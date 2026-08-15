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EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की बहादुर महिलाएं, जिनसे घबराते थे अंग्रेज, आजादी की लड़ाई में रायपुर से बस्तर तक वीरांगनाओं ने लिखी साहस की कहानी

आजादी की लड़ाई में रायपुर से बस्तर तक वीरांगनाओं ने लिखी साहस की कहानी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

डॉ. शम्पा चौबे के मुताबिक देश की आजादी में समाज के हर वर्ग ने योगदान दिया, लेकिन महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन लंबे समय तक उस तरह नहीं हो पाया, जिसकी वह हकदार थीं. जबकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने 1857 के दौर से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद तक अलग-अलग आंदोलनों, आदिवासी संघर्षों और सामाजिक सुधार अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाई.

शासकीय दूधाधारी बजरंग गर्ल्स कॉलेज के इतिहास विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. शम्पा चौबे के मार्गदर्शन में डिग्री गर्ल्स कॉलेज की छात्रा रहीं अर्चना बौद्ध ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ की महिलाओं के योगदान पर शोध किया. इस शोध के दौरान स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी 60 से ज्यादा महिलाओं के योगदान और संघर्ष से संबंधित विस्तृत जानकारी जुटाई गई.

आखिर कौन थीं ये वीरांगनाएं, कैसे इन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए आजादी की लड़ाई को मजबूती दी, और क्यों कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ की इन महिलाओं ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनचेतना की ऐसी अलख जगाई, जिसे दबाना आसान नहीं था. देखिए खास रिपोर्ट-

रायपुर की गलियों से लेकर धमतरी, खैरागढ़ और बस्तर के आदिवासी अंचलों तक महिलाओं ने आंदोलन का हिस्सा बनकर न सिर्फ विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, बल्कि मद्य निषेध के लिए अभियान चलाए, धरने दिए, नारे लगाए, सत्याग्रह किया और जरूरत पड़ी तो जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचीं.

रायपुर: देश आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. आजादी की इस लंबी लड़ाई में जब भी इतिहास के पन्ने पलटते हैं, तो बड़े नेताओं और क्रांतिकारियों के नाम प्रमुखता से सामने आते हैं. लेकिन इस संघर्ष की एक ऐसी कहानी भी है, जिसे लंबे समय तक इतिहास के हाशिए पर रखा गया, छत्तीसगढ़ की उन बहादुर महिलाओं की कहानी, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने से जरा भी परहेज नहीं किया.

अर्चना बौद्ध के शोध के मुताबिक भारतीय समाज में महिलाओं को लंबे समय तक दोयम दर्जे का समझा गया. उन्हें सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में पुरुषों के बराबर स्थान नहीं मिला. लेकिन जब यही महिलाएं जागरूक हुईं, तो उन्होंने समाज में चेतना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अर्चना बौद्ध के अनुसार, इन महिलाओं ने केवल स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि समाज सुधारक और समाजसेवक की भूमिका भी निभाई. उन्होंने तत्कालीन शोषणकारी सामाजिक व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया.

भारतीय समाज की महिलाएं लंबे समय तक अनेक तरह के कष्ट और अपमान सहती रहीं. पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था की चुनौतियों के बावजूद उन्होंने खुद को मजबूत किया और अपने आसपास के लोगों की पीड़ा को समझते हुए सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए आजीवन संघर्ष किया.

इन्हीं महिलाओं में से कुछ ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर क्रांतिकारी भूमिका निभाई. उन्होंने समाज की समस्याओं को न केवल महसूस किया, बल्कि उन्हें दूर करने के लिए आगे आकर संघर्ष भी किया.- अर्चना बौद्ध, शोधकर्ता

शोध के बावजूद कई नाम इतिहास में नहीं आ पाए

अर्चना बौद्ध ने अपने शोध में इस बात पर भी जोर दिया कि छत्तीसगढ़ की अनेक महिलाओं ने सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन पर्याप्त शोध और दस्तावेजीकरण के अभाव में उनके कार्य व्यापक रूप से सामने नहीं आ सके. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की महिला स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों के योगदान को सामने लाना बेहद जरूरी है. इन महिलाओं की कहानी केवल अतीत का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों को साहस, संघर्ष और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश भी देती है.

कंडेल सत्याग्रह से महिलाओं की सक्रिय भागीदारी

डॉ. शम्पा चौबे के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला भागीदारी को नई गति साल 1920 में महात्मा गांधी के आगमन और कंडेल सत्याग्रह के दौर में मिली. राधाबाई, दयावती, रुक्मिणी बाई और भवानी शुक्ल जैसी महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई.

महिलाओं ने मद्य निषेध अभियान चलाए, नारे लगाए और गांधीजी के रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान दिया. इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, कंडेल सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ती गई.विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार, सत्याग्रह, धरना, जनजागरण और आंदोलन के लिए राशि जुटाने जैसे कार्यों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. कई महिलाओं ने गिरफ्तारी और जेल की यातनाएं भी सहीं.- डॉ. शम्पा चौबे, शोधकर्ता

गांधी के अहिंसा मंत्र को बनाया हथियार

डॉ. शम्पा चौबे के अनुसार छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए सत्य और अहिंसा को अपना प्रमुख हथियार बनाया.महात्मा गांधी का मानना था कि देश का भविष्य स्त्रियों के हाथ में है और अहिंसा जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए. छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने इसी विचार को अपने संघर्ष का आधार बनाया. उन्होंने बिना हथियार उठाए सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा की और अंग्रेजी शासन के साथ-साथ समाज में मौजूद कुरीतियों को भी चुनौती दी.

अब जानते हैं उन प्रमुख महिलाओं के बारे में, जिनके संघर्ष और योगदान ने छत्तीसगढ़ के इतिहास को नई दिशा दी.

ममतामयी मिनीमाता

मिनीमाता का नाम छत्तीसगढ़ में सामाजिक समानता और अस्पृश्यता उन्मूलन के संघर्ष में अहम है

उनका विवाह सतनामी समाज के गुरु अगमदास के साथ हुआ

राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ-साथ वह समाज सुधार के कार्यों में भी सक्रिय रहीं

बाल विवाह, सती प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया

महिलाओं की स्वतंत्रता, समानता और विधवा विवाह का खुलकर समर्थन किया

अस्पृश्यता निवारण से संबंधित कानून बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

1939 में हरिजन छात्रावास के संचालन के जरिए पिछड़े बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया

डॉ. राधाबाई

रायपुर की डॉ. राधाबाई स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार आंदोलनों की अग्रणी महिलाओं में शामिल थीं

तात्यापारा स्थित उनका निवास आंदोलनकारियों के लिए आश्रय और बैठक का केंद्र बना

अछूत बस्तियों में जाकर सभा-सम्मेलन किए और सफाई अभियान चलाए

सामाजिक भेदभाव खत्म करने के लिए जनचेतना पैदा की

किसबिन नाचा और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आंदोलन चलाया

पद्मश्री राजमोहिनी देवी

गोंड जनजाति में जन्मीं राजमोहिनी देवी ने आदिवासी समाज के लिए योगदान दिया

आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ीं

विनोबा भावे राजमोहिनी देवी को स्नेहपूर्वक बेटी कहकर संबोधित करते थे

राजमोहिनी देवी ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया

उन्होंने शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और ग्राम राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया

समाज सुधार और जनसेवा के कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया

रानी पद्मावती देवी

खैरागढ़ की रानी पद्मावती देवी ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई

उन्हें मध्य प्रदेश की पहली महिला मंत्री और सांसद के रूप में भी याद किया जाता है

महिलाओं और युवाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने अपने कमल विलास पैलेस को दान किया

कमल विलास इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए दान किया गया

नारी शिक्षा के लिए पुस्तकालय की स्थापना की, महिलाओं को घुड़सवारी, बंदूक चलाने समेत कई ट्रेनिंग दी.

नगर माता बिन्नीबाई सोनकर

रायपुर की नगर माता बिन्नीबाई सोनकर ने सामाजिक उत्थान के लिए सर्वस्व समर्पित किया

उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति का बड़ा हिस्सा स्कूल, कॉलेज समेत कई संस्थाओं को दान किया

जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के लिए भी उन्होंने 15 लाख रुपये का महत्वपूर्ण दान दिया

बड़ी संपत्ति दान करने के बाद उन्होंने स्वयं बेहद सादगी भरा जीवन अपनाया

वह झोपड़ी में रहकर सब्जी बेचकर अपना जीवन चलाती रहीं

गुरु माता करुणा माता

सतनामी समाज की गुरु माता करुणा माता ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाज को संगठित किया

स्वतंत्रता संग्राम के बाद भी समाज को जागरूक करने में भूमिका निभाई

सामाजिक अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई

छत्तीसगढ़ के अलग-अलग अंचलों में भ्रमण कर सामाजिक चेतना को मजबूत किया

आंदोलन केवल बड़े राजनीतिक मंचों से ही नहीं, गांव-गांव जाकर अन्याय के खिलाफ खड़ा करना भी बदलाव है

कुमारी नाज़ खान

बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों में कुमारी नाज़ खान ने शिक्षा और समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया

अपना पूरा जीवन सेवा के लिए समर्पित किया और आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया

उन्होंने महिला कल्याण मंडल का गठन किया, पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए काम किया

इतिहास के हाशिए से मुख्यधारा तक

छत्तीसगढ़ की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी केवल कुछ प्रसिद्ध नामों तक सीमित नहीं है. डॉ. राधाबाई, मिनीमाता, रोहिणी बाई परगनिहा, केकती बाई बघेल सहित अनेक महिलाओं ने अलग-अलग स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती दी.अर्चना बौद्ध के शोध ने भी इस ओर ध्यान दिलाया कि इन महिलाओं के सामाजिक कार्यों और स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका का पर्याप्त दस्तावेजीकरण नहीं हुआ. इसलिए आजादी के इतिहास को अधिक व्यापक बनाने के लिए इन गुमनाम और कम चर्चित महिलाओं की कहानियों को सामने लाना जरूरी है.

15 अगस्त पर इन वीरांगनाओं को याद करना क्यों जरूरी

आज जब हम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और आजादी का उत्सव मनाते हैं, तो यह याद रखना जरूरी है कि यह स्वतंत्रता केवल कुछ महान नेताओं के संघर्ष का परिणाम नहीं थी.इसके पीछे हजारों-लाखों गुमनाम चेहरे थे. उनमें छत्तीसगढ़ की वे महिलाएं भी थीं, जिन्होंने अपने घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर समाज और देश के लिए आवाज उठाई.उन्होंने साबित किया कि साहस का कोई लिंग नहीं होता. सत्याग्रह में बैठी एक महिला, विदेशी कपड़े का बहिष्कार करती एक महिला, समाज की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाती एक महिला और जेल की सलाखों के पीछे भी अपने विचारों पर कायम रहने वाली एक महिला. ये सभी आजादी की उसी मशाल की वाहक थीं, जिसकी रोशनी में आज भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है.

तो इस स्वतंत्रता दिवस पर जब हम देश के वीर सपूतों को नमन करें, तो उन वीरांगनाओं को भी याद करें, जिनकी आवाज इतिहास की किताबों में शायद कम सुनाई देती है, लेकिन जिनके साहस ने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव को मजबूत किया.रायपुर की गलियों से लेकर बस्तर के जंगलों तक, इन महिलाओं ने अपने संघर्ष से यह संदेश दिया कि आजादी केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि समानता, सम्मान, शिक्षा और सामाजिक न्याय की लड़ाई भी है.और अर्चना बौद्ध के शोध की तरह ऐसे प्रयास हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास केवल बड़े नामों से नहीं बनता, इतिहास उन अनगिनत महिलाओं के संघर्ष से भी बनता है, जिन्होंने अपने हिस्से की रोशनी से आजादी की मशाल को जलाए रखा.छत्तीसगढ़ की इन बहादुर महिलाओं की कहानी हमें आज भी यही सिखाती है कि जब इरादे मजबूत हों, तो एक महिला की आवाज भी पूरे साम्राज्य को चुनौती दे सकती है.