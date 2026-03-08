ETV Bharat / state

कॉर्बेट की ये 'शेरनियां' निभा रहीं दोहरी जिम्मेदारियां, परिवार के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा को भी संभाला

चौथा महत्वपूर्ण कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में होने वाले रिसर्च से जुड़े कार्यों का संचालन भी इसी टाइगर सेल के माध्यम से किया जाता है. प्रेम तिवारी बताती हैं कि उनके परिवार और विभाग के अधिकारी उन्हें पूरा सहयोग देते हैं. किसी भी तरह की परेशानी होने पर सभी एक परिवार की तरह मदद करते हैं. प्रेमा तिवारी की करीब साढ़े छह साल की एक बेटी है. वह बताती हैं कि सुबह सबसे पहले बच्चे को स्कूल भेजती हैं और घर के काम निपटाने के बाद ऑफिस आती हैं. दिनभर ऑफिस की जिम्मेदारियां निभाने के बाद शाम को घर पहुंचकर फिर परिवार की जिम्मेदारियां संभालती हैं.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सेल की इंचार्ज प्रेम तिवारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं. कॉर्बेट में एक विशेष टाइगर सेल का निर्माण किया गया है. जहां जंगल से संबंधित विभिन्न सूचनाओं और डाटा को एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाता है. प्रेम तिवारी बताती हैं कि टाइगर सेल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य टाइगर एनालिसिस का होता है. इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ई-स्ट्राइक पेट्रोलिंग ऐप के माध्यम से फील्ड में तैनात वनकर्मियों द्वारा पूरे महीने की गई गश्त का विश्लेषण करना होता है. तीसरा कार्य कैमरों के माध्यम से कॉर्बेट पार्क और उसके संवेदनशील क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी करना है.

रामनगर: आमतौर पर जंगल, बाघ और खतरनाक गश्त का नाम आते ही लोगों के मन में पुरुष वनकर्मियों की छवि उभरती है. लेकिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कई महिलाएं ऐसी हैं, जो जंगल की सुरक्षा, रिसर्च और इको टूरिज्म के संचालन में अहम भूमिका निभा रही हैं. कोई टाइगर सेल की कमान संभाल रही है, तो कोई जंगल में गश्त कर वन्यजीवों की सुरक्षा कर रही हैं. परिवार और जिम्मेदारियों के बीच ये महिलाएं न सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं. महिला दिवस पर खास रिपोर्ट.

वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी निभाती हैं महिला वन कर्मी (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं कॉर्बेट में इको टूरिज्म से जुड़े कार्यों को संभालने वाली ऋतु बेलवाल भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं. वह बताती हैं कि वह रेंज कार्यालय में तैनात हैं और इको टूरिज्म से जुड़े कार्यों को देखती हैं. कॉर्बेट में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. ऐसे में उनके लिए सफारी बुकिंग, रिकॉर्ड और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करना उनकी जिम्मेदारी होती है, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो और वे आसानी से सफारी का आनंद ले सकें. ऋतु बेलवाल बताती हैं कि, उनका एक पांच साल का बेटा है. सुबह घर का पूरा काम करने के बाद वह ऑफिस आती हैं और दिनभर अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं. ऑफिस से लौटने के बाद घर पर भी वही दिनचर्या होती है जो एक सामान्य गृहिणी की होती है. इसके साथ ही बच्चे की पढ़ाई पर भी ध्यान देना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.

महिला वन कर्मियों पर परिवार के साथ ही जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी. (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं कॉर्बेट पार्क की बिजरानी रेंज में तैनात वन दरोगा मानसी अरोरा जंगल में फील्ड गश्त कर वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं. मानसी अरोरा बताती हैं कि जंगल में गश्त के दौरान कई बार डर भी लगता है कि कहीं कोई हिंसक जानवर हमला न कर दे. लेकिन जब साथी वनकर्मी साथ होते हैं तो हौसला और भी बढ़ जाता है. वह कहती हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा करना है. इसलिए वह अपनी परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं. मानसी चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं और उनके पिता किसान हैं. उनके अन्य भाई-बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं.

टाइगर मॉनिटरिंग भी संभालती हैं महिलाएं (PHOTO-ETV Bharat)

इस विषय में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला बताते हैं कि राज्य सरकार की नीति के तहत वन विभाग में महिलाओं की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी कई संवेदनशील क्षेत्रों में महिलाएं विभिन्न स्तरों पर तैनात हैं. चाहे वह फॉरेस्ट गार्ड का पद हो, फॉरेस्टर हो या एसडीओ स्तर के अधिकारी. उन्होंने बताया कि ये महिला कर्मचारी रिसर्च, इको टूरिज्म और फील्ड ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को बखूबी निभा रही हैं. विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है कि विषम परिस्थितियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उनके लिए एक सुरक्षित और महिला-अनुकूल कार्य वातावरण तैयार किया जा सके.

कॉर्बेट के घने जंगलों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहीं ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि हौसला और जुनून हो तो कोई भी जिम्मेदारी मुश्किल नहीं होती. जंगल की सुरक्षा में इन 'शेरनियों' का योगदान आज पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका है.

