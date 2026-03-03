JSLPS की सखी मंडल का हर्बल गुलाल, इको-फ्रेंडली और त्वचा के लिए हैं सुरक्षित
धनबाद में सखी मंडल की महिलाएं होली के लिए हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं, जो स्किन के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं.
Published : March 3, 2026 at 3:14 PM IST
धनबादः होली के रंगों में इस बार सेहत और पर्यावरण की खुशबू भी घुल रही है. झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसायटी (JSLPS) से जुड़ी सखी मंडलों द्वारा तैयार किया गया हर्बल गुलाल जिला समाहरणालय और मॉल में खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. यह गुलाल पूरी तरह इको-फ्रेंडली है और प्राकृतिक सामग्री से तैयार किया गया है.
नहीं किया जाता है केमिकल का इस्तेमाल
सखी मंडल की महिलाओं द्वारा बनाए गए इस गुलाल में अरारोट, चुकंदर (बीट रूट), विभिन्न फूलों और हल्दी का उपयोग किया गया है. प्राकृतिक तत्वों से तैयार होने के कारण यह रंग त्वचा के लिए पूरी तरह सुरक्षित माना जा रहा है. खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिससे त्वचा पर एलर्जी या जलन की कोई आशंका नहीं रहती.
बाजार में मिलने वाले गुलाल केमिकल युक्त होते हैं
विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में मिलने वाले केमिकल युक्त गुलाल त्वचा, आंखों और बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. कई बार इन रंगों से खुजली, रैशेज और संक्रमण जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं. ऐसे में हर्बल गुलाल एक बेहतर और सुरक्षित विकल्प के रूप में उभर कर सामने आया है.
महिलाओं की इनकम भी बढ़ रही है
सखी मंडल की महिलाएं न केवल शुद्ध और सुरक्षित उत्पाद तैयार कर रही हैं, बल्कि इसके जरिए आत्मनिर्भरता की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ा रही हैं. होली के मौके पर इस हर्बल गुलाल की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय में भी इजाफा हो रहा है.
पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बार हर्बल गुलाल के प्रयोग की अपील भी की जा रही है, ताकि त्योहार की खुशियां बिना किसी नुकसान के मनाई जा सके.
