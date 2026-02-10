राज्य बजट कल: महिलाओं के कौशल विकास और उद्यम प्रोत्साहन की मांग, जानिए महिला उद्यमियों को क्या हैं उम्मीदें
महिलाओं के बनाए उत्पाद बेचने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की दरकार.
Published : February 10, 2026 at 5:47 PM IST
जयपुर: राज्य में बुधवार को पेश होने वाले बजट से प्रदेश की महिलाएं और महिला उद्यमी बड़ी उम्मीदें पाले हैं. महिला उद्यमियों का कहना है, महिलाओं के कौशल विकास और उद्यम प्रोत्साहन के लिए विशेष योजनाएं होनी चाहिए, ताकि आत्मनिर्भर बन सकें. छत्तीसगढ़ के 'सी मार्ट' की तर्ज पर राजस्थान में भी महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए विशेष ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की मांग भी गई.
टूर ऑपरेटर नीला खंडेलवाल ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने होटल इंडस्ट्री और टूरिस्ट गाइड के रूप में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष रियायत और सुरक्षा प्रावधानों की जरूरत बताई है. उद्यमी शिल्पा मोदी ने कहा कि सरकार को डीएलसी दरों में कटौती करनी चाहिए ताकि आमजन के लिए अपने घर का सपना सच हो सके. उन्होंने मांग की, विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी बिना देरी के सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाए.
डिजिटल रूप से सशक्त: ई-बिजनेस से जुड़ी सोनिया मल्होत्रा बोलीं, महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना जरूरी है ताकि प्रबंधन और उद्यम कौशल प्राप्त कर सकें. इससे न केवल रोजगार खोजने की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि महिलाएं उद्यम योजना, ब्रांडिंग और संचालन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेंगी. आसान और किफायती ऋण, बाजार नेटवर्क का विस्तार, और निर्यात-तैयारी जैसी सुविधाएं और सुदृढ़ करनी चाहिए ताकि महिलाएं घरेलू के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बना सकें.
