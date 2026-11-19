महिला उद्यमिता दिवस: घर की दहलीज लांघकर कारोबार में 30% हिस्सेदारी तक पहुंचीं महिलाएं, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार
महिला उद्यमियों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन सामाजिक सोच, बैंक गारंटर की शर्तें और निर्यात जानकारी का अभाव आज भी बड़ी चुनौती हैं.
Published : November 19, 2026 at 12:33 PM IST
जयपुर: रसोई और घर की चारदीवारी से निकलकर राजस्थान की महिलाएं अब कारोबार के मैदान में अपनी सफलता की नई इबारत लिख रही हैं. स्वयं सहायता समूहों से शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का यह सफर आज बड़े स्टार्टअप और डिजिटल बिजनेस तक जा पहुंचा है, लेकिन इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, जहां काबिलियत और सरकारी योजनाओं के बावजूद पुरुष प्रधान सोच और बैंकिंग की जटिल शर्तें आज भी उनके कदम रोक रही हैं. आज 'अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमिता दिवस' के मौके पर इन्हीं उपलब्धियों और चुनौतियों पर ईटीवी भारत संवाददाता जसवंत सोलंकी ने फोर्टी वुमेन विंग की अध्यक्ष नीलम मित्तल से खास बातचीत की.
कोरोना के बाद बदली उद्यमिता की तस्वीर: राजस्थान में महिला उद्यमिता का दायरा लगातार बढ़ा है. केंद्र सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2026 तक प्रदेश में उद्यम और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर 9 लाख 32 हजार महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हुए हैं. यह राज्य में पंजीकृत कुल एमएसएमई का करीब 25 प्रतिशत है. यह आंकड़ा बताता है कि महिलाएं अब कारोबार को केवल अतिरिक्त आय का जरिया नहीं, बल्कि अपनी आर्थिक पहचान और आत्मनिर्भरता के माध्यम के रूप में देख रही हैं. महिला उद्यमिता की इस बढ़ती भागीदारी के पीछे कोरोना काल के बाद आया बदलाव भी एक महत्वपूर्ण वजह है. महामारी के दौरान रोजगार और कामकाज के पारंपरिक तरीकों में बदलाव आया. घर से काम करने, ऑनलाइन बिक्री, डिजिटल भुगतान और सोशल मीडिया के जरिए बाजार तक पहुंच बनाने के अवसर बढ़े. इसका फायदा उन महिलाओं को भी मिला, जो पहले घरेलू जिम्मेदारियों के कारण नियमित नौकरी या कारोबार से नहीं जुड़ पाती थीं.
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कारोबार में महिलाओं की संख्या में बढ़ी: फोर्टी वुमेन विंग की अध्यक्ष नीलम मित्तल का मानना है कि कोरोना काल के बाद स्टार्टअप और नए कारोबार से जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. गृहिणियां भी अब उद्यमी की भूमिका में सामने आ रही हैं. उन्हें अवसर और सही मंच मिले तो वे घर की जिम्मेदारियों के साथ व्यवसाय को भी तेजी से आगे बढ़ा सकती हैं. उनके अनुसार, महिलाओं की क्षमता में कमी नहीं है, जरूरत उन्हें बराबर अवसर और कारोबार के अनुकूल माहौल देने की है. महिलाओं के इस बदलाव में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका भी अहम रही है. राजस्थान में राजीविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को समूहों में संगठित कर बचत, बैंक ऋण, प्रशिक्षण और आजीविका के अवसरों से जोड़ा जा रहा है. समूहों के जरिए महिलाएं हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन, कृषि आधारित गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों के कारोबार में आगे बढ़ रही हैं. कई महिलाएं अब समूहों से निकलकर अपने स्तर पर व्यवसाय खड़ा करने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही हैं.
सरकारी योजनाओं से मिल रहा सहारा: महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार की 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना' भी संचालित है. इसके तहत महिलाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को कारोबार शुरू करने या विस्तार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान है. व्यक्तिगत महिला उद्यमी और महिला स्वयं सहायता समूह 50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए पात्र हैं, जबकि समूहों के क्लस्टर और फेडरेशन के लिए ऋण सीमा 3 करोड़ रुपये तक है. योजना में सामान्य श्रेणी के लिए 25 प्रतिशत और विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान है. दिसंबर 2023 से जुलाई 2025 के बीच इस योजना के तहत 1,186 आवेदन और करीब 150 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए जाने की जानकारी सामने आई थी. योजना को वित्त वर्ष 2028-29 तक बढ़ाया गया है.
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महिला उद्यमिता के लिए बजट में कई घोषणाएं: इसके अलावा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 'आईस्टार्ट राजस्थान' प्लेटफॉर्म के जरिए पंजीकरण, मार्गदर्शन, निवेशकों से संपर्क और वित्तीय सहायता से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. राज्य के बजट 2026-27 में भी महिला उद्यमिता और आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं. ग्रामीण महिलाओं के लिए जिला स्तर पर बीपीओ केंद्र स्थापित करने, राजीविका क्लस्टर फेडरेशन में डिजिटल और वित्तीय साक्षरता केंद्र शुरू करने तथा स्वयं सहायता समूहों की 5 हजार महिलाओं को 'बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी' के रूप में प्रशिक्षित करने की पहल शामिल है. इन प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं को कारोबार के साथ बैंकिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था से भी जोड़ना है.
सामाजिक सोच और बैंकिंग की शर्तें बड़ी बाधा: हालांकि, योजनाओं और आंकड़ों के बीच महिला उद्यमियों की राह अब भी आसान नहीं है. नीलम मित्तल का कहना है कि महिलाओं की कारोबारी क्षमता बढ़ने के बावजूद सामाजिक मानसिकता में बदलाव की गति धीमी है. आज भी कई जगह महिला को पुरुष के पीछे खड़े व्यक्ति के रूप में देखा जाता है. परिवार और समाज में कारोबार से जुड़े बड़े फैसलों में पुरुषों की भूमिका को प्राथमिकता मिलती है, जबकि महिलाओं को अपनी क्षमता साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ते हैं. बैंकिंग व्यवस्था भी महिला उद्यमियों के सामने एक बड़ी चुनौती है. नीलम मित्तल का कहना है कि आज भी कई मामलों में महिलाओं को ऋण लेने के लिए पुरुष गारंटर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में महिला के पास कारोबार की योजना, काम करने की क्षमता और उसे आगे बढ़ाने का संकल्प होने के बावजूद वित्तीय संसाधनों तक उसकी पहुंच सीमित हो सकती है.
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केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं: इसके साथ ही ऋण प्रक्रिया की जटिलताएं, दस्तावेजों की जरूरत और सरकारी नियमों की जानकारी का अभाव भी छोटे कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं के लिए परेशानी पैदा करता है. उनका मानना है कि महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए केवल योजनाओं की घोषणा पर्याप्त नहीं है. बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, महिलाओं को बिना अनावश्यक निर्भरता के ऋण उपलब्ध कराना, कारोबार संबंधी प्रशिक्षण देना और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करना भी जरूरी है. महिलाओं को उत्पाद तैयार करने के साथ ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन की जानकारी मिले तो उनके कारोबार को टिकाऊ बनाया जा सकता है.
आर्थिक भागीदारी से आगे बढ़ेगी महिला सशक्तीकरण की राह: राजस्थान में महिला उद्यमिता की बढ़ती तस्वीर के पीछे ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों से लेकर शहरी स्टार्टअप तक कई स्तरों पर हो रहा बदलाव है. राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार, दिसंबर 2025 तक प्रदेश में 4.29 लाख स्वयं सहायता समूहों से 51.01 लाख ग्रामीण परिवार जुड़े थे. इन समूहों को 10,788.96 करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया गया. इसी अवधि में 12.98 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' के रूप में चिह्नित किया गया. बैंक सखी और डिजीपे सखी के जरिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं का विस्तार हुआ. नीलम कहती हैं कि ये आंकड़े महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी की ओर संकेत करते हैं, लेकिन असली बदलाव तब दिखाई देगा जब महिलाएं कारोबार की मालिक होने के साथ उसके वित्तीय और व्यावसायिक फैसले भी स्वतंत्र रूप से ले सकेंगी. महिला उद्यमिता को आगे बढ़ाने के लिए समाज की सोच, बैंकिंग व्यवस्था और बाजार तक पहुंच- तीनों स्तरों पर बदलाव जरूरी है. महिला उद्यमिता दिवस का संदेश भी यही है कि महिलाओं को केवल अवसर देने की बात न हो, बल्कि उन्हें कारोबार में बराबरी का अधिकार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मिले.
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पुरुष प्रधान सोच महिला उद्यमियों के सामने बड़ी चुनौती: नीलम मित्तल ने कहा कि महिलाएं मानसिक और तकनीकी रूप से सक्षम हैं, लेकिन पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था के कारण आज भी उन्हें बराबरी का दर्जा और अवसर आसानी से नहीं मिल पाते. महिला उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में सामाजिक सोच, वित्तीय सहायता की प्रक्रिया और बाजार से जुड़ी जानकारी का अभाव शामिल है. उन्होंने कहा कि बैंक से लोन लेने की प्रक्रिया में कई बार गारंटी के लिए किसी पुरुष सदस्य का नाम मांगा जाता है. यह उन महिलाओं के लिए बड़ी विडंबना है, जो अपने दम पर कारोबार खड़ा करना चाहती हैं. सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, लेकिन ऋण की गारंटी से जुड़ी शर्तें उनके रास्ते में बाधा बनती हैं.
मित्तल ने कहा कि दूसरी चुनौती सामाजिक स्वीकार्यता की है. महिलाओं को आर्थिक सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन समाज में उनकी उद्यमी के रूप में पहचान और स्वीकार्यता अभी भी अपेक्षित स्तर पर नहीं है. तीसरी बड़ी समस्या अंतरराष्ट्रीय बाजार और निर्यात-आयात से जुड़ी जानकारी का अभाव है. कई महिला उद्यमियों के उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें निर्यात प्रक्रिया, एमएसएमई और सरकारी योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती. उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए ऐसा नियमित सूचना पोर्टल होना चाहिए, जहां निर्यात-आयात, सरकारी योजनाओं और कारोबार से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध हों. कई बार महिलाओं में क्षमता और हुनर होने के बावजूद आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक दबाव और जानकारी की कमी उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है. इन चुनौतियों को दूर करना महिला उद्यमिता को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है.
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महिला उद्यमियों के सामने 5 बड़ी चुनौतियां :
- पुरुष प्रधान सामाजिक सोच: महिलाएं सक्षम होने के बावजूद समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा और पहचान मिलने में चुनौती आती है.
- बैंक लोन में गारंटी की बाधा: ऋण के लिए कई बार पुरुष सदस्य की गारंटी या नाम की जरूरत पड़ती है, जो आत्मनिर्भर महिला उद्यमियों के लिए बड़ी परेशानी है.
- सामाजिक स्वीकार्यता का अभाव: आर्थिक सहायता मिलने के बावजूद महिला उद्यमियों को समाज में अपेक्षित पहचान और समर्थन नहीं मिल पाता.
- अंतरराष्ट्रीय बाजार की जानकारी नहीं: बेहतर उत्पाद होने के बावजूद निर्यात-आयात और वैश्विक बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया की जानकारी का अभाव है.
- सरकारी योजनाओं की जानकारी की कमी: MSME, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट और सरकारी सुविधाओं की नियमित जानकारी देने वाले महिला-केंद्रित पोर्टल का अभाव है.
भागीदारी 5 से बढ़कर 30 फीसदी तक पहुंची: नीलम मित्तल ने कहा कि आज महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं. पहले जहां उद्यमिता में महिलाओं की भागीदारी करीब 5 फीसदी थी, वहीं अब बढ़कर लगभग 30 फीसदी तक पहुंच चुकी है. यह बदलाव महिलाओं की बढ़ती क्षमता, आत्मविश्वास और अवसरों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं. सरकार के साथ-साथ समाज का भी सहयोग मिल रहा है. मित्तल ने कहा कि आज महिलाएं शिक्षित हैं, तकनीकी रूप से सक्षम हैं और मोबाइल सहित डिजिटल संसाधनों का इस्तेमाल करना जानती हैं. ऐसे में हर महिला को अपनी काबिलियत पहचानकर उद्यमिता की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए. इससे वे न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि परिवार को भी आर्थिक रूप से मजबूत कर सकेंगी. उन्होंने कहा कि चुनौतियां हर क्षेत्र में आती हैं, लेकिन उनका सामना कर आगे बढ़ने वाली महिलाएं ही सफल उद्यमी बनती हैं. उद्यमिता दिवस मनाने का वास्तविक उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक महिलाएं कारोबार और उद्यम के क्षेत्र में आगे आएं और आर्थिक विकास में अपनी भागीदारी बढ़ाएं.
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