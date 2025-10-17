महिलाओं ने गाय के गोबर से बनाए दीये, दीपावली की रोशनी बनी आत्मनिर्भरता की किरण
बाड़मेर की महिलाएं गाय के गोबर से पर्यावरण अनुकूल दीये बना रही हैं. यह पहल उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है और रोजगार दे रही है.
Published : October 17, 2025 at 3:30 PM IST
बाड़मेर: दीपावली की रोशनी अब सिर्फ उजाला ही नहीं, बल्कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता की नई कहानी भी कह रही है. यहां की महिलाओं ने गाय के गोबर से सजावटी दीये बनाने की पहल शुरू की है, जो पर्यावरण संरक्षण और रोजगार दोनों का सुनहरा मौका बनकर उभरी है.
बाड़मेर के 'नया आगाज संस्थान' से जुड़ी महिलाओं ने इस नई पहल की शुरुआत की है. उन्होंने गाय के गोबर से दीये बनाना शुरू किया है, जिनकी बाजार में मांग तेजी से बढ़ रही है, न केवल बाड़मेर बल्कि पूरे प्रदेश से इन दीयों के ऑर्डर भी मिल रहे हैं. यह पहल महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम बन गई है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवारों के लिए आय अर्जित करने में सहायक हो रही है. संस्थान की सचिव शोभा गौड़ ने बताया कि हमने कुछ दिन पहले ही इस काम की शुरुआत की है. सबसे पहले हमने महिलाओं का एक समूह बनाया. इसके बाद हम गुजरात के मेहसाणा में दो दिनों तक गोबर के दीये बनाने की ट्रेनिंग के लिए गए. प्रशिक्षण के बाद हमने नवरात्रि में बाड़मेर में दीये बनाने का काम शुरू किया.
इस तरह बनते हैं गोबर से दीये: उन्होंने बताया कि गौशाला से गाय का गोबर लाकर उसे सुखाया जाता है. फिर उसे बारीक पीसते हैं. इस पाउडर में थोड़ी मिट्टी मिलाकर पानी डालकर गीला करते हैं और फिर हाथ से चलने वाली मशीन में दीये की डाई लगाकर एक-एक करके दीये बनाते हैं. इसके बाद हम उन्हें धूप में सुखाते हैं. जब वे अच्छी तरह सूख जाते हैं तो उन्हें आकर्षक बनाने के लिए रंग करते हैं और फिर बेचते हैं.
कई जिलों से मिल रहे ऑर्डर : उन्होंने बताया कि इन दीयों के लिए बाड़मेर के साथ-साथ सांचोर, रानीवाड़ा, भीनमाल सहित प्रदेश के अलग-अलग जिलों से ऑर्डर मिल रहे हैं. समूह में 10 महिलाएं हैं जो यह काम कर रही हैं. घर का कामकाज करने के बाद यहां चार-पांच घंटे काम करके वे 300 से 400 रुपए तक की मजदूरी कमा लेती हैं. अब तक उन्होंने पांच हजार गोबर के दीये बनाए हैं. यह काम लगातार जारी है. उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दीयों की मांग और बढ़ेगी, जिससे और अधिक महिलाओं को जोड़कर उन्हें रोजगार दिया जा सकेगा.
परिवार को मिल रहा आर्थिक संबल: यहां काम कर रही सुगणी देवी ने बताया कि वे दिन में घर के कामों के साथ-साथ यहां चार-पांच घंटे काम करके 300 से 400 रुपए तक कमा लेती हैं. यह आय का अतिरिक्त स्रोत बन गया है. इसी तरह रेखा देवी बताती हैं कि वे घर का कामकाज करने के बाद दीये बनाती हैं और उन पर रंग भी करती हैं. चार-पांच घंटे का समय निकालकर यह काम करने से उन्हें 500-600 रुपए की मजदूरी मिल जाती है, जिससे परिवार को आर्थिक मदद मिलती है. यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और अपने परिवारों के लिए बेहतर जीवन जीने में मदद कर रही है. यह पहल न केवल महिलाओं को सशक्त बना रही है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है और साथ ही स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दे रही है.