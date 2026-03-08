ETV Bharat / state

कॉर्बेट की ये 'शेरनियां' निभा रहीं दोहरी जिम्मेदारियां, परिवार के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा को भी संभाला

कॉर्बेट में कार्यरत महिलाओं ने संभाल रखा है टाइगर मॉनिटरिंग और जंगल में गश्त का जिम्मा, वन्यजीवों की सुरक्षा भी बड़ा टास्क.

CORBETT TIGER RESERVE
कॉर्बेट की ये 'शेरनियां' निभा रहीं दोहरी जिम्मेदारियां (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 8, 2026 at 11:01 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: आमतौर पर जंगल, बाघ और खतरनाक गश्त का नाम आते ही लोगों के मन में पुरुष वनकर्मियों की छवि उभरती है. लेकिन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में कई महिलाएं ऐसी हैं, जो जंगल की सुरक्षा, रिसर्च और इको टूरिज्म के संचालन में अहम भूमिका निभा रही हैं. कोई टाइगर सेल की कमान संभाल रही है, तो कोई जंगल में गश्त कर वन्यजीवों की सुरक्षा कर रही हैं. परिवार और जिम्मेदारियों के बीच ये महिलाएं न सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रही हैं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन रही हैं. महिला दिवस पर खास रिपोर्ट.

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में टाइगर सेल की इंचार्ज प्रेम तिवारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही हैं. कॉर्बेट में एक विशेष टाइगर सेल का निर्माण किया गया है. जहां जंगल से संबंधित विभिन्न सूचनाओं और डाटा को एकत्रित कर उनका विश्लेषण किया जाता है. प्रेम तिवारी बताती हैं कि टाइगर सेल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य टाइगर एनालिसिस का होता है. इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ई-स्ट्राइक पेट्रोलिंग ऐप के माध्यम से फील्ड में तैनात वनकर्मियों द्वारा पूरे महीने की गई गश्त का विश्लेषण करना होता है. तीसरा कार्य कैमरों के माध्यम से कॉर्बेट पार्क और उसके संवेदनशील क्षेत्रों की 24 घंटे निगरानी करना है.

women day 2026
घने जंगल में गश्त भी करती हैं महिला वन कर्मी (PHOTO-ETV Bharat)

चौथा महत्वपूर्ण कार्य कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में होने वाले रिसर्च से जुड़े कार्यों का संचालन भी इसी टाइगर सेल के माध्यम से किया जाता है. प्रेम तिवारी बताती हैं कि उनके परिवार और विभाग के अधिकारी उन्हें पूरा सहयोग देते हैं. किसी भी तरह की परेशानी होने पर सभी एक परिवार की तरह मदद करते हैं. प्रेमा तिवारी की करीब साढ़े छह साल की एक बेटी है. वह बताती हैं कि सुबह सबसे पहले बच्चे को स्कूल भेजती हैं और घर के काम निपटाने के बाद ऑफिस आती हैं. दिनभर ऑफिस की जिम्मेदारियां निभाने के बाद शाम को घर पहुंचकर फिर परिवार की जिम्मेदारियां संभालती हैं.

women day 2026
वन्यजीवों की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी भी निभाती हैं महिला वन कर्मी (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं कॉर्बेट में इको टूरिज्म से जुड़े कार्यों को संभालने वाली ऋतु बेलवाल भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही हैं. वह बताती हैं कि वह रेंज कार्यालय में तैनात हैं और इको टूरिज्म से जुड़े कार्यों को देखती हैं. कॉर्बेट में देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. ऐसे में उनके लिए सफारी बुकिंग, रिकॉर्ड और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करना उनकी जिम्मेदारी होती है, ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी न हो और वे आसानी से सफारी का आनंद ले सकें. ऋतु बेलवाल बताती हैं कि, उनका एक पांच साल का बेटा है. सुबह घर का पूरा काम करने के बाद वह ऑफिस आती हैं और दिनभर अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं. ऑफिस से लौटने के बाद घर पर भी वही दिनचर्या होती है जो एक सामान्य गृहिणी की होती है. इसके साथ ही बच्चे की पढ़ाई पर भी ध्यान देना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है.

women day 2026
महिला वन कर्मियों पर परिवार के साथ ही जंगल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी. (PHOTO-ETV Bharat)

वहीं कॉर्बेट पार्क की बिजरानी रेंज में तैनात वन दरोगा मानसी अरोरा जंगल में फील्ड गश्त कर वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रही हैं. मानसी अरोरा बताती हैं कि जंगल में गश्त के दौरान कई बार डर भी लगता है कि कहीं कोई हिंसक जानवर हमला न कर दे. लेकिन जब साथी वनकर्मी साथ होते हैं तो हौसला और भी बढ़ जाता है. वह कहती हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा करना है. इसलिए वह अपनी परवाह किए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाती हैं. मानसी चार भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं और उनके पिता किसान हैं. उनके अन्य भाई-बहन अभी पढ़ाई कर रहे हैं.

women day 2026
टाइगर मॉनिटरिंग भी संभालती हैं महिलाएं (PHOTO-ETV Bharat)

इस विषय में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉ. साकेत बडोला बताते हैं कि राज्य सरकार की नीति के तहत वन विभाग में महिलाओं की बड़ी संख्या में नियुक्ति की गई है. कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी कई संवेदनशील क्षेत्रों में महिलाएं विभिन्न स्तरों पर तैनात हैं. चाहे वह फॉरेस्ट गार्ड का पद हो, फॉरेस्टर हो या एसडीओ स्तर के अधिकारी. उन्होंने बताया कि ये महिला कर्मचारी रिसर्च, इको टूरिज्म और फील्ड ड्यूटी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को बखूबी निभा रही हैं. विभाग भी लगातार प्रयास कर रहा है कि विषम परिस्थितियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिलें और उनके लिए एक सुरक्षित और महिला-अनुकूल कार्य वातावरण तैयार किया जा सके.

कॉर्बेट के घने जंगलों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहीं ये महिलाएं साबित कर रही हैं कि हौसला और जुनून हो तो कोई भी जिम्मेदारी मुश्किल नहीं होती. जंगल की सुरक्षा में इन 'शेरनियों' का योगदान आज पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व
महिला दिवस 2026
WOMEN DAY 2026
CORBETT WOMEN FOREST WORKERS
CORBETT TIGER RESERVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.