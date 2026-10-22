जीविका से बदल रही गांव की सूरत: ₹40 हजार से शुरू किया कारोबार, रेखा और नैना ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई इबारत
भागलपुर की रेखा और नैना उपाध्याय ने तंगी को हराकर खाद्य प्रसंस्करण अपनाया और आत्मनिर्भर बनकर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार दिया. रिपोर्ट-अमरजीत सिन्हा
Published : October 22, 2026 at 7:58 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर में ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ घर की चहारदीवारी तक सीमित नहीं रहीं. वे अपने हुनर को कारोबार में बदल रही हैं, किसानों की उपज को नया बाजार दे रही हैं और दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार के रास्ते खोल रही हैं. इस बदलाव के पीछे उनकी मेहनत, कुछ नया करने का हौसला और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की चाह है.
आर्थिक तंगी और बच्चों की पढ़ाई का डर
कभी घर की आर्थिक तंगी ऐसी थी कि बच्चों की पढ़ाई छूटने का डर सताने लगा था. परिवार की जिम्मेदारियां थीं, आमदनी का कोई स्थायी जरिया नहीं था, पति ने मजदूरी छोड़ दी थी और समाज की बंदिशें अलग थीं. इन मुश्किलों के आगे हार मानने के बजाय भागलपुर की रेखा देवी ने खुद अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया.
जीविका समूह से खाद्य प्रसंस्करण की शुरुआत
जीविका समूह से जुड़कर रेखा ने महज 40 हजार रुपये से खाद्य प्रसंस्करण का काम शुरू किया. आज वह मसाले, सत्तू और दूसरे खाद्य उत्पाद तैयार कर रही हैं. वहीं पीरपैंती की नैना उपाध्याय ने किसानों की उपज की बर्बादी और कम कीमत की समस्या को अवसर में बदला.
आत्मनिर्भरता की नई इबारत
अचार बनाने से शुरू हुआ नैना का सफर अब कई तरह के उत्पादों तक पहुंच चुका है. दोनों महिलाओं की कहानी बताती है कि अगर हुनर को सही दिशा और मेहनत को अवसर मिल जाए, तो गांव की महिलाएं भी आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख सकती हैं.
रेखा देवी के परिवार की आर्थिक स्थिति
जिले के पीरपैंती प्रखंड के गोकुल मथुरा गांव की रेखा देवी की कहानी बदलाव की मिसाल है. एक समय ऐसा था, जब उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी. घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था और बच्चों की पढ़ाई जारी रख पाना भी चुनौती बन गया था. रेखा बतातीं हैं कि पति निजी क्षेत्र में काम करते थे, काम की तलाश में उन्हें कभी छह महीने कोलकाता तो कभी दिल्ली में रहना पड़ता था.
बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियां
रेखा के मुताबिक पति का काम नियमित नहीं होने के कारण परिवार की आमदनी भी स्थायी नहीं थी. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों को संभालना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया था. रेखा देवी बताती हैं कि आर्थिक तंगी के कारण उन्हें लगा कि कहीं उनके बच्चों की पढ़ाई न छूट जाए. इसी चिंता ने उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने की प्रेरणा दी.
"पति का काम नियमित नहीं था, परिवार की आमदनी भी स्थायी नहीं थी. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों को संभालना बड़ी चुनौती बन गया था. लग रहा था कि कहीं बच्चों की पढ़ाई न छूट जाए. इसी कारण हम फील्ड में आए."- रेखा देवी, जीविका दीदी
सामाजिक सोच और पारिवारिक चुनौतियां
रेखा ने घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए खुद कुछ करने का फैसला किया. वो बतातीं हैं कि उनके लिए यह सफर आसान नहीं था. मध्यमवर्गीय परिवार से आने वाली रेखा देवी के सामने सामाजिक सोच और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थीं, गांव में महिलाओं का घर से बाहर निकलकर काम करना हर किसी को पसंद नहीं आता था. लेकिन उन्होंने लोगों की बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने का रास्ता चुना.
जीविका समूह से जुड़ाव और प्रशिक्षण
इसके बाद रेखा जीविका समूह से जुड़ीं, समूह में सदस्य बनने के बाद उन्होंने आगे की जिम्मेदारियां संभालीं और कम्युनिटी मोबिलाइजर यानी सीएम के रूप में भी काम किया. इसके बाद उन्हें कृषि उद्यमी के रूप में आगे बढ़ने का अवसर मिला. इसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र, सबौर में 22 दिनों का प्रशिक्षण लिया और खाद-बीज का लाइसेंस भी हासिल किया.
खाद्य प्रसंस्करण का विचार
अपने सफर के बारे में बात करते हुए रेखा बताती हैं कि शुरुआत में उन्होंने खाद-बीज की दुकान खोलने के बारे में सोचा था. उन्हें उम्मीद थी कि इससे परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो सकेगी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आसपास की महिलाओं की परेशानियों को समझा.
ग्रामीण महिलाओं की परेशानी की महसूस
रेखा ने महसूस किया कि गांव की कई महिलाएं आर्थिक तंगी के बीच गृहस्थी संभाल रही हैं और उन्हें भी रोजगार की जरूरत है. यहीं से उनके मन में खाद्य प्रसंस्करण का काम शुरू करने का विचार आया. रेखा देवी ने तय किया कि वह ऐसा कारोबार करेंगी, जिससे अपने परिवार की मदद करने के साथ ही वे दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार की संभावनाएं पैदा कर सकें.
"हमने देखा की गांव की कई महिलाएं आर्थिक तंगी के बीच गृहस्थी संभाल रही हैं और उन्हें भी रोजगार की जरूरत है. यहीं से मन में खाद्य प्रसंस्करण का काम शुरू करने का विचार आया क्योंकि सबसे बड़ा बिजनेस किचन में ही हैं."- रेखा देवी, जीविका दीदी
40 हजार रुपये से कारोबार की शुरुआत
रेखा देवी ने बताया कि अपने कारोबार की शुरुआत उन्होंने जीविका समूह से लिए गए 40 हजार रुपये से की. शुरुआती दिनों में उन्होंने सत्तू और मसाले तैयार करने का काम शुरू किया. संसाधन सीमित थे, इसलिए मसाले बाहर से पिसवाने पड़ते थे और पैकेट तैयार करने का काम हाथों से करना पड़ता था.
गांव-गांव जाकर किया प्रचार
रेखा आगे बताती हैं कि उन्होंने गांव-गांव और समूहों तक पहुंचकर अपने उत्पादों का प्रचार किया. शुरुआत में थोड़ी-थोड़ी बिक्री होती थी, लेकिन धीरे-धीरे लोगों को उनके उत्पादों की जानकारी मिलने लगी. ग्राहक उनके पास आने लगे और कारोबार आगे बढ़ने लगा.
कोरोना काल में स्थानीय उत्पादों का महत्व
रेखा देवी बताती हैं कि कोरोना काल के दौरान भी उनके मन में यह विचार आया कि गांव में रहने वाले लोगों को रोजमर्रा की जरूरत के खाद्य उत्पाद खरीदने के लिए बाहर क्यों जाना पड़े. अगर गांव में ही अच्छी गुणवत्ता के सत्तू, मसाले और दूसरे खाद्य उत्पाद तैयार हों, तो इससे स्थानीय लोगों को भी सुविधा मिलेगी और महिलाओं को रोजगार भी.
पीएमएफएमई योजना से मशीनरी मिलना
रेखा बतातीं हैं कि धीरे-धीरे उन्होंने अपने काम का दायरा बढ़ाया. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना यानी पीएमएफएमई (PMFME) के माध्यम से उन्हें मसाला पीसने की मशीन और पैकेजिंग मशीन मिली. इससे उत्पादन के काम को आगे बढ़ाने में मदद मिली. हालांकि वो कहतीं हैं कि अपना ब्रांड तैयार करने और पैकेजिंग के स्तर पर उन्हें अभी और काम करना है.
कारोबार में चुनौतियां और नए प्रयोग
रेखा देवी का मानना है कि कारोबार शुरू करने के बाद चुनौतियां खत्म नहीं हो जातीं.कई बार नए उत्पाद तैयार करने के बाद उनके मार्केटिंग और बिक्री की समस्या सामने आती है. इसके बावजूद वह लगातार नए प्रयोग कर रही हैं. रेखा देवी अब मशरूम से बने उत्पादों पर भी काम कर रही हैं.
मशरूम के लड्डू से बाजार में जगह बनाने की कोशिश
रेखा बताती हैं कि क्षेत्र में कई महिलाएं मशरूम की खेती करती हैं, लेकिन ऑयस्टर मशरूम की बिक्री के लिए पर्याप्त बाजार नहीं मिल पाता. इसी समस्या को देखते हुए उन्होंने मशरूम के लड्डू तैयार करने का प्रयोग किया. हालांकि, इस उत्पाद को बाजार में स्थापित करने के लिए उन्हें खाद्य सुरक्षा से जुड़ी औपचारिकताओं और ब्रांडिंग की जरूरत महसूस हो रही है.
पीछे हटने को तैयार नहीं रेखा
रेखा के मुताबिक यह उनके सामने मौजूद चुनौतियों में से एक है. इसके बावजूद रेखा देवी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. उनका उद्देश्य सिर्फ अपने परिवार की आमदनी बढ़ाना नहीं, बल्कि गांव की उन महिलाओं के लिए भी रास्ता तैयार करना है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपने दम पर कुछ करना चाहती हैं.
नैना उपाध्याय की कहानी
इधर, भागलपुर के पीरपैंती क्षेत्र की नैना उपाध्याय की कहानी भी महिला उद्यमिता की एक अलग तस्वीर पेश करती है. उन्होंने अपने आसपास के किसानों की समस्याओं को करीब से देखा. उन्होंने महसूस किया कि किसान मेहनत करके फसल तो उगा लेते थे, लेकिन बाजार में उन्हें उचित कीमत नहीं मिलती थी. कई बार आलू जैसी उपज दो से पांच रुपये प्रति किलो तक बिक जाती थी.
किसानों की उपज की बर्बादी का समाधान
नैना कहती हैं कि इलाके में आम के बगीचे भी बड़ी संख्या में हैं. आम का मौसम आने से पहले आंधी आने पर बड़ी मात्रा में कच्चे आम पेड़ों से गिर जाते थे. सही समय पर इस्तेमाल नहीं होने के कारण ये आम बर्बाद हो जाते थे, नैना ने सोचा कि अगर किसानों की उपज को सीधे बेचने के बजाय उससे खाद्य उत्पाद तैयार किए जाएं, तो बर्बादी कम की जा सकती है और किसानों को अपनी उपज का बेहतर उपयोग भी मिल सकता है.
"इलाके में आम के बगीचे भी बड़ी संख्या में हैं. आम का मौसम आने से पहले आंधी आने पर बड़ी मात्रा में कच्चे आम पेड़ों से गिर जाते थे. सही समय पर इस्तेमाल नहीं होने के कारण ये आम बर्बाद हो जाते थे हमें लगा कि किसानों की उपज को सीधे बेचने के बजाय उससे खाद्य उत्पाद तैयार किए जाएं, तो बर्बादी कम की जा सकती है, इसी से काम शुरू किया."- नैना उपाध्याय, जीविका दीदी
अचार बनाने से कारोबार की शुरुआत
इसी सोच के साथ नैना ने अचार बनाने का काम शुरू किया. शुरुआती प्रयास धीरे-धीरे कारोबार में बदलने लगे. अचार तैयार करने के काम में दूसरी महिलाएं भी जुड़ने लगीं. मांग बढ़ने पर उत्पादों की आपूर्ति दूसरे राज्यों तक होने लगी. नैना बताती हैं कि उनके यहां तैयार अचार गुजरात तक भेजा जाता है. मौसम के अनुसार उत्पादन और कारोबार की प्रकृति भी बदलती है.
अचार से आगे कई उत्पादों तक
अचार का सीजन समाप्त होने के बाद नैना ने सत्तू, मसाले और दूसरे खाद्य उत्पाद तैयार करने का काम शुरू किया. इस तरह एक उत्पाद से शुरू हुआ सफर कई उत्पादों तक पहुंच गया. अब उनका प्रयास सिर्फ अपने कारोबार को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि आसपास की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना भी है.
25 से भी अधिक उत्पाद
नैना उपाध्याय बताती हैं कि उनके यहां 25 से भी अधिक तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं. उनका कहना है कि इस काम की शुरुआत आसपास की गरीब महिलाओं को आगे बढ़ाने और किसानों की उपज को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी.
महिलाओं को मिलने वाली आय
उनके कारोबार से जुड़ी महिलाओं को काम के बदले आमदनी मिलती है. नैना के मुताबिक काम के आधार पर कुछ महिलाओं की मासिक आय 10 से 12 हजार रुपये तक पहुंच जाती है. इससे उन्हें अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने और बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने में मदद मिलती है.
"यहां 25 से भी अधिक तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं. काम के आधार पर कुछ महिलाओं की मासिक आय 10 से 12 हजार रुपये तक पहुंच जाती है. इससे उन्हें अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने और बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करने में मदद मिलती है."- नैना उपाध्याय, जीविका दीदी
अधिक महिलाओं को जोड़ने का लक्ष्य
नैना के मुताबिक वे चाहती हैं कि यह अवसर कुछ महिलाओं तक सीमित न रहे. उनका लक्ष्य पीरपैंती की अधिक से अधिक महिलाओं को इस काम से जोड़ना है, ताकि वे अपनी आमदनी का जरिया खुद तैयार कर सकें. उनकी योजना है कि हर गांव में महिलाओं की अपनी दुकान हो, महिलाएं अपने स्तर पर उत्पाद तैयार करें और उन्हें स्टॉल या दुकानों के माध्यम से बेचें.
समूह में काम करने के फायदे
नैना कहतीं है कि इससे एक तरफ उत्पादन का काम बढ़ेगा, तो दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर बिक्री की व्यवस्था भी मजबूत होगी. वे बताती हैं कि जब महिलाएं मिलकर काम करती हैं, तो उत्पाद तैयार करने और बेचने में भी आसानी होती है.
आईसीएआर से सम्मान
समूह के माध्यम से काम करने से महिलाओं को एक-दूसरे से सीखने और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है. महिला उद्यमिता के क्षेत्र में उनके प्रयासों को पहचान भी मिली है. नैना बताती हैं कि उन्हें दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर (ICAR) से सम्मानित किया जा चुका है.
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