब्ध कराया जाता है. महिलाओं को न केवल खेती का सम्मान मिल रहा है, बल्कि उन्हें तकनीक की जानकारी भी दी जा रही है, जिससे वे बेहतर खेती कर पाती हैं. महिलाएं लखपति बन रही हैं और कंपनी की चाहत है कि वे करोड़पति बनें.

संस्थागत सहयोग और रणनीति निर्माण

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में टाटा ट्रस्ट, सिनी ट्रस्ट जैसी संस्थाओं का सहयोग मिला है. महिलाएं दफ्तर में बैठकर व्यापार कैसे करना है और इसे कैसे बढ़ाना है, इसकी रणनीति तय करती हैं. खासकर खेती से जुड़े व्यापार को आगे बढ़ाने पर जोर है.

धान से स्ट्रॉबेरी तक

धान, हरी सब्जियां, तरबूज, स्ट्रॉबेरी आदि की खेती में महिलाएं जी-तोड़ मेहनत करती हैं. ई-नाम के साथ-साथ बाजार में भी अपना उत्पाद स्वतंत्र रूप से बेचती हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन रही हैं.

