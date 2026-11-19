भोपाल में महिला हॉकी का महासंग्राम, चौथे खिताब के लिए मलेशिया से भिड़ेगी टीम इंडिया
भोपाल में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन, 10 दिन में तय होगा एशिया का चैंपियन, विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 6:53 AM IST
भोपाल : राजधानी में आज से महिला हॉकी चैंपियनशिप का रोमांच शुरू होने जा रहा है, जिसकी गूंज 166 देशों तक पहुंचेगी. शाम 4:35 बजे नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन चैंपियंस ट्राफी-2026 का शुभारंभ होगा. इसमें अगले दस दिनो तक छह देशों की दिग्गज महिला हॉकी टीमें खिताब के लिए भिड़ेगी. पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन भारत के साथ मलेशिया का होगा. तीन बार की चैंपियन टीम इंडिया की नजर चौथी बार ट्राफी जीतने पर है. खास बात यह है कि मध्यप्रदेश पहली बार इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है.
भोपाल में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन
आयोजकों ने बताया कि 19 से 28 नवंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. वहीं इस टूर्नामेंट में करीब 150 खिलाड़ी हॉकी का जादू दिखाएंगी. जबकि इस आयोजन के लिए 200 से अधिक विदेशी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के भोपाल पहुंचने की संभावना है. वहीं, इस प्रतियोगिता के मुकाबलों का प्रसारण दुनिया के 166 देशों में किया जाएगा. इससे भोपाल को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर पहचान मिलने के साथ पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
चौथी बार खिताब जीतने उतरेगी टीम इंडिया
भारतीय महिला हॉकी टीम तीन बार एशियन चैंपियंस ट्राफी का खिताब जीत चुकी है. वहीं, दक्षिण कोरिया के नाम भी तीन खिताब हैं. ऐसे में भारत के पास चौथी बार ट्राफी जीतकर सबसे सफल टीम बनने का मौका है. दरअसल भारतीय टीम ने साल 2026 में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. टीम ने महिला नेशंस कप के सभी पांच मुकाबले जीतकर खिताब अपने नाम किया और एफआईएच प्रो लीग में जगह बनाई. इसके अलावा विश्व कप में पांचवां स्थान हासिल किया, जो 1974 के बाद उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा. एशियन गेम्स में भी भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है.
पहले दिन तीन मुकाबले, भारत-मलेशिया की भिड़ंत
टूर्नामेंट के पहले दिन तीन मुकाबले खेले जाएंगे. दोपहर 12:15 बजे चीन और थाईलैंड के बीच पहला मैच होगा. वहीं, दोपहर 2:30 बजे जापान और दक्षिण कोरिया आमने-सामने होंगे. इसके बाद शाम 4:45 बजे मेजबान भारत और मलेशिया के बीच मुकाबला होगा. भारत लीग चरण में पांच मैच खेलेगा. 21 नवंबर को दक्षिण कोरिया, 22 नवंबर को थाईलैंड, 24 नवंबर को चीन और 25 नवंबर को जापान से भिड़ेगा.
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27 को सेमीफाइनल, 28 नवंबर को होगा फाइनल
इस प्रतियोगिता में सभी छह टीमें एक-दूसरे के खिलाफ मुकाबला करेंगी. लीग चरण के बाद शीर्ष चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. इसके बाद 27 नवंबर को सेमीफाइनल और 28 नवंबर को कांस्य पदक तथा स्वर्ण पदक के मुकाबले खेले जाएंगे. फाइनल मैच शाम 7 बजे होगा.
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फ्लड लाइट में पांच हजार दर्शक देखेंगे हॉकी का रोमांच
मध्यप्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया, '' नाथू बरखेड़ा का अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस बड़े आयोजन के लिए तैयार है. करीब पांच हजार दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में प्रवेश निशुल्क रखा गया है. वहीं मैदान में 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्लास-1 हॉकी टर्फ है. मुख्य मैदान के पास खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय मानकों वाली प्रैक्टिस फील्ड भी तैयार है. इसके साथ ही फ्लड लाइट की रोशनी में डे-नाइट मुकाबले खेले जाएंगे. अंतरराष्ट्रीय प्रसारण के लिए विशेष ब्रॉडकास्टिंग उपकरण लगाए गए हैं.''