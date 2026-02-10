ETV Bharat / state

राज्य बजट कल: महिलाओं के कौशल विकास और उद्यम प्रोत्साहन की मांग, जानिए महिला उद्यमियों को क्या हैं उम्मीदें

जयपुर: राज्य में बुधवार को पेश होने वाले बजट से प्रदेश की महिलाएं और महिला उद्यमी बड़ी उम्मीदें पाले हैं. महिला उद्यमियों का कहना है, महिलाओं के कौशल विकास और उद्यम प्रोत्साहन के लिए विशेष योजनाएं होनी चाहिए, ताकि आत्मनिर्भर बन सकें. छत्तीसगढ़ के 'सी मार्ट' की तर्ज पर राजस्थान में भी महिलाओं के उत्पादों को बेचने के लिए विशेष ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की मांग भी गई.

टूर ऑपरेटर नीला खंडेलवाल ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने होटल इंडस्ट्री और टूरिस्ट गाइड के रूप में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष रियायत और सुरक्षा प्रावधानों की जरूरत बताई है. उद्यमी शिल्पा मोदी ने कहा कि सरकार को डीएलसी दरों में कटौती करनी चाहिए ताकि आमजन के लिए अपने घर का सपना सच हो सके. उन्होंने मांग की, विभिन्न योजनाओं के तहत सब्सिडी बिना देरी के सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाए.