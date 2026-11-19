ETV Bharat / state

महिला उद्यमिता दिवस: घर की दहलीज लांघकर कारोबार में 30% हिस्सेदारी तक पहुंचीं महिलाएं, लेकिन चुनौतियां अब भी बरकरार

महिला उद्यमिता दिवस ( ETV Bharat GFX )

जयपुर: रसोई और घर की चारदीवारी से निकलकर राजस्थान की महिलाएं अब कारोबार के मैदान में अपनी सफलता की नई इबारत लिख रही हैं. स्वयं सहायता समूहों से शुरू हुआ आत्मनिर्भरता का यह सफर आज बड़े स्टार्टअप और डिजिटल बिजनेस तक जा पहुंचा है, लेकिन इस चमकती तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, जहां काबिलियत और सरकारी योजनाओं के बावजूद पुरुष प्रधान सोच और बैंकिंग की जटिल शर्तें आज भी उनके कदम रोक रही हैं. आज 'अंतरराष्ट्रीय महिला उद्यमिता दिवस' के मौके पर इन्हीं उपलब्धियों और चुनौतियों पर ईटीवी भारत संवाददाता जसवंत सोलंकी ने फोर्टी वुमेन विंग की अध्यक्ष नीलम मित्तल से खास बातचीत की.