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पलामू मेंं नवरात्र को लेकर शुरू हुआ डांडिया का धमाल, बड़ी संख्या में भाग ले रहे लोग

डांडिया नाइट का आयोजन ( Etv Bharat )

पलामू: जिले में नवरात्र का रंग धीरे-धीरे चढ़ने लगा है और कई जगह डांडिया का आयोजन हो रहा है. इस डांडिया में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं और जमकर धमाल मचा रहे हैं. गुरुवार को मेदिनीनगर के बारालोटा के इलाके में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया.

डांडिया नाइट में बढ़ी महिलाओं की संख्या