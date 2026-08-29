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जमुई में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं ने पहली बार डीएम-एसपी को बांधी राखी

जमुई: बिहार के जमुई जिले के पूर्व अति नक्सल प्रभावित क्षेत्रों गुरमाहा, चोरमारा, मुसहरीटांड, कुमरतरी, बीचलाटोला और जमुनियाटांड की महिलाओं ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर पहली बार जिला मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी नवीन और पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल को राखी बांधी. समाहरणालय के संवाद कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में इन महिलाओं ने प्रशासन के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया.

वर्षों तक नक्सल दहशत का शिकार: भीमबांध जंगल के अंदर बसे इन गांवों में लंबे समय तक नक्सलियों का आतंक छाया रहा. बाहरी लोगों का पहुंचना लगभग असंभव था. ग्रामीण मुख्यधारा से पूरी तरह कटे हुए थे. प्रशासन और शहरी क्षेत्रों से संपर्क रखने में भी वे हिचकते थे, क्योंकि नक्सलियों के कोप का डर हमेशा बना रहता था. नक्सली जिसकी बात कहते, वही करना पड़ता था.

जमुई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में रक्षाबंधन (ETV Bharat)

नक्सल समस्या लगभग समाप्त: धीरे-धीरे स्थिति बदल गई है. नक्सलवाद की कमर टूट गई और समस्या लगभग समाप्त हो गई है. प्रशासन और ग्रामीणों के बीच विश्वास की मजबूत डोर बंधने लगी. वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव में 25 वर्षों बाद इन गांवों के मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ. ग्रामीणों ने लोकतंत्र के पर्व में बढ़-चढ़कर भाग लिया.

पहली बार रक्षाबंधन पर्व मनाया (ETV Bharat)

पहली बार तिरंगा फहराया, राष्ट्रगान गाया: वर्ष 2026 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर गुरमाहा में पहली बार योग शिविर लगाया गया. गांव में राशन वितरण शुरू हुआ और 25 वर्षों बाद तिरंगा फहराया गया. उसी मैदान पर जहां कभी नक्सली अपना झंडा लहराते थे, वहां ग्रामीणों ने प्रशासन के साथ मिलकर बेखौफ राष्ट्रगान गाया, तिरंगे को सलामी दी और भारत माता के जयकारे लगाए.