रोहतास नगर की महिलाओं ने पेश की नई मिसाल, 'मेड इन दिल्ली' दीप जाएंगे राष्ट्रपति भवन; जाने कपिल मिश्रा ने क्या कहा ?

रोहतास नगर में स्वदेशी अभियान कार्यक्रम में महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत.

मेड इन दिल्ली दीप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 15, 2025 at 10:54 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इस बार दिवाली एक नए रंग में मनाई जाएगी. बुधवार को रोहतास नगर में स्वदेशी अभियान कार्यक्रम में महिलाओं की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत की गई. कार्यक्रम में कपिल मिश्रा ने स्वदेशी वस्तुओं का उद्घाटन किया और महिलाओं से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया. उन्होंने महिलाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत सुमंगलम गीत भी गुनगुनाया, जिससे पूरा माहौल उत्साह से भर उठा.

इस दौरान रेखा सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब और अशिक्षित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना था. इन महिलाओं ने अपने हुनर से भारतीय परंपराओं से जुड़ी वस्तुएं तैयार की है. होली के लिए प्राकृतिक गुलाल, रक्षाबंधन के लिए हस्त निर्मित राखियां और इस दीपावली के लिए मिट्टी के दीपक, इन वस्तुओं की खूबसूरती और सांस्कृतिक महक ने सभी का दिल जीत लिया.

मंत्री कपिल मिश्रा का बयान (ETV Bharat)

पारंपरिक उपहार अब देश की सर्वोच्च हस्तियों तक जाएंगे

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने इन महिलाओं के प्रयास को बड़ा मंच दिया है. सरकार ने घोषणा की है कि रोहतास नगर की महिलाओं द्वारा बनाए गए ये पारंपरिक उपहार अब देश की सर्वोच्च हस्तियों तक जाएंगे. राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्षों और देशभर के वरिष्ठ नेताओं तक जाएंगे. यह न केवल दिल्ली की संस्कृति का प्रतीक होगा, बल्कि मेड इन दिल्ली ब्रांड को राष्ट्रीय पहचान भी दिलाएगा.

दिवाली गिफ्ट (ETV Bharat)

कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में अब सनातन की सरकार है. यमुना किनारे भव्य छठ पूजा होगी और दिल्लीवासी पारंपरिक तरीके से दीपावली मना सकेंगे. इन महिलाओं का हुनर अब पूरे देश में सम्मान दिलाएगा, यही असली आत्मनिर्भर भारत है.

कमजोर वर्गों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लाएगा

वहीं, विधायक जितेंद्र महाजन ने कहा कि यह हमारे क्षेत्र की महिलाओं के लिए गर्व का दिन है. सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने संस्कृति और परंपरा को जीवित रखा है. सरकार का यह सहयोग उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा. शाहदरा जिले के डीएम एस.एस. परिहार ने भी इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास लाएगा.

