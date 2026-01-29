ETV Bharat / state

पशु बाड़े को लेकर दो पक्ष की महिलाएं उलझीं, लाठी-भाटा जंग में एक दर्जन से ज्यादा घायल

अलवर: जिले के प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र स्थित हमीरपुर के गेंडाला की ढाणी में गुरुवार को पशु बांधने के बाड़े को लेकर दो पक्षों की महिलाएं आमने-सामने हो गई. मामला बढ़ता देख दोनों पक्षों के करीब 100 से ज्यादा लोग एक-दूसरे से भिड़ गए. दोनों पक्षों के बीच करीब 20 मिनट तक लाठी-भाटा जंग चली. कई स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो बनाया, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे से उलझते दिखाई दे रहे हैं.

हमीरपुर के गेंडाला की ढाणी निवासी नरसी राम ने बताया कि गांव में एक पशु बांधने का बाड़ा है. जिसकी उनके द्वारा तारबंदी की गई है. गुरुवार को दूसरे पक्ष के लोग वहां तारबंदी उखाड़ कर कचरा पटकने लगे. इस पर उनके पक्ष के लोगों ने बाड़े में डाला कचरा हटाया, तो दूसरे पक्ष की महिलाओं ने इसका विरोध किया. इसके चलते दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई. नरसी राम ने आरोप लगाया कि उनके पक्ष के लोग बाड़े में अपना काम कर रहे थे, इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने आकर बाड़े में काम कर रहे उनके पक्ष के लोगों पर लाठी, डंडे, फरसी सहित अन्य हथियारों से हमला कर दिया.