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हजारीबाग में मिश्रित खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रही महिलाएं, एक फसल खराब होने पर दूसरे से हो जाती है नुकसान की भरपाई

हजारीबाग: बदलते समय में खेती का तरीका भी बदल रहा है. पहले एक समय में एक बार में सिर्फ एक ही फसल की खेती होती थी, लेकिन अब मिश्रित खेती होने लगी है. हजारीबाग में भी कुछ महिला किसान मिश्रित खेती कर रही हैं. अर्थात एक ही खेत में सब्जियां, फल और फूल की खेती की गई है, ताकि खेती में अधिक मुनाफा हो सके.

हजारीबाग कृषि प्रधान क्षेत्र है. यहां के किसान हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से सबल हो सकें. इन दिनों हजारीबाग के सुदरवर्ती कटकमसांडी प्रखंड की महिला किसानों ने मिश्रित खेती शुरू की है.

मिश्रित खेती से जुड़ीं महिला किसानों के बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

हालांकि पहले के समय में एक बार में एक ही फसल की खेती होती थी. इससे फसल बर्बाद होने पर किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन मिश्रित खेती करने से नुकसान नहीं होता है.

मिश्रित खेती के लाभ

वर्तमान में महिला किसानों ने खेत में टमाटर के साथ करेला, कद्दू ,भिंडी, खीरा की खेती की है. इसके अलावा उसी खेत में फलों और फूलों की भी खेती की है. मिश्रित खेती का लाभ यह है कि एक फसल खराब हुआ तो उसकी भरपाई दूसरे फसल से हो जाती है. यही कारण है की मिश्रित खेती आज के समय में छोटे किसानों के लिए फायदा का माध्यम बन गया है.