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चंडीगढ़ में करवा चौथ के चलते मार्केट में बूम, लाल सूट-मैचिंग चूड़ी ढूंढने उमड़ी भीड़, दुकानदारों के चेहरे खिले

चंडीगढ़ में करवा चौथ के चलते मार्केट बम-बम ( Canva )

चंडीगढ़ : किसी को करवा चौथ पर पहनने के लिए लाल सूट चाहिए, तो कोई अपने कपड़ों से मेल खाते गहने तलाश रही है. किसी की खरीदारी पूरी हो चुकी है, लेकिन मैचिंग ज्वेलरी अभी बाकी है. करवा चौथ से पहले चंडीगढ़ के सेक्टर-22 और सेक्टर-19 बाजारों में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल है. 29 अक्टूबर को आने वाले त्योहार के लिए महिलाएं खरीदारी में जुटी हैं और दुकानों पर रौनक बढ़ने लगी है.

दुपट्टे वाले सूट की भारी मांग : करवा चौथ पर पहनने वाले कपड़ों को लेकर महिलाओं में खास उत्साह है. बाजार में पाकिस्तानी डिजाइन के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट खूब पसंद किए जा रहे हैं. भारी दुपट्टे वाले सूट की भी मांग है. सेक्टर-22 में कपड़ों की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से उनके यहां रोजाना 200 से ज्यादा सूट बिक रहे हैं. उनके मुताबिक, इस बार लाल रंग की मांग सबसे ज्यादा है. इसके बाद पीले, हरे और मैजेंटा रंग के कपड़े पसंद किए जा रहे हैं. लखनऊ के सूट और बनारसी साड़ियों की भी अच्छी मांग है.