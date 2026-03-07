ETV Bharat / state

महिला दिवस पर विशेष: करनाल की महिलाओं ने डेयरी से आत्मनिर्भरता की चुनी नई राह, पेश की बदलाव की मिसाल

महिलाओं ने डेयरी से आत्मनिर्भरता की चुनी नई राह ( ETV Bharat )

करनाल: महिला दिवस के मौके पर हम आपको करनाल की उन ग्रामीण महिलाओं से रूबरू करवा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि समाज में अपनी एक नई पहचान भी बनाई. दरअसल, करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिला डेयरी समूहों की महिलाओं ने अपना अनुभव साझा किया कि कैसे उन्होंने डेयरी क्षेत्र में कदम रखकर अपनी तकदीर बदली. नारी शक्ति का नया चेहरा: महिला डेयरी समूहों की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बताया कि, "पहले वे सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब उन्होंने अपने हुनर को डेयरी व्यवसाय के माध्यम से पहचानना शुरू किया है. इस व्यवसाय ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया, बल्कि आत्मविश्वास और समाज में सम्मान भी दिलाया. अब वे न केवल अपनी आमदनी का स्रोत बढ़ा रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समुदाय में भी एक नई पहचान बना रही हैं." करनाल की महिलाएं डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही (ETV Bharat) ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा बल: महिलाओं के सक्रिय योगदान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिली है. इस बारे में महिला डेयरी समूह की एक महिला कहती हैं कि, "जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है. महिलाएं अब डेयरी व्यवसाय के जरिए न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं. इस बदलाव से पूरे गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है, जिससे ग्रामीण विकास को एक नया आयाम मिला है." बढ़ रहा आत्मविश्वास: महिलाओं ने बताया कि, "द हरियाणा अतुल्य नारी शक्ति समूह और सरकार द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है. अब वे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, जिससे उनके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उन्हें बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा मिल रही है. महिलाओं ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें डेयरी के प्रत्येक पहलू जैसे दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की जानकारी दी गई, जिससे वे अपने व्यवसाय को और अधिक व्यवस्थित तरीके से चला पा रही हैं."