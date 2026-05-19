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पाकुड़ में भीख मांगने के बहाने महिला गैंग चोरी की घटना को दे रहे अंजाम, दो गिरफ्तार

पाकुड़ में महिला गैंग ने भीख मांगने के बहाने एक घर में चोरी की. हालांकि, मौके पर लोगों ने महिला चोर को पकड़ लिया.

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घटनास्थल पर मौजूद पुलिस व अन्य लोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 1:40 PM IST

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पाकुड़: जिले के नगर थाना क्षेत्र में इन दिनों घरों में चोरी की घटना बढ़ गयी है. इससे लोगों में भय का माहौल है. लगातार घट रही चोरी की घटना को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठने लगी है. मंगलवार को जिला मुख्यालय के बैंक कॉलोनी स्थित एक मकान में चोरी कर भाग रही दो महिलाओं को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और पुलिस को सुपूर्द कर दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार की सुबह बैंक कॉलोनी स्थित कंचन कुमारी के मकान में दो महिला भीख मांगने के बहाने पहुंची और मकान में घुसकर कर पर्स में रखा 7 हजार रुपये लेकर भागने लगी. जब कंचन कुमारी अपने कमरे से बाहर निकली तो पर्स गिरा पाया. घटना के बाद मौके पर आसपास लोग जुट गये और एक महिला व उसके साथ एक युवती को धर दबोचा. इस दौरान उसकी बैग की तलाशी ली गयी तो चोरी की राशि बरामद हुई.

जानकारी देती पीड़ित और पुलिस पदाधिकारी (ETV BHARAT)

स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी नगर थाने की पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ पहुंचे और दोनों को हिरासत में ले लिया. पुलिस पदाधिकारी चुंडा हांसदा ने बताया कि चोरी की घटना को अंजाम देने में शामिल एक महिला व युवती को हिरासत में लिया गया है. थाने में पूछताछ की जाएगी और लिखित शिकायत मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

इधर, स्थानीय लोगों ने बताया कि महिलाओं का एक गैंग शहरी क्षेत्र में घूम रहा है और भीख मांगने के बहाने घरों में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देने का काम किया जा रहा है. वहीं, नगर थाना क्षेत्र के बलियाडांगा, नामूपाड़ा, पुलिस केंद्र के निकट स्थित कई मकान में लगातार घट रही चोरी की घटना को लेकर पुलिस पर लोग अब सवाल उठाने लगे हैं. लोगो का कहना है कि पुलिस गश्ती पर ध्यान नहीं देती है. इसलिए चोरों का मनोबल बढ़ गया है और बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं.

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