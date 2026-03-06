ETV Bharat / state

इस जिले में होगा बड़ा आयोजन, 8 मार्च को जुटेंगी 10 हजार महिलाएं, खास बनेगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में विभिन्न जिलों से 10 हजार से अधिक महिलाएं भाग लेंगी.

International Womens Day Program in Nahan
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह की तैयारी (Getty Image)
शिमला: हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण, सम्मान और उपलब्धियों को नई पहचान देने के उद्देश्य से इस वर्ष 8 मार्च को राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा. इस विशेष अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों से 10 हजार से अधिक महिलाएं भाग लेंगी, जिससे यह आयोजन प्रदेश का सबसे बड़ा महिला केंद्रित कार्यक्रम बनने जा रहा है.

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से महिला एवं बाल विकास निदेशालय के तत्वावधान में 8 मार्च को सिरमौर जिले के नाहन में राज्य स्तरीय अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों, सम्मान और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है. आयोजन को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. समारोह स्थल पर महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि प्रदेश के कोने-कोने से आने वाली प्रतिभागियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

मुख्यमंत्री होंगे मुख्य अतिथि

विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. उन्होंने बताया कि इस समारोह में प्रदेश भर से करीब 10 महिलाएं भाग लेंगी, जिनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, महिला मंडल की सदस्य, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगी.

प्रवक्ता ने कहा कि, यह आयोजन महिलाओं के ऐतिहासिक संघर्षों, उपलब्धियों और समाज में उनके अमूल्य योगदान को सम्मानित करने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आर्थिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि नाहन में आयोजित इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी एवं विशेष स्टॉल लगाए जाएंगे. इन स्टॉलों में महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे उनकी उद्यमिता और कौशल को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय उत्पादों के लिए नए बाजार अवसर भी उपलब्ध होंगे.

