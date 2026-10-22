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जीविका से बदल रही गांव की सूरत: ₹40 हजार से शुरू किया कारोबार, रेखा और नैना ने लिखी आत्मनिर्भरता की नई इबारत

भागलपुर की रेखा देवी और नैना उपाध्याय ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर में ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ घर की चहारदीवारी तक सीमित नहीं रहीं. वे अपने हुनर को कारोबार में बदल रही हैं, किसानों की उपज को नया बाजार दे रही हैं और दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार के रास्ते खोल रही हैं. इस बदलाव के पीछे उनकी मेहनत, कुछ नया करने का हौसला और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की चाह है.

आर्थिक तंगी और बच्चों की पढ़ाई का डर