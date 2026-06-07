हजारीबाग में मिश्रित खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रही महिलाएं, एक फसल खराब होने पर दूसरे से हो जाती है नुकसान की भरपाई
हजारीबाग में खेती की नई पद्धति से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं.
Published : June 7, 2026 at 7:56 PM IST
हजारीबाग: बदलते समय में खेती का तरीका भी बदल रहा है. पहले एक समय में एक बार में सिर्फ एक ही फसल की खेती होती थी, लेकिन अब मिश्रित खेती होने लगी है. हजारीबाग में भी कुछ महिला किसान मिश्रित खेती कर रही हैं. अर्थात एक ही खेत में सब्जियां, फल और फूल की खेती की गई है, ताकि खेती में अधिक मुनाफा हो सके.
हजारीबाग कृषि प्रधान क्षेत्र है. यहां के किसान हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से सबल हो सकें. इन दिनों हजारीबाग के सुदरवर्ती कटकमसांडी प्रखंड की महिला किसानों ने मिश्रित खेती शुरू की है.
हालांकि पहले के समय में एक बार में एक ही फसल की खेती होती थी. इससे फसल बर्बाद होने पर किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था, लेकिन मिश्रित खेती करने से नुकसान नहीं होता है.
मिश्रित खेती के लाभ
वर्तमान में महिला किसानों ने खेत में टमाटर के साथ करेला, कद्दू ,भिंडी, खीरा की खेती की है. इसके अलावा उसी खेत में फलों और फूलों की भी खेती की है. मिश्रित खेती का लाभ यह है कि एक फसल खराब हुआ तो उसकी भरपाई दूसरे फसल से हो जाती है. यही कारण है की मिश्रित खेती आज के समय में छोटे किसानों के लिए फायदा का माध्यम बन गया है.
क्या कहा किसानों ने
मिश्रित खेती करने वाली महिला किसान बताती हैं कि पहले एक बार में खेत में एक ही फसल की खेती करते थे. जब से मिश्रित खेती करना शुरू किया है तो इसका लाभ मिल रहा है. सब्जियों के साथ-साथ फल की खेती भी कर रहे हैं. जैसे पपीता, अमरूद, नाशपाती आदि. इससे दोहरा लाभ हो रहा है. सब्जियों के साथ-साथ फल भी बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं.
गौरतलब हो कि छोटे किसानों के लिए मिश्रित खेती एक अच्छा विकल्प बनकर उभरा है. जहां किसान सब्जी के साथ फल और फूल की खेती कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं.
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