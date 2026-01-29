पशु बाड़े को लेकर दो पक्ष की महिलाएं उलझीं, लाठी-भाटा जंग में एक दर्जन से ज्यादा घायल
दोनों पक्षों में बाड़े को लेकर विवाद है. एक पक्ष ने इस पर तारबंदी कर दी थी. दूसरे पक्ष ने तारबंदी उखाड़ दी.
January 29, 2026
अलवर: जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र स्थित हमीरपुर के गेंडाला की ढाणी में गुरुवार को पशु बांधने के बाड़े को लेकर दो पक्षों की महिलाएं आमने-सामने हो गई. मामला बढ़ता देख दोनों पक्षों के करीब 100 से ज्यादा लोग एक-दूसरे से भिड़ गए. दोनों पक्षों के बीच करीब 20 मिनट तक लाठी-भाटा जंग चली. कई स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे से उलझते दिखाई दे रहे हैं.
हमीरपुर के गेंडाला की ढाणी निवासी नरसी राम ने बताया कि गांव में एक पशु बांधने का बाड़ा है. जिसकी उनके द्वारा तारबंदी की गई है. गुरुवार को दूसरे पक्ष के लोग वहां तारबंदी उखाड़ कर कचरा पटकने लगे. इस पर उनके पक्ष के लोगों ने बाड़े में डाला कचरा हटाया, तो दूसरे पक्ष की महिलाओं ने इसका विरोध किया. इसके चलते दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. नरसी राम ने आरोप लगाया कि उनके पक्ष के लोग बाड़े में अपना काम कर रहे थे, इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर बाड़े में काम कर रहे उनके पक्ष के लोगों पर लाठी, डंडे, फरसी सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया.
हमले में उनके पक्ष के कई लोगों के सिर में गंभीर चोट आई. उन्होंने बताया कि घटना में गंभीर रूप से घायल हुए करीब एक दर्जन लोगों को उपचार के लिए प्रतापगढ़ सीएचसी लाया गया, वहां प्राथमिक उपचार के बाद कई लोगों को अलवर जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया. प्रतापगढ़ एसएचओ राजकुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में दोनों पक्षों के लोगों से समझाइश की. मामले में दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दी गई है, जिसके आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है. हमले में घायल कई लोग अलवर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज किया गया.