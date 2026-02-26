ETV Bharat / state

गोरखपुर में श्रमजीवी महिला छात्रावास, 50 करोड़ होगा खर्च, शिलान्यास मार्च में

गोरखपुर: कामकाजी महिलाओं के लिए गोरखपुर में दूसरा छात्रावास (वर्किंग वुमेन हॉस्टल) उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बनवाने जा रही है. 75 बेड की क्षमता के एक हॉस्टल का निर्माण नगर निगम की तरफ से पहले ही मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत बनवाया जा रहा है.

यह दूसरा वर्किंग वुमेन हॉस्टल मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास योजना के तहत बनेगा. 500 बेड की क्षमता के इस हॉस्टल के निर्माण पर 47.38 करोड़ रुपये की लागत आएगा.

जिला प्रोबेशन अधिकारी एसके सिंह ने बताया है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में सतत अग्रसर प्रदेश की योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं को यह बड़ा उपहार दिया है.

जिलाधिकारी दीपक मीणा बताते हैं कि महिला एवं बाल कल्याण विभाग की तरफ से बनने वाले 500 बेडेड वर्किंग वुमेन हॉस्टल के निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, गोरखपुर इकाई को नामित किया गया है.

इसकी निविदा 28 जनवरी को प्रकाशित की गई थी. तकनीकी बिड 6 मार्च को खोली जाएगी. टेंडर प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद इसका शिलान्यास मार्च माह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों कराने की भी तैयारी की जा रही है. इस हॉस्टल का निर्माण चरगांवा ब्लॉक परिसर से सटे 6,640 वर्ग मीटर जमीन पर किया जाएगा.

महिला कल्याण अनुभाग-3 की तरफ से स्वीकृत धनराशि 47 करोड़ 38 लाख 47 हजार रुपये में से प्रथम किस्त के रूप में 16 करोड़ 58 लाख 46 हजार रुपये अवमुक्त कर दिए गए हैं.