ETV Bharat / state

महिला दिवस पर विशेष: करनाल की महिलाओं ने डेयरी से आत्मनिर्भरता की चुनी नई राह, पेश की बदलाव की मिसाल

करनाल की महिलाओं ने डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन मिसाल पेश की है.

kARNAL Women Leadership in Dairy
महिलाओं ने डेयरी से आत्मनिर्भरता की चुनी नई राह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 7, 2026 at 4:55 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: महिला दिवस के मौके पर हम आपको करनाल की उन ग्रामीण महिलाओं से रूबरू करवा रहे हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से न केवल अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि समाज में अपनी एक नई पहचान भी बनाई. दरअसल, करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महिला डेयरी समूहों की महिलाओं ने अपना अनुभव साझा किया कि कैसे उन्होंने डेयरी क्षेत्र में कदम रखकर अपनी तकदीर बदली.

नारी शक्ति का नया चेहरा: महिला डेयरी समूहों की महिलाओं ने इस कार्यक्रम में बताया कि, "पहले वे सिर्फ घरेलू कामकाज तक सीमित रहती थीं, लेकिन अब उन्होंने अपने हुनर को डेयरी व्यवसाय के माध्यम से पहचानना शुरू किया है. इस व्यवसाय ने उन्हें न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया, बल्कि आत्मविश्वास और समाज में सम्मान भी दिलाया. अब वे न केवल अपनी आमदनी का स्रोत बढ़ा रही हैं, बल्कि अपने परिवार और समुदाय में भी एक नई पहचान बना रही हैं."

करनाल की महिलाएं डेयरी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रही (ETV Bharat)

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा बल: महिलाओं के सक्रिय योगदान से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी एक नई दिशा मिली है. इस बारे में महिला डेयरी समूह की एक महिला कहती हैं कि, "जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है. महिलाएं अब डेयरी व्यवसाय के जरिए न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं. इस बदलाव से पूरे गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है, जिससे ग्रामीण विकास को एक नया आयाम मिला है."

बढ़ रहा आत्मविश्वास: महिलाओं ने बताया कि, "द हरियाणा अतुल्य नारी शक्ति समूह और सरकार द्वारा दी जा रही प्रशिक्षण व तकनीकी सहायता ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है. अब वे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों का निर्माण कर रही हैं, जिससे उनके उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उन्हें बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा मिल रही है. महिलाओं ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें डेयरी के प्रत्येक पहलू जैसे दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन की जानकारी दी गई, जिससे वे अपने व्यवसाय को और अधिक व्यवस्थित तरीके से चला पा रही हैं."

kARNAL Women Leadership in Dairy
महिला डेयरी समूहों की महिलाएं (ETV Bharat)

पारंपरिक उत्पादों की बढ़ती मांग: महिला डेयरी समूहों की महिलाओं ने अपने उत्पादों को तैयार करने के लिए पारंपरिक विधियों का पालन करना शुरू किया है. खास कर वे शुद्ध घी, मक्खन, पनीर, खोया और लस्सी जैसे उत्पादों को बिना किसी रासायनिक मिश्रण के तैयार कर रही हैं. इन उत्पादों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये पूरी तरह से शुद्ध और प्राकृतिक होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ा है. महिला समूहों की मेहनत से बने ये उत्पाद अब बाजार में अपनी विशेष पहचान बना रहे हैं.

kARNAL Women Leadership in Dairy
महिला डेयरी की बनी घी (ETV Bharat)

500 महिलाओं का संगठित प्रयास: इस बारे में जन कल्याण समिति की चीफ एग्जीक्यूटिव आयुषी मान ने बताया कि, "करनाल जिले में "द हरियाणा अतुल्य नारी शक्ति" के नाम से 500 महिलाओं का एक बड़ा समूह बनाया गया है. यह समूह महिलाओं को डेयरी और कृषि कार्यों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहा है. यह परियोजना नोबॉर्ड की सोच के साथ आगे बढ़ रही है. इसके तहत महिलाओं को कौशल विकास, विपणन और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है. इस समूह का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें समग्र विकास की दिशा में बढ़ावा देना है."

kARNAL Women Leadership in Dairy
कार्यक्रम में महिला डेयरी समूहों की महिलाएं (ETV Bharat)

आत्मनिर्भर भारत में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका: कार्यक्रम के दौरान आयुषी मान ने यह भी कहा कि, "महिलाएं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं. यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, सहयोग और अवसर मिलें, तो वे हर क्षेत्र में सफलता की नई ऊंचाइयां छू सकती हैं. डेयरी क्षेत्र में उनकी बढ़ती भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि नारी शक्ति केवल परिवार की देखभाल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वह समाज और देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन चुकी है."

नारी शक्ति का प्रेरणादायक संदेश: महिला डेयरी समूहों की महिलाओं ने महिला दिवस के इस खास मौके पर यह संदेश दिया कि आत्मनिर्भरता किसी भी महिला के लिए एक नया सूरज बन सकती है, जो उसकी शक्ति और आत्मविश्वास को जगाता है. वे अब सिर्फ अपनी घर की जिम्मेदारियों को नहीं निभा रही हैं, बल्कि एक नए अर्थव्यवस्था और समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं.

इन महिलाओं का यह सफर न केवल उनके लिए, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका है. आज की नारी किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव बना सकती है, बशर्ते उसे मौका समर्थन मिले.

ये भी पढ़ें: हरियाणा के छोरे-छोरियों का UPSC में जलवा, जींद के विकास कुंडू की 27वीं रैंक, रेवाड़ी के मंजीत सिंह ने भी किया क्वालिफाई

TAGGED:

KARNAL WOMEN DAIRY
WOMEN LEADERSHIP IN DAIRY
WOMEN IN DAIRY INDUSTRY
WOMEN EMPOWERMENT BY DAIRY
WOMENS DAY KARNAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.