अवैध बालू उत्खनन से जर्जर हुआ मुरहू का पुल, बचाने के लिए आगे आईं गनालोया गांव की महिलाएं
खूंटी के गनालोया गांव में अवैध बालू उत्खनन से पुल जर्जर हो रहा है, जिसे बचाने के लिए महिलाएं आगे आई हैं.
Published : June 14, 2026 at 5:26 PM IST
रांची/खूंटीः विकास के दावों के बीच जमीनी हकीकत बयां करती एक चिंताजनक तस्वीर मुरहू प्रखंड के गनालोया गांव से सामने आई है. यहां नदी पर बना मुख्य पुल अवैध बालू उत्खनन और भारी वाहनों के लगातार परिवहन के कारण पूरी तरह से जर्जर हो चुका है. पुल के खंभों के नीचे से अनियंत्रित तरीके से बालू निकालने की वजह से इसकी नींव कमजोर हो गई है, जिससे यह पुल कभी भी भरभराकर गिर सकता है.
महिलाओं में आक्रोश
गांव की ग्रामीण महिलाओं ने इस स्थिति पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है. उनका कहना है कि इस गंभीर समस्या को लेकर वे कई बार स्थानीय विधायक, संबंधित मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर काट चुकी हैं. लिखित और मौखिक शिकायतें देने के बावजूद भी आज तक अवैध बालू माफियाओं पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.
महिलाएं चलाएंंगी पुल बचाओ अभियान
महिलाओं का आरोप है कि प्रशासन को खबर होने के बाद भी केवल खानापूर्ति की जाती है और मिलीभगत के कारण ट्रैक्टरों को छोड़ दिया जाता है. प्रशासनिक उदासीनता से तंग आकर अब गनालोया गांव की महिलाओं ने खुद इस पुल को बचाने का बीड़ा उठाया है. महिलाओं ने चेतावनी दी है कि वे एकजुट होकर पुल बचाओ अभियान चलाएंगी और किसी भी कीमत पर नदी से अवैध बालू का उठाव नहीं होने देंगी.
कमजोर हो रही है पुल की बुनियाद
मुरहू प्रखंड में नारी शक्ति समिति से जुड़ी सदस्यों ने पुल और आसपास की जगहों का निरीक्षण कर बताया कि गनालोया गांव की महिलाओं ने विधायक से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगाई, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं है. पुल के नीचे से लगातार बालू निकाली जा रही है जिससे पुल खोखला हो गया है. अगर यह पुल टूट गया, तो हमारा पूरा आवागमन ठप हो जाएगा. अब हम महिलाएं खुद सामने आकर इस अवैध धंधे को रोकेंगे. यदि समय रहते इस दिशा में प्रशासन ने कड़े कदम नहीं उठाए, तो किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता.
आवश्यकता पड़ने पर पुल रिपेयर कराया जाएगा
गनालोया पुल बचाने की मुहिम की जानकारी मिलने पर मुरहू सीओ शंकर विश्वकर्मा ने महिलाओं की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कार्रवाई की जाती रही है और जल्द ही मुरहू पुलिस के सहयोग से चिन्हित बालू माफियाओं एवं ट्रेक्टर मालिको के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि सूचना मिली है कि पुल काफी जर्जर हो चुका है, जल्द ही एक टीम बनाकर पुल की जांच कराई जाएगी और आवश्यकता पड़ी तो रिपेयर भी कराया जाएगा.
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