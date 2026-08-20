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सरहद पर तैनात जवानों के लिए महिलाओं ने सौंपी तीन हजार राखियां, लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना

अल्मोड़ा: रक्षाबंधन के पर्व को देशभक्ति और भाईचारे की भावना से जोड़ते हुए महिलाओं ने सरहद पर तैनात वीर जवानों के लिए तीन हजार राखियां भेजीं. हर वर्ष की तरह इस बार भी देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात फौजी भाइयों के लिए राखियां तैयार कर उन्हें सैन्य अधिकारियों को सौंपा गया. वहीं सैन्य अधिकारियों ने कहा कि रक्षाबंधन से पहले इन राखियों को समय पर सरहद पर तैनात जवानों तक पहुंचाया जाएगा. इस दौरान महिलाओं ने सरहद पर तैनात सभी जवानों की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की.

महिलाओं ने सौंपी राखियां: महिला कल्याण संस्था की महिलाओं ने तीन हजार राखियां लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार एवं सूबेदार मेजर सतनाम सिंह को सौंपीं. इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने संस्था की महिलाओं को आश्वस्त किया कि रक्षाबंधन से पहले इन राखियों को समय पर सरहद पर तैनात जवानों तक पहुंचाया जाएगा. राखियां सौंपते समय महिलाओं ने सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की. संस्था की ओर से कहा गया कि देश की सुरक्षा के लिए वीर जवान कठिन परिस्थितियों में अपने परिवारों से दूर रहकर सीमाओं पर डटे रहते हैं.

लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना: रक्षाबंधन के अवसर पर भेजी जा रही ये राखियां देश की बहनों की ओर से उनके लिए स्नेह, विश्वास और सम्मान का प्रतीक हैं. महिलाओं ने कहा कि सैनिकों का त्याग और समर्पण पूरे देश के लिए प्रेरणास्रोत है. इस अवसर पर संस्था की महिलाओं ने सरहद पर तैनात सभी जवानों की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना की. साथ ही देश की सीमाओं की निष्ठा, साहस और समर्पण के साथ रक्षा करने के लिए जवानों का आभार जताया.