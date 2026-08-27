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काशी की बहनों का पीएम मोदी-सीएम योगी को अनूठा उपहार; क्रोशिया कला से बनाई स्पेशल 'बुलडोजर राखी'

बातचीत में महिलाओं ने बताया कि बाजार में अलग-अलग तरीके की राखी दिखाई देती हैं, मगर क्रोशिया की कला से बनी राखी कहीं नहीं मिलती है. इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी दादी-नानी की बताई हुई कला का प्रयोग करके कुछ नया बनाया जाए, इसी के तहत उन्होंने ऊन और धागे का प्रयोग करके अलग- अलग डिजाइन की राखी बनाई है. महिलाओं ने बताया कि लगभग 1 महीने पहले से ये राखियां बना रही हैं, जिसमें उन्होंने रुद्राक्ष, महादेव समेत अलग-अलग डिजाइनों में बनाया है. ये राखियां न सिर्फ ईको फ्रेंडली हैं, बल्कि वह पूरी तरीके से रियूज़ेबल हैं.

ये महिलाएं वाराणसी में शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर हरहुआ ब्लॉक के मंसापुर गांव की रहने वाली हैं, जो हाथों से क्रोशिया के जरिए तरह-तरह की राखी बनाई है. इनकी राखी की खासियत यह है कि उन्होंने अपनी राखी में सीएम योगी, पीएम मोदी और बुलडोजर को भी बनाया है. महिलाओं का कहना है कि उनकी इच्छा है कि उनकी बनाई राखी को प्रधानमंत्री अपने हाथों में बांधे.

वाराणसी: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का पावन पर्व रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस पवित्र त्योहार का काशी में भी एक अद्भुत रंग देखने को मिल रहा है, जहां बाजारों में चमकती राखियों की रौनक है. वहीं, काशी के ग्रामीण अंचल की महिलाओं ने अपने हाथ के हुनर से बेहद खास राखियां बनाई हैं. महिलाओं ने इन खूबसूरत राखियों को पीएम मोदी और सीएम योगी को समर्पित किया है.

बुलडोजर वाली राखियां

राखियां बना रहीं रंजना ने बताया कि इस बार उन्होंने अपनी राखी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को समर्पित किया है. इसमें उन्होंने बुलडोजर को भी बनाया है. उनका कहना है कि वर्तमान समय में सरकार महिलाओं के लिए बड़े काम कर रही है और बनारस में तो हम गांव की महिलाओं का जीवन बदल रहा है. इसलिए हम लोग थैंक्यू कहने के लिए पीएम मोदी, सीएम योगी के लिए बनाई है.

काशी की महिलाओं का पीएम मोदी को उपहार (Photo Credit; ETV Bharat)

महिलाओं ने कहा कि उनका बुलडोजर बुराइयों को नाश करने वाला है, इसलिए हमने बुलडोज़र भी बनाया है. हमें खुशी इस बात की है कि बाजार में उसको पसंद भी किया जा रहा है. महिलाएं कहती हैं कि यह राखी हमारे लिए सिर्फ काम नहीं है, इसी के साथ हम महिलाएं हर दिन 2 घंटे का समय खुद को देते हैं.

दरअसल, राखियां बनाने का काम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं कर रही हैं. इन्होंने 3000 से ज्यादा राखियां तैयार की हैं, जिनकी कीमत 10 रुपये से शुरू होकर के 50 रुपये तक है. इन महिलाओं ने कहा कि हमें विश्वास नहीं था कि लोग क्रोशिया की राखी को पसंद करेंगे, लेकिन लोग काफी पसंद कर रहे हैं. इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है छोटे बच्चों को ये राखी इरिटेड नहीं करेगी और दूसरा आप इसको हमेशा प्रयोग में ला सकते हैं. उन्होंने बताया कि पसंद किए जाने को देखकर ही हम लोगों ने इतने बड़े बल्क में इसे तैयार किया है.

काशी की महिलाओं का पीएम मोदी को उपहार (Photo Credit; ETV Bharat)

पारंपरिक हुनर को महिलाओं ने राखी बनाने से जोड़ा

उपायुक्त स्वतः रोजगार पवन कुमार सिंह ने कहा कि जो क्रोशिया कभी हमारी दादी-नानी के हाथों की पहचान हुआ करता था, वह धीरे-धीरे विलुप्त हो रहा था, लेकिन आज योगी सरकार के प्रोत्साहन से महिलाएं इसी क्रोशिया कला के ज़रिए सुंदर गर्म कपड़े और आकर्षक सजावटी सामान तैयार कर रही हैं. खास बात यह है कि इस बार महिलाओं ने इस पारंपरिक हुनर को राखी बनाने से जोड़ दिया है. इससे कला को नया जीवन तो मिला ही, साथ ही महिलाओं के लिए कमाई के नए रास्ते भी खुल गए हैं.

राखी बनातीं महिलाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

यही वजह है कि बाजारों में बहनों के बीच तिरंगा, कृष्णा, रुद्राक्ष, मोती और क्रोशिया से बनी राखियों की खूब मांग है. इन ईको-फ्रेंडली राखियों को बेचने के लिए आजीविका मिशन भी महिलाओं की पूरी मदद कर रहा है. आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं के उत्पादों को आकांक्षा मार्ट, काशी प्रेरणा मार्ट, स्थानीय मेलों और प्रदर्शनियों में स्टॉल दिलाए जा रहे हैं. इससे समूह की महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए बाजार मिल रहा है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हो रही है.

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