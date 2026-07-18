जहां कभी गूंजती थी गोलियों की आवाज, अब वहां सुनाई दे रही है चूड़ियों की खनक, महिलाओं ने हुनर से बदली तकदीर
हजारीबाग में लाह की चूड़ियां महिलाओं की तकदीर बदल रही हैं. कई महिलाएं इस कारोबार से जुड़ी हैं.
Published : July 18, 2026 at 4:40 PM IST
हजारीबाग: जिले का चुरचू प्रखंड कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पूरे राज्य में जाना जाता था. अब इस गांव की पहचान लाह की चूड़ी से हो रही है. यहां की महिलाएं दिन-रात मेहनत कर लाह की चूड़ियां बना रहीं हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं. यहां की महिलाएं प्रत्येक माह 70 से 80 हजार रुपये तक कमा रही हैं. नारी ऊर्जा फॉरवर्ड प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़ने के बाद यहां की महिलाओं का जीवन बदल गया.
चुरचू प्रखंड की महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर
देश में सबसे अधिक लाह उत्पादन झारखंड में होता है. झारखंड का लाह दुनिया के कई देशों में पहुंचता है. लाह का उपयोग सिर्फ चूड़ियां बनाने में ही नहीं होता है, बल्कि कॉस्मेटिक, ज्वेलरी और दवाईयों में भी उपयोग होता है. लाह से हजारीबाग की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के कजरी गांव की महिलाएं नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के साथ जुड़कर लखपति किसान योजना के तहत लाह की चूड़ी बना रही हैं.
लगभाग 40 महिलाएं कारोबार से जुड़ीं हैं
महिलाएं बताती हैं कि इस काम से वे पिछले 7 सालों से जुड़ी हैं. हजारीबाग के अलावा देश के कोने-कोने तक यहां की चूड़ियां पहुंच रही हैं. इस समूह से लगभग 40 महिलाएं जुड़ी हुई हैं. प्रत्येक महिला लगभग 70 हजार रुपये प्रत्येक माह कमा लेती हैं. महिलाएं कहती हैं कि लाह की चूड़ी ने उनके पूरे परिवार की दिशा और दशा दोनों बदल दी. अब बच्चे प्राइवेट स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं. साथ ही जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है.
इलाके में कभी गूंजती थी गोलियों की आवाज
हजारीबाग का चुरचू प्रखंड अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता था. यहां शाम ढलने के बाद सड़कें सुनसान हो जाती थीं. कई बार गोलियों की तड़तड़ाहट से लोग कांप जाते थे. नक्सलियों के बूटों की आवाज से लोग सिहर उठते थे. सुबह, दोपहर और शाम पुलिस की हुटर की आवाज सुनने को मिलती थी. जब भी हुटर बजती थी तो लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, लेकिन अब यहां की फिजा बदल रही है.
महिलाओं की ऊंची उड़ान
कजरी गांव में महिलाएं सपनों को संजोकर ऊंची उड़ान लेने की कोशिश कर रही हैं. आलम यह है कि जहां कभी गोलियां गूंजती थीं अब वहां लाह की चूड़ियां खनक रही हैं. हजारीबाग में लाह की खेती बड़े पैमाने मे होती है, लेकिन जंगली क्षेत्र में खेती होने के कारण इसका लाभ नहीं मिल पाता था. लेकिन जब यहां कि महिलाओं ने लाह की चूड़ी बनाने की कला सीखी तो उसके बाद लाह की मांग बढ़ गई है.
कैसे तैयार की जाती हैं लाह की चूड़ियां
लाह की चूड़ी बनाने के लिए पहले लाह को पिघलाया जाता है. उसके बाद इसे चुने हुए सांचे में (मोल्ड)रखकर दबाया जाता है, फिर पसंद के रंग को मिलाया जाता है. उसके बाद चूड़ी को आकार दिया जाता है और कलाई के हिसाब से उसका साइज तय किया जाता है. फिर सजावट करने के लिए राइनस्टोन, मोती, शीशे, सोने-चांदी की झालरें लगाई जाती हैं.
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