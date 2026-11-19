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भोपाल में महिला हॉकी का महासंग्राम, चौथे खिताब के लिए मलेशिया से भिड़ेगी टीम इंडिया

चौथी बार खिताब जीतने उतरेगी टीम इंडिया ( Etv Bharat )

भोपाल : राजधानी में आज से महिला हॉकी चैंपियनशिप का रोमांच शुरू होने जा रहा है, जिसकी गूंज 166 देशों तक पहुंचेगी. शाम 4:35 बजे नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महिला एशियन चैंपियंस ट्राफी-2026 का शुभारंभ होगा. इसमें अगले दस दिनो तक छह देशों की दिग्गज महिला हॉकी टीमें खिताब के लिए भिड़ेगी. पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन भारत के साथ मलेशिया का होगा. तीन बार की चैंपियन टीम इंडिया की नजर चौथी बार ट्राफी जीतने पर है. खास बात यह है कि मध्यप्रदेश पहली बार इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है.

भोपाल में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन आयोजकों ने बताया कि 19 से 28 नवंबर तक होने वाली इस प्रतियोगिता में भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें हिस्सा लेंगी. वहीं इस टूर्नामेंट में करीब 150 खिलाड़ी हॉकी का जादू दिखाएंगी. जबकि इस आयोजन के लिए 200 से अधिक विदेशी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ के भोपाल पहुंचने की संभावना है. वहीं, इस प्रतियोगिता के मुकाबलों का प्रसारण दुनिया के 166 देशों में किया जाएगा. इससे भोपाल को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर पहचान मिलने के साथ पर्यटन और स्थानीय कारोबार को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.