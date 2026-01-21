ETV Bharat / state

पहाड़ में जूट यूनिट बनी आत्मनिर्भरता की मिसाल, सारी गांव की महिलाएं संवार रहीं अपना भविष्य

रुद्रप्रयाग के सारी गांव की महिलाएं जूट यूनिट के जरिए कर रही कमाई, महड़ गांव की महिलाएं सीख रहीं फ्रूट प्रोसेसिंग

RUDRAPRAYAG JUTE UNIT
महिलाएं हुईं आत्मनिर्भर (फोटो सोर्स- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 21, 2026 at 3:43 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं. जिसके तहत खुद स्वरोजगार स्थापित कर कमाई तो कर रही रही हैं, साथ ही अन्य महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं. ऊखीमठ विकासखंड के सारी गांव में देवरियाताल ग्राम संगठन के तहत जीवन ज्योति सीएलएफ की ओर से संचालित जूट यूनिट ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की एक सशक्त मिसाल बनकर उभरी है. इस यूनिट का सफल संचालन न केवल महिलाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध करा रहा है. बल्कि, उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहा है.

इस जूट यूनिट में आधुनिक मशीनों की सहायता से स्थानीय महिलाएं जूट से विभिन्न प्रकार के गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार कर रही हैं. यहां स्कूल बैग, कैरी बैग, महिलाओं के आकर्षक जूट पर्स समेत अन्य उपयोगी उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है. जिनकी बाजार में अच्छी मांग है. वर्तमान में यूनिट से गांव की 10 महिलाएं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें नियमित रोजगार के साथ-साथ सम्मानजनक आय भी मिल रही है.

RUDRAPRAYAG JUTE UNIT
देवरियाताल ग्राम संगठन सारी की महिलाएं (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

यूनिट से जुड़ी महिला सदस्य प्रीमा देवी और पूजा नेगी का कहना है कि जूट यूनिट की स्थापना से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है. पहले जहां उनका कार्यक्षेत्र केवल घर तक सीमित था. वहीं, अब वे हुनरमंद बनकर आत्मनिर्भर हो चुकी हैं. इस कार्य से उन्हें न सिर्फ रोजगार मिला है. बल्कि, पारिवारिक आय में भी इजाफा हुआ है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और वे परिवार की आर्थिक मजबूती में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं.

RUDRAPRAYAG JUTE UNIT
जूट से बने उत्पाद (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"जूट यूनिट के माध्यम से महिलाएं स्कूल बैग, कैरी बैग समेत अन्य जूट उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर मिल रहे हैं. यह यूनिट राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं ग्रामोत्थान मिशन के सहयोग से स्थापित की गई है. भविष्य में यूनिट का विस्तार कर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इससे जोड़ने की योजना है."- अनुष्का, खंड विकास अधिकारी, ऊखीमठ ब्लॉक

महड़ गांव की महिलाएं सीख रहीं फ्रूट प्रोसेसिंग: अगस्त्यमुनि विकासखंड के महड़ गांव में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ग्रामोत्थान परियोजना के तहत एक सराहनीय पहल की जा रही है. इस परियोजना के तहत शिव शक्ति स्वायत्त सहकारिता महड़ की महिलाओं को फ्रूट प्रोसेसिंग का दो दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण दे रही है. ताकि, वो स्वरोजगार की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकें.

RUDRAPRAYAG JUTE UNIT
जूट यूनिट में महिलाएं (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

ग्रामोत्थान परियोजना के वित्तीय सहयोग से 'शिव शक्ति स्वायत्त सहकारिता' में फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में एक सामुदायिक उद्यम की स्थापना की गई है. इस यूनिट के जरिए उद्योग विभाग रुद्रप्रयाग की ओर से महिलाओं को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध फलों के प्रसंस्करण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को अमरूद की जैली, सेब का जैम, मिक्स अचार, विभिन्न प्रकार की चटनियां समेत अन्य मूल्य संवर्धित उत्पाद तैयार करने की विधियां सिखाई जा रही हैं.

RUDRAPRAYAG JUTE UNIT
महड़ गांव की महिलाएं सीख रहीं फ्रूट प्रोसेसिंग (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्थानीय फलों का अधिकतम और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, पोषणयुक्त एवं सुरक्षित खाद्य उत्पादों का निर्माण करना एवं महिलाओं को लघु उद्यमों के माध्यम से आय अर्जन के अवसर उपलब्ध कराना है. इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, बल्कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार के नए आयाम भी विकसित होंगे.

RUDRAPRAYAG JUTE UNIT
फ्रूट प्रोसेसिंग सीख रहीं महिलाएं (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

"ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए फ्रूट प्रोसेसिंग जैसे प्रशिक्षण अत्यंत प्रभावी साबित हो रहे हैं. यही वजह है कि महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है."- राजेंद्र सिंह रावत, मुख्य विकास अधिकारी रुद्रप्रयाग

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

WOMEN SELF EMPLOYMENT RUDRAPRAYAG
MAHAR WOMEN LEARN FRUIT PROCESSING
फ्रूट प्रोसेसिंग सीख रही महिलाएं
रुद्रप्रयाग सारी गांव जूट यूनिट
RUDRAPRAYAG JUTE UNIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.