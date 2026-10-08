पलामू मेंं नवरात्र को लेकर शुरू हुआ डांडिया का धमाल, बड़ी संख्या में भाग ले रहे लोग

पलामू मेंं नवरात्र को लेकर शुरू हुआ डांडिया का धमाल, बड़ी संख्या में भाग ले रहे लोग
पलामू मेंं नवरात्र को लेकर डांडिया उत्सव में महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 8:59 PM IST
पलामू: जिले में नवरात्र का रंग धीरे-धीरे चढ़ने लगा है और कई जगह डांडिया का आयोजन हो रहा है. इस डांडिया में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं और जमकर धमाल मचा रहे हैं. गुरुवार को मेदिनीनगर के बारालोटा के इलाके में डांडिया नाइट का आयोजन किया गया.
डांडिया नाइट में बढ़ी महिलाओं की संख्या
डांडिया नाइट में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया. प्रीत कला डांस एकेडमी की ओर से डांडिया का आयोजन किया गया था, जिसमें महिलाओं ने जमकर धमाल मचाया है.
डांडिया और गरबा का मतलब डांस
दरअसल, पलामू के इलाके में कोविड -19 के बाद से डांडिया का प्रचलन बढ़ा है, जिसमें महिलाएं भाग ले रही है और इसका नेतृत्व भी कर रही है. डांडिया का आयोजन करने वाली प्रीति राज ने बताया कि डांडिया नाइट में लोग जमकर लुत्फ को उठा रहे हैं. पहली बार किसी डांस स्टूडियो के द्वारा डांडिया का आयोजन किया गया है. डांडिया और गरबा का मतलब ही होता है डांस.
हर क्षेत्र में आगे बढ़कर आ रही है महिलाएं
मेदिनीनगर छोटा सा शहर है लेकिन तेजी से विकसित हो रहा है, यहां बदलाव हो रहे हैं और इस बदलाव में महिलाएं भी अपनी भूमिका निभा रही हैं. पलामू जैसे इलाके में महिला भी कारोबार कर रही हैं. पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है.
इधर, पलामू की चर्चित कारोबारी संगीता शंकर ने बताया कि पलामू के इलाके का माहौल बदल रहा है और महिलाएं अपनी भूमिका निभा रही है.
ये भी पढ़ें- पलामू में जन्माष्टमी पर डांडिया और दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन, जिला में पहली बार हुआ कार्यक्रम
पलामू में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पहली बार होगा डांडिया महोत्सव, आयोजन में रहेगी फ्री एंट्री
डेजी शाह के साथ झूमा पलामू! बोलीं- यहां का लिट्टी चोखा बेहद पसंद है