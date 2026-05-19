पाकुड़ में भीख मांगने के बहाने महिला गैंग चोरी की घटना को दे रहे अंजाम, दो गिरफ्तार
पाकुड़ में महिला गैंग ने भीख मांगने के बहाने एक घर में चोरी की. हालांकि, मौके पर लोगों ने महिला चोर को पकड़ लिया.
Published : May 19, 2026 at 1:40 PM IST
पाकुड़: जिले के नगर थाना क्षेत्र में इन दिनों घरों में चोरी की घटना बढ़ गयी है. इससे लोगों में भय का माहौल है. लगातार घट रही चोरी की घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठने लगी है. मंगलवार को जिला मुख्यालय के बैंक कॉलोनी स्थित एक मकान में चोरी कर भाग रही दो महिलाओं को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और पुलिस को सुपूर्द कर दिया.
मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह बैंक कॉलोनी स्थित कंचन कुमारी के मकान में दो महिला भीख मांगने के बहाने पहुंची और मकान में घुसकर कर पर्स में रखा 7 हजार रुपये लेकर भागने लगी. जब कंचन कुमारी अपने कमरे से बाहर निकली तो पर्स गिरा पाया. घटना के बाद मौके पर आसपास लोग जुट गये और एक महिला व उसके साथ एक युवती को धर दबोचा. इस दौरान उसकी बैग की तलाशी ली गयी तो चोरी की राशि बरामद हुई.
स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी नगर थाने की पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और दोनों को हिरासत में ले लिया. पुलिस पदाधिकारी चुंडा हांसदा ने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने में शामिल एक महिला व युवती को हिरासत में लिया गया है. थाने में पूछताछ की जाएगी और लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
इधर, स्थानीय लोगों ने बताया कि महिलाओं का एक गैंग शहरी क्षेत्र में घूम रहा है और भीख मांगने के बहाने घरों में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने का काम किया जा रहा है. वहीं, नगर थाना क्षेत्र के बलियाडांगा, नामूपाड़ा, पुलिस केंद्र के निकट स्थित कई मकान में लगातार घट रही चोरी की घटना को लेकर पुलिस पर लोग अब सवाल उठाने लगे हैं. लोगो का कहना है कि पुलिस गश्ती पर ध्यान नहीं देती है. इसलिए चोरों का मनोबल बढ़ गया है और बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं.
ये भी पढ़ें: चोरी करते रंगेहाथ धराया चोर, ग्रामीणों ने पेड़ से बांधकर रातभर की पिटाई
हजारीबाग में ज्वेलरी दुकानदार से लूट, बाइक की डिक्की से उड़ाए 25 लाख के गहने
गिरिडीह में अपराधियों ने लूटा था 15 लाख का केबल, पुलिस ने धर दबोचा