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सरकारी दफ्तर हो या शैक्षणिक संस्थान, हिमाचल में महिलाएं कहीं भी नहीं सुरक्षित! सदन में सरकार के आंकड़ों ने चौंकाया

हिमाचल में सरकारी, निजी ऑफिस और शैक्षणिक संस्थानों में महिला उत्पीड़न के मामले चिंताजनक है.

हिमाचल में महिला उत्पीड़न के मामले
हिमाचल में महिला उत्पीड़न के मामले (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 6:31 PM IST

3 Min Read
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शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रदेश के सरकारी, निजी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी महिलाओं के साथ छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले में साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं. ये चौंकाने वाले आंकड़े सुक्खू सरकार ने हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान एक सवाल के जवाब में दिए. दरअसल, मानसून सत्र के दौरान इंदौरा विधानसभा से कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन ने महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों को लेकर सरकार से सवाल पूछा था.

तारांकित प्रश्न संख्या 4122 के तहत विधायक मलेंद्र ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धनीराम शांडिल से पूछा कि बीते तीन सालों (31 जनवरी 2026 तक) में प्रदेश के सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्य स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ छेड़खानी व यौन उत्पीड़न से संबंधित कितनी शिकायतें मिली हैं, इसका वर्षवार ब्यौरा मांगा. साथ ही पूछा कि इनमें से कितन मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और कितने मामले लंबित है. कितने मामले में दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है. कार्य स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

इसके जवाब में सरकार की ओर से जानकरी दी गई कि तीन सालों में दिनांक 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश के सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी कार्य स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ छेड़खानी एवं यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013, के अंतर्गत 131 मामले प्राप्त हुए.

संस्था एवं विभागवर्षवार प्राप्त शिकायतें
2023-242024-252025-2026
विभाग122223
बोर्ड 000000
निगम020501
आयोग080807
उपायुक्त020503
विश्वविद्यालय091311
निजी संस्थान000000
कुल 335345

सरकार की ओर से बताया गया कि बीते तीन सालों में 37 मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें से 3 मामलों में दोषियों को सेवा से निष्काषित किया गया, 1 मामले में दोषी पर नियमानुसार गंभीर दंड लगाया गया, 1 मामले में दोषी को सेवा से निलंबित किया गया, 2 मामलों में दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, 2 मामलों में संबंधित कर्मचारियों को चार्जशीट किया गया, 9 मामलों में दोषियों का स्थानान्तरण किया गया और 19 मामलों में आपसी सहमति के आधार पर मामलों को सुलझाया गया, जिसमें माफीनामें के बाद चेतावनी भी जारी की गई.

मामलों की पूर्ण हाे चुकी जांच व लंबित मामलों का ब्यौरा

संस्था एवं विभाग वर्षवार प्राप्त शिकायतें
2023-24 2024-25

2025-2026

(31 जनवरी 2026 तक)

जांच पूर्ण मामलालंबित मामलाजांच पूर्ण मामलालंबित मामलाजांच पूर्ण मामलालंबित मामला
विभाग110117051508
बोर्ड 000000000000
निगम020005000100
आयोग030502060403
उपायुक्त020005000102
विश्वविद्यालय090013000803
निजी संस्थान000000000000
कुल 270642112916

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