चंडीगढ़ में करवा चौथ के चलते मार्केट में बूम, लाल सूट-मैचिंग चूड़ी ढूंढने उमड़ी भीड़, दुकानदारों के चेहरे खिले
करवा चौथ अब ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में करवा चौथ की तैयारियां चल रही है और मार्केट में भीड़ भी उमड़ रही है.
Published : October 25, 2026 at 8:26 PM IST
चंडीगढ़ : किसी को करवा चौथ पर पहनने के लिए लाल सूट चाहिए, तो कोई अपने कपड़ों से मेल खाते गहने तलाश रही है. किसी की खरीदारी पूरी हो चुकी है, लेकिन मैचिंग ज्वेलरी अभी बाकी है. करवा चौथ से पहले चंडीगढ़ के सेक्टर-22 और सेक्टर-19 बाजारों में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल है. 29 अक्टूबर को आने वाले त्योहार के लिए महिलाएं खरीदारी में जुटी हैं और दुकानों पर रौनक बढ़ने लगी है.
दुपट्टे वाले सूट की भारी मांग : करवा चौथ पर पहनने वाले कपड़ों को लेकर महिलाओं में खास उत्साह है. बाजार में पाकिस्तानी डिजाइन के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले सूट खूब पसंद किए जा रहे हैं. भारी दुपट्टे वाले सूट की भी मांग है. सेक्टर-22 में कपड़ों की दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से उनके यहां रोजाना 200 से ज्यादा सूट बिक रहे हैं. उनके मुताबिक, इस बार लाल रंग की मांग सबसे ज्यादा है. इसके बाद पीले, हरे और मैजेंटा रंग के कपड़े पसंद किए जा रहे हैं. लखनऊ के सूट और बनारसी साड़ियों की भी अच्छी मांग है.
मेहंदी लगवाने वालों की भी भीड़ : त्योहार की खरीदारी सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है. महिलाएं कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और श्रृंगार के दूसरे सामान भी खरीद रही हैं. बाजार में मेहंदी लगवाने वालों की भी भीड़ नजर आ रही है. कई महिलाएं कपड़े पहले ही खरीद चुकी हैं और अब उनके साथ पहनने के लिए गहने चुन रही हैं.
खास दिन के लिए खास तैयारी : महिलाओं के लिए करवा चौथ की खरीदारी महज एक रस्म नहीं, बल्कि त्योहार की तैयारियों का खास हिस्सा है. एक महिला ने बताया कि उन्होंने ज्यादातर खरीदारी कर ली है, बस कपड़ों से मैचिंग ज्वेलरी लेनी बाकी है. उनका कहना है कि करवा चौथ साल में एक बार आता है और इसका इंतजार लंबे समय से रहता है, इसलिए इस दिन के लिए खास तैयारी भी की जाती है,
दुकानदार दे रहे डिस्काउंट ऑफर : बाजारों में दुकानदारों ने भी त्योहार के मद्देनजर छूट की पेशकश की है. खरीदारी के लिए पहुंच रही महिलाओं से दुकानदारों को कारोबार बढ़ने की उम्मीद है. फिलहाल, बाजारों में त्योहार की रौनक है और महिलाएं अपने करवा चौथ के लुक को पूरा करने में लगी हैं.
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