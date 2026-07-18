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जहां कभी गूंजती थी गोलियों की आवाज, अब वहां सुनाई दे रही है चूड़ियों की खनक, महिलाओं ने हुनर से बदली तकदीर

लाह की चूड़ियां. ( फोटो-ईटीवी भारत )