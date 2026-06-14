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अवैध बालू उत्खनन से जर्जर हुआ मुरहू का पुल, बचाने के लिए आगे आईं गनालोया गांव की महिलाएं

मुरहू पुल बचाने के लिए आगे आईं गनालोया गांव की महिलाएं ( Etv Bharat )