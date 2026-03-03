ETV Bharat / state

JSLPS की सखी मंडल का हर्बल गुलाल, इको-फ्रेंडली और त्वचा के लिए हैं सुरक्षित

धनबादः होली के रंगों में इस बार सेहत और पर्यावरण की खुशबू भी घुल रही है. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (JSLPS) से जुड़ी सखी मंडलों द्वारा तैयार किया गया हर्बल गुलाल जिला समाहरणालय और मॉल में खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यह गुलाल पूरी तरह इको-फ्रेंडली है और प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया गया है.

नहीं किया जाता है केमिकल का इस्तेमाल

सखी मंडल की महिलाओं द्वारा बनाए गए इस गुलाल में अरारोट, चुकंदर (बीट रूट), विभिन्न फूलों और हल्दी का उपयोग किया गया है. प्राकृतिक तत्वों से तैयार होने के कारण यह रंग त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित माना जा रहा है. खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे त्वचा पर एलर्जी या जलन की कोई आशंका नहीं रहती.

हर्बल अबीर गुलाल पर बात करती महिलाएं (Etv Bharat)

बाजार में मिलने वाले गुलाल केमिकल युक्त होते हैं

विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त गुलाल त्वचा, आंखों और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. कई बार इन रंगों से खुजली, रैशेज और संक्रमण जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं. ऐसे में हर्बल गुलाल एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है.