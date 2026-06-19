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World Music Day Special- हादसे को दी मात, संगीत को बनाया ढाल: जयपुर की सपना पाठक की हौसले और कामयाबी की पढ़िए पूरी कहानी

सपना का मानना है कि संगीत केवल सुर, ताल और लय का मेल नहीं है, बल्कि यह मुरझाए हुए जीवन को फिर से खिलखिलाकर जीने की संजीवनी शक्ति देता है. उन्होंने मंचों को केवल अपनी प्रस्तुति का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि इसके जरिए लोगों को जोड़ने, उन्हें प्रेरित करने और नई पीढ़ी में कला के प्रति रुचि विकसित करने का एक बड़ा जरिया बना दिया. यही वजह है कि अब तक वे सैकड़ों मंचों पर अपनी जादुई प्रस्तुतियां दे चुकी हैं और देश के कोने-कोने में अपनी कला से लोगों का दिल जीत चुकी हैं.

जब एक हादसे ने जिंदगी बदल दी : सपना पाठक के जीवन में एक ऐसा दौर आया जिसने उनकी पूरी दुनिया बदल दी. एक दुर्घटना में उनकी दायीं आंख की रोशनी गंभीर रूप से प्रभावित हो गई. इसके बाद कई बड़ी सर्जरी हुईं, इलाज चला, लेकिन आंख पूरी तरह ठीक नहीं हो सकी. आंख केवल देखने का माध्यम नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और मंचीय अभिव्यक्ति का भी हिस्सा मानी जाती है.

​विश्व संगीत दिवस (World Music Day) के खास अवसर पर सपना पाठक की यह कहानी केवल एक कलाकार की सफलता भर नहीं है, बल्कि यह उस अडिग हौसले की कहानी है जो विपरीत परिस्थितियों से भी कहीं ज्यादा बड़ा साबित हुआ. आज सपना एक बेहतरीन सिंगर, एंकर, मॉडल, कोरियोग्राफर और बहुमुखी कलाकार के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना चुकी हैं. हालांकि, इस मुकाम तक पहुंचने का रास्ता उनके लिए कांटों भरा था. सपना का मानना है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां इंसान को रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे अंदर से और मजबूत बनाने के लिए आती हैं.

ईटीवी भारत के संवाददाता जसवंत सोलंकी से एक खास बातचीत के दौरान सपना ने अपने दिल के जज्बात साझा करते हुए कहा, “मंजिल तक पहुंचने के लिए केवल बंद आंखों से सपने देखना काफी नहीं होता, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए कांटों भरे रास्तों पर पैदल चलना भी पड़ता है.”

जयपुर: कई बार जिंदगी हमसे हमारी कोई कीमती चीज छीन लेती है, लेकिन कुछ विरले लोग ऐसे होते हैं जो उस कमी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं. जयपुर की सपना पाठक की कहानी भी कुछ ऐसी ही अटूट इच्छाशक्ति की दास्तान है. एक दर्दनाक हादसे में उनकी एक आंख की रोशनी गंभीर रूप से प्रभावित हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस शारीरिक कमी को कभी अपनी लाचारी नहीं बनने दिया. उन्होंने दर्द को हंसकर स्वीकार किया, खुद को संभाला और संगीत को अपनी नई जीने की ऊर्जा बना लिया.

​सौंदर्य प्रतियोगिता से समाज सेवा तक का सफर : ​एक आंख की गंभीर चुनौती के बावजूद सपना पाठक ने कभी हार नहीं मानी और अपनी प्रतिभा के दम पर राज्य स्तरीय सौंदर्य प्रतियोगिताओं (Beauty Pageants) में अपनी एक अलग धमक बनाई. उन्होंने वर्ष 2019 में 'मिसेज राजस्थान पैसिफिक क्वीन' का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर सबको चौंका दिया. यह सफलता कोई इत्तेफाक नहीं थी, इसके बाद तो जैसे अवार्ड्स की झड़ी लग गई.

प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में विजेता और सम्मानित (ETV Bharat GFX)

​वे मिसेज यूपी 2018, मिसेज डायनेमिक 2019, मिसेज गॉर्जियस क्वीन 2019, मिसेज आगरा 2016, करवा चौथ क्वीन 2018, मिसेज फेसबुक क्वीन 2018 और मिसेज तीज क्वीन 2017 जैसी कई प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में विजेता और सम्मानित उप-विजेता रह चुकी हैं. सपना गर्व से कहती हैं कि उनकी ये उपलब्धियां केवल कांच के बने पुरस्कार नहीं हैं, बल्कि इस बात का जीता-जागता सबूत हैं कि अगर आपके भीतर दृढ़ इच्छाशक्ति और खुद पर अटूट विश्वास हो, तो दुनिया की हर चुनौती आपके सामने घुटने टेक देती है. यह सौंदर्य प्रतियोगिताएं सिर्फ सजने-संवरने की कहानी नहीं थीं, बल्कि समाज के लिए एक मूक संदेश थीं कि कोई भी शारीरिक चुनौती किसी व्यक्ति की असीमित क्षमताओं को कभी बांध नहीं सकती.

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सबसे बड़ा सम्मान लोगों का विश्वास : सपना पाठक की उपलब्धियों की सूची जितनी लंबी है, उससे कहीं अधिक प्रेरणादायी उनका सफर है. कला, शिक्षा, समाजसेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अब तक 285 से अधिक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है. उन्हें कई बार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है.

सौंदर्य प्रतियोगिता से समाज सेवा तक का सफर (फोटो सोर्स- सपना पाठक)

प्रमुख सम्मानों में नेशनल अचीवर्स अवार्ड, समाज रत्न अवार्ड, शक्ति स्वरूपा अवार्ड, चौधरी चरण सिंह सम्मान, डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान और यूथ आइकॉन अवार्ड शामिल हैं. इसके अलावा उन्हें विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सम्मानित किया गया है. हाल ही में उनके संघर्ष, उपलब्धियों और समाज में सकारात्मक योगदान को देखते हुए उन्हें ‘धरती की सबसे प्रेरणादायी महिला’ सम्मान से भी नवाजा गया. हालांकि सपना पाठक मानती हैं कि पुरस्कार महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान लोगों का विश्वास और उनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता है.

सपना का म्यूजिकल सफर (फोटो सोर्स- सपना पाठक)

संगीत बना जीवन की ऊर्जा और जीने की वजह: अंतरराष्ट्रीय म्यूजिक दिवस पर सपना पाठक की पहचान केवल एक कलाकार के रूप में नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आती है जिसने संगीत को अभिव्यक्ति और बदलाव का माध्यम बनाया. उन्होंने देशभर में 300 से अधिक मंचों पर प्रस्तुतियां दी हैं. इसके अलावा 125 से अधिक शो में एंकरिंग, 110 से अधिक कार्यक्रमों में जज की भूमिका, 90 से अधिक मंचों का कोरियोग्राफी निर्देशन , सैकड़ों सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी निभा चुकी है. उनकी प्रस्तुतियों में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा, संवेदनशीलता और समाज से जुड़ाव दिखाई देता है.

सपना का सम्मान (फोटो सोर्स- सपना पाठक)

टीवी, फिल्म और साहित्य हर मंच पर बनाई पहचान : सपना पाठक का हुनर केवल संगीत और रैंप वॉक तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने कला के हर उस क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाई और सफलता पाई जहां आम लोग जाने से कतराते हैं. उन्होंने देश के बेहद लोकप्रिय और चर्चित टीवी कार्यक्रम 'सावधान इंडिया' में अपनी बेहतरीन अदाकारी का जलवा बिखेरा और कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया.

कलाकारों को दिला रहीं राष्ट्रीय मंच (फोटो सोर्स- सपना पाठक)

इसके साथ ही वे एक बेहद संवेदनशील लेखिका भी हैं. उनकी लिखी कविताएं, विचारोत्तेजक लेख और साहित्यिक रचनाएं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर की नामचीन पत्रिकाओं में लगातार प्रकाशित होती रहती हैं. कला के साथ-साथ सपना पाठक शिक्षा क्षेत्र में भी सक्रिय हैं. वे Power Education की निदेशक हैं, जहां आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का सहयोग उपलब्ध कराया जाता है. करीब 15 वर्षों से वे शिक्षा, करियर मार्गदर्शन और मोटिवेशन के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं. उनका मानना है कि यदि किसी बच्चे को सही दिशा और अवसर मिले तो उसका जीवन बदल सकता है.

सुरों से हजारों दिलों तक पहुंचीं सपना पाठक (फोटो सोर्स- सपना पाठक)

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प्रतिभा अभावों में नहीं दबे : अपने खुद के संघर्षों और चुनौतियों के बीच सपना पाठक ने महसूस किया कि समाज में ऐसे कई बच्चे और युवा हैं जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, लेकिन आर्थिक अभाव, संसाधनों की कमी और उचित अवसर नहीं मिलने के कारण वे अपनी पहचान नहीं बना पाते. इसी सोच ने उन्हें कुछ अलग करने की प्रेरणा दी और उन्होंने म्यूजिकल सफर इंडिया की स्थापना की. इस संस्था के माध्यम से वे देशभर की जरूरतमंद और उभरती प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराने का काम कर रही हैं.

​125 से अधिक बड़े शोज में एक मंझे हुए एंकर के रूप में मंच संचालन किया (फोटो सोर्स- सपना पाठक)

संस्था कला, संगीत, सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों के जरिए उन लोगों तक पहुंचती है जो अपनी प्रतिभा को आगे लाना चाहते हैं लेकिन अवसरों से दूर हैं. सपना का मानना है कि असली प्रतिभा कभी किसी अमीर परिस्थिति या बड़ी हवेली की मोहताज नहीं होती, उसे तो बस तराशने के लिए एक सही दिशा और एक अदद मौके की जरूरत होती है.

सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई (फोटो सोर्स- सपना पाठक)

पति के साथ लिया ‘आठवां वचन’ : सपना पाठक अपने जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण श्रेय अपने जीवनसाथी विजेंद्र पाठक को देती हैं. वे कहती हैं कि विवाह केवल सात वचनों तक सीमित नहीं होना चाहिए. उन्होंने और उनके पति ने अपने रिश्ते में एक “आठवां वचन” जोड़ा एक-दूसरे के सपनों को पूरा करने में साथ खड़े रहने का भी लिया. सपना बताती हैं कि जीवन के कठिन दौर, इलाज, मंचीय संघर्ष और नए प्रयासों के दौरान उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया. उनके अनुसार यही भाव उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बना.

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