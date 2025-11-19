ETV Bharat / state

महिला उद्यमिता दिवसः महिला चार गुना मेहनत करती है, तब आधी तारीफ मिलती है, मानसिकता बदलने की जरूरत - शिप्रा शर्मा भूटानी

बेसमेंट से मात्र 40 स्टूडेंट के साथ स्किल सेंटर शुरुआत की और आज 20 राज्यों में 150 स्किल सेंटर तक पहुंच गया.

Women Entrepreneurship Day
शिप्रा शर्मा ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया (Courtesy : Shipra Sharma Bhutani)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 6:49 AM IST

7 Min Read
जयपुरः महिला उद्यमिता दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में महिला उद्यमियों के योगदान का सम्मान करना, उनकी चुनौतियों को उजागर करना और उनके आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. यह दिवस, जिसे Women's Entrepreneurship Day (WED) के नाम से भी जाना जाता है.

राजस्थान में महिला उद्यमियों ने सफलता के कीर्तिमान स्थापित किए हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था में अपना बड़ा योगदान दिया है. महिला उद्यमिता दिवस पर आपको मिलाते हैं, महिला उद्यमी शिप्रा शर्मा भूटानी से. जिन्होंने अपने घर के बेसमेंट से मात्र 40 स्टूडेंट के साथ स्किल सेंटर शुरुआत की और आज 20 राज्यों में 150 स्किल सेंटर तक पहुंच गया.

शिप्रा शर्मा भूटानी से खास बातचीत, सुनिए क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur)

शिप्रा ने 15 साल की इस जर्नी में कई उतार चढ़ाव के साथ एक लाख से अधिक बेरोजागरों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है. इसमें 30 हजार से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं. शिप्रा कहती हैं कि महिलाओं की शिक्षा के साथ कौशल पर ध्यान देने की जरूरत है. महिलाएं किसी भी तरह से कम नहीं हैं. उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे लाना है तो हमें पुरुष मानसिकता को भी बदलना होगा, क्योंकि एक महिला चार गुना मेहनत करती है, तब आधी तारीफ मिलती है.

एक लाख से ज्यादा लोगों को दी ट्रेनिंगः शिप्रा कहती हैं कि 10 वर्ष की आयु में पिता का देहांत हो गया था. मां उस समय बीएसी-बीएड थीं तो उन्होंने बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया. मुंबई से अलवर खैरथल गांव में आने के बाद भी उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाई. मां के संघर्ष को देख बचपन से ही समाज के लिए कुछ करने की सोच थी. आईआईएम कोलकाता से पढ़ाई पूरी करने के बाद यह एहसास हुआ कि इंडस्ट्री और अकादमी की दुनिया में बड़ा फर्क है और सफलता के लिए जरूरी है कि आपके पास कोई न कोई स्किल हो. प्रोफेसर की नौकरी छोड़ अपने घर के बेसमेंट से स्किल सेंटर की शुरुआत की.

Shipra Sharma Bhutani
महिला उद्यमी शिप्रा शर्मा भूटानी की सफलता (ETV Bharat GFX)

40 स्टूडेंट्स के साथ किये स्टार्टअप की आज 20 राज्यों में 150 से अधिक स्किल सेंटर तक पहुंच चुके हैं. 15 साल में एक लाख से ज्यादा लोग प्रशिक्षित हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि प्रदेश की 15 जेलों में भी स्किल ट्रेनिंग दी है. सफाई कर्मचारी से लेकर केंद्र सरकार के पूर्व कर्मचारी और आर्मी ऑफिसर्स को भी प्रशिक्षण दिया है. शिप्रा कहती हैं कि देश में हर पांच में 10 रोजगार के सेक्टर आउडेटेड हो जाते हैं और 10 नए सेक्टर नई संभावनाओं के साथ शुरू होते हैं. उन्हीं संभावनाओं के साथ हम काम करते हैं.

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनायाः शिप्रा कहती हैं कि उनका महिलाओं को लेकर शुरू से एक अलग तरह की सोच थी. हमेशा कोशिश रही कि जरूरतमंद महिलाओं को आगे लाया जाए. इसलिए महिलाओं और सफाई कर्मचारियों अलग-अलग तरह के कामों का प्रशिक्षण दिया. जेल में कैदियों को स्ट्रीट फूड वेंडर, हैंडीक्राफ्ट का काम करना सिखाया. इससे उनमें आत्मविश्वास जागा. उनके उत्पादों को बेचा जाता है और उस कमाई को कैदी अपने घर भेजते हैं. जेल में कई ऐसी महिलाएं हैं, जो अंडर ट्रायल हैं. घरवाले उन्हें त्याग देते हैं. उन महिलाओं को भी कौशल विकास से जुड़ी ट्रेनिंग करवाने का काम किया जाता है.

इसके साथ वॉर विडोज को लेदर बैग्स बनाना सिखाया, उन्हें ब्यूटीशियन का कोर्स और कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी. इससे उन महिलाओं को बेहतर आय मिलने लगी. स्किल ट्रेनिंग के बाद इन महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा हुआ. शिप्रा को महिला उद्यमिता के क्षेत्र में 20 से ज्यादा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. जिनमें प्रमुख फोर्ब्स इंडिया 2019, शी इज मर्सिडीज, राजस्थान इंडस्ट्रियल आइकॉन, सीआईआई इनोवेशन, इंडो अमेरिकन एसोसिएशन, भारत शिक्षा रत्न है.

Women Entrepreneurship Day
शिप्रा शर्मा का उद्यमिता के क्षेत्र में शानदार सफर... (Courtesy : Shipra Sharma Bhutani)

आधी तारीफ मिलती हैः शिप्रा का कहना है कि महिला उद्यमिता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को व्यवसाय में सशक्त बनाना और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करना है. राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में सभी उद्योग में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी केवल 15 फीसदी है. महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थलों पर लैंगिक विविधता और समावेशिता को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि महिलाओं के उद्यमशीलता प्रयासों को सही समर्थन मिल सके. उन्होंने कहा कि हम आदि आबादी हैं पर हमारा योगदान सिर्फ 15% है, जो कि बहुत अच्छी बात नहीं है.

बहुत सी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से भी हमारा महिलाओं का योगदान कम है. इससे यह लगता है कि एक महिला चार गुना जब मेहनत करती है, तब उसको आधी तारीफ मिलती है. लोगों को आज भी यह समझ नहीं आता कि कोई महिला अपने दम पर बिना किसी पुरुष की सहायता से भी आगे बढ़ सकती है. जब 'मैंने अपना टेक्नोलॉजी पर स्टार्टअप शुरू किया तो सबको यह लगता था कि मैं अपने दम पर कैसे करूंगी ? यह महिलाओं का काम नहीं है'.

सबको लगता है कि महिला मतलब फैशन, ब्यूटी, कुकिंग, लाइफस्टाइल से रिलेटेड बिजनेस करेगी. ये मानसिकता बदलने की जरूरत है. जब तक पुरुष मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम आधी आबादी के पूरे अधिकारों की बात नहीं कर सकते. आज देश की वित्त मंत्री महिला है, राष्ट्रपति महिला है, प्रदेश की दो बार महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके आज भी समाज में पितृसत्तात्मक सोच हावी है. इससे बड़े दुख की बात क्या होगी ?

सशक्तिकरण की राह में चुनौतियां :

  • वित्तीय संसाधनों की कमी : महिला उद्यमियों को वित्तपोषण और वित्तीय संसाधनों तक पहुंचने में मुश्किल होती है. व्यापार जगत में मौजूद पूर्वाग्रह और रूढ़ियां उन्हें निवेश पूंजी या ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती हैं.
  • कार्य-जीवन संतुलन : महिला उद्यमियों को घर संभालने की भी जिम्मेदारी निभानी होती है. लंबे समय तक काम करने के कारण, उनके पास कार्य-जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए कम समय बचता है.
  • लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता : लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता महिला उद्यमियों के लिए एक बड़ी चुनौती है. इससे उनके आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, और विकास के अवसरों पर असर पड़ता है.
  • सामाजिक दबाव : महिला उद्यमियों को सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है.

एक बिजनेस वुमन कई किरदारः शिप्रा कहती हैं कि महिला उद्यमिता दिवस के माध्यम से महिलाओं के प्रबंधकीय कौशल को बढ़ाने की कोशिश की जाती है. राजस्थान में सामाजिक सोच की वजह से महिला उद्यमिता के लिए समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जो उनके मानसिक विकास और आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी हैं.

महिला के किरदार को देखेंगे तो वह एक बेटी, एक बहन, एक बीवी, एक मां, एक बहु और फिर जाकर एक बिजनेस वुमन होती है. उन्होंने कहा कि 'चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है. मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं, ऐतबार की है...!!'. हर एक महिला को इस बात का ख्याल हमेशा रखना चाहिए और खुद पर भरोसा रखे.

