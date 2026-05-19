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हजारीबाग की महिला किसानों ने तैयार किया सोलर कोल्ड स्टोरेज, सब्जियों के खराब होने की झंझट खत्म

हजारीबाग में महिलाओं के समूह ने एक सोलर कोल्ड स्टोरेज तैयार किया है.

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महिला किसान व अन्य लोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 19, 2026 at 1:30 PM IST

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हजारीबाग: जिले से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव की बयार दिख रही है. महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं. जिले के सुदूरवर्ती डांड पंचायत स्थित गोसी गांव की महिलाओं ने सोलर कोल्ड स्टोरेज तैयार किया है. जिससे वे अपना उत्पाद सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज में रख पा रही हैं और अपनी सोच को साकार कर पा रही हैं.

महिलाओं के समूह ने बनाया सोलर कोल्ड स्टोरेज

कटकमसांडी का गोसी एक ऐसा गांव है, जहां शायद ही कोई पदाधिकारी पहुंचा हो. टूटी-फूटी सड़क इसका गवाह है. आज वह गांव विकास की नई गाथा लिखने को तैयार है. आने वाले दिनों में यह गांव कई किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है. जिले के कटकमसांडी प्रखंड के गोसी गांव की 12 महिलाओं के समूह ने किसानों के लिए सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाया है और इसका सफल संचालन भी हो रहा है.

जानकारी देते परी सखी मंडल के अध्यक्ष, सदस्य और परियोजना अधिकारी (ETV BHARAT)

खास बात यह है कि कोल्ड स्टोरेज का संचालन परी सखी मंडल कोसी के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 12 सदस्य हैं. समूह की अध्यक्ष ममता कुमारी हैं, जो बताती हैं कि गांव में बिजली की कमी थी. अत्यधिक सब्जी का उत्पादन किसान के लिए चिंता का विषय बन गया था. उत्पाद खराब हो रहा था. इसे देखते हुए सोलर कोल्ड स्टोरेज तैयार किया गया है. सोलर कोल्ड स्टोरेज से 15 दिनों तक सब्जी हरी-भरी रहती है. सब्जी या फल खराब होने का खतरा समाप्त हो चुका है. वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के सहयोग से लीड्स संस्था द्वारा सपना साकार हुआ है.

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सोलर कोल्ड स्टोरेज (ETV BHARAT)

6 टन क्षमता वाला सोलर कोल्ड स्टोरेज

सोलर कोल्ड स्टोरेज किसान और सब्जी उत्पादकों के लिए वरदान साबित हो रहा है. ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बन गया है. लगभग 6 टन क्षमता वाला यह सोलर कोल्ड स्टोरेज टमाटर, गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, करेला, बैगन, परवल समेत अन्य सब्जी एवं फलों को सुरक्षित रखने का माध्यम बन गया है. जहां किसान प्रति माह 35 से 40 हजार रुपया कमा रहे हैं. जिससे महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं.

ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में भी यह स्टोरेज एक उदाहरण प्रस्तुत करता है. जो सोलर ऊर्जा और बिजली दोनों से संचालित किया जाता है. सोलर पैनलों के माध्यम से उत्पन्न ऊर्जा स्टोरेज को ठंडा बनाए रखता है. जिससे सब्जी की गुणवत्ता और ताजगी लंबे समय तक बरकरार रहती है. महिलाएं बताती हैं कि कोल्ड स्टोरेज बनने के बाद वे अब अपनी सब्जियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखकर बेहतर दाम का इंतजार कर सकते हैं, जिससे आमदनी ज्यादा हो सके.

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सोलर कोल्ड स्टोरेज में खीरा रखती महिलाएं (ETV BHARAT)

कोल्ड स्टोरेज से क्या मिल रहा फायदा

कोल्ड स्टोरेज में सब्जियों को मात्र एक रुपए प्रति किलो की दर से सुरक्षित रखा जाता है. किसान बिना नुकसान के अपनी उपज को बाजार में अनुकूल समय पर बेच पा रहे हैं. लीड्स संस्था के परियोजना पदाधिकारी आलोक कुमार कहते हैं कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करने की उद्देश्य से सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है. इससे महिला किसानों को विशेष लाभ मिल रहा है.

लीड्स कंपनी की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए मदद की जा रही है. ये महिलाएं अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं. जहां वह ऊर्जा की बचत करते हुए सोलर कोल्ड स्टोरेज तैयार की है. जिससे पूरा गांव ही आत्मनिर्भर बनने की राह में है.

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