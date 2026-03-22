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सपा में महिला प्रेम: महिलाओं को किया सम्मानित, बांटे अखिलेश ने पुरस्कार

लखनऊ: अगले साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने महिलाओं के सम्मान के जरिए महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश की. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में समाजवादी पार्टी कार्यालय में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया. मूर्ति देवी-मालती देवी महिला सम्मान समारोह समिति की तरफ से कई मां और दादी को महिला सम्मान दिया गया.

इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सांसद डिंपल यादव मौजूद रहे. उन्होंने महिलाओं को सम्मान दिया. मालती देवी समाजवादी पार्टी के संरक्षक स्व. मुलायम सिंह यादव की पत्नी थीं. उन्हीं की याद में यह सम्मान समारोह शुरू किया गया है.

इस मौके पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि "हालांकि कार्यक्रम आठ मार्च को महिला दिवस के दिन होना था, लेकिन उस दिन हम लोग नहीं कर पाए. कार्यक्रम बदलने के बाद भी सभी लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं. मैं उन सभी लोगों का हमेशा आभारी रहूंगा. अगर समाज को और देश को देखना है, तो वहां की महिलाओं, वहां की स्त्रियों की स्थिति क्या है अगर उसकी जानकारी हो जाए, तो पूरे के पूरे समाज की स्थिति पता लग जाती है. भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं और जब हम आकलन करते हैं तब हमारी महिलाओं और बहनों की स्थिति बहुत ही खराब है."

अखिलेश ने कहा कि "आज बोलने पर, लिखने पर और आंदोलन करने पर पाबंदी है, झूठे मुकदमे लगा दिए जाते हैं. इतने दिनों में ये बात तो साफ हो गई है कि आने वाले समय में लोग बोलें ना, लोग लिखें ना, मगर जब बूथ पर जाएंगे, तो इस सरकार का पता नहीं लगेगा कि यह सरकार कहां चली गई, क्योंकि जब हम आंकड़े देखते हैं सबसे ज्यादा दुख, तकलीफ और परेशानी अगर किसी के ऊपर आई है, तो आधी आबादी के ऊपर आई है. कहने को तो हम स्त्री का, नारी का और महिला का नाम पहले लेते हैं. पुरुष का बाद में लेते हैं, लेकिन जब हम देखते हैं कि महत्व किसको ज्यादा मिल रहा है, तो देखने को मिलता है कि पुरुष को ज्यादा महत्व मिलता है. घर-परिवार में कई बार यह भी सुनने और देखने को मिलता है कि अगर कोई रो रहा है, तकलीफ में है या परेशानी में है, तो लोग कहते हैं कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? जब तक हम यह सोच नहीं बदलेंगे, काम करने का तरीका नहीं बदलेंगे, तब तक शायद हम लोग कामयाब नहीं होंगे. एक मकसद हम लोग का इस कार्यक्रम के माध्यम से यह भी रहा कि आने वाले समय में जिस तरीके से पहले हम लोगों ने काम किया था, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की समृद्धि के लिए, आने वाले समय में जब कभी भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, हम लोग उन योजनाओं को और अच्छी तरीके से चला कर अपनी आधी आबादी को न केवल सम्मान दिलाएंगे, बल्कि संपन्न भी बनाएंगे."

अखिलेश ने कहा कि "मुझे याद है जब 1090 की शुरुआत हुई थी, तब बहुत लोग कंफ्यूज हुए थे कि यह हेल्पलाइन कितनी मदद कर पाएगी, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जब इस हेल्पलाइन के माध्यम से बेटियों, महिलाओं और नारियों की सुरक्षा को लेकर उनकी मदद का काम शुरू हुआ. उसके जब आंकड़े सामने आए तो मुझे याद है कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी तारीफ की थी और कहा था कि यह योजना उत्तर प्रदेश समाजवादी सरकार की है, अन्य प्रदेशों को भी इससे सीखना चाहिए. 1090 के माध्यम से कितनी मदद महिलाओं की हो रही है, उन्हें कितनी सुरक्षा मिल रही है. बहुत सारी घटनाओं में पुलिस का लोग इंतजार करते थे, थाने जाएं तो शायद वह बात सुनी नहीं जाएगी और अगर थाने पर पहुंच भी गए तो कई बार पुलिस का व्यवहार बहुत खराब होता था. मुझे याद है प्रोफेसर वेंकट का साथ लेकर उस समय के चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन हमारे साथ थे. हम सब लोगों ने मिलकर जो सबसे अच्छे आईपीएस अधिकारी थे. उनको उसमें शामिल करके दुनिया के जो सबसे बेहतरीन कॉल सिस्टम है, वहां पर हम लोगों ने अपने अधिकारियों को भेजा था. न्यूयार्क गए और वहां के पुलिस का रिस्पांस सिस्टम देखा. सिंगापुर का पुलिस रिस्पांस सिस्टम देखा और फिर उत्तर प्रदेश में उसे डिजाइन करने का काम किया गया. फिर उत्तर प्रदेश को सबसे बेहतरीन रिस्पॉन्स सिस्टम हमने दिया था. 1090 और डायल 100 स्थापित करते समय सुझाव मिला था कि पुरुष के बजाय महिला और लड़कियों को रखा जाए तो हमने महिलाओं को ही अहमियत दी थी. जो भी कॉल आती थीं वही उठाती थीं, क्योंकि महिलाएं किसी के साथ गलत तरीके से पेश नहीं आतीं. हमें जब भी मौका मिलेगा हम अपने बेटियों, माताओं और महिलाओं को और ज्यादा सम्मान देंगे. उन्हें और ज्यादा संपन्न बनाएंगे."



इस मौके पर मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कहा कि किसी देश की स्थिति क्या है वह समाज में महिलाओं की स्थिति से ही पता चल जाता है. जिस देश में महिलाओं की स्थिति अच्छी होती है, वह देश हमेशा अच्छा होता है. तरक्की करता है. उन्होंने उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस को याद करते हुए कहा कि किस तरह से वहां पर सब कुछ तहस-नहस कर दिया गया. मेरी भी बेटियां हैं. मुझे अंकिता भंडारी केस ने झकझोर कर रख दिया था. समाज में महिलाओं और बेटियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. उनका सम्मान करना चाहिए.