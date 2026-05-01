नारी शक्ति वंदन विधेयक : निंदा प्रस्ताव के लिए UP-MP में विशेष सत्र, राजस्थान में इंतजार, डेडलाइन निकली
संसद में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक गिरने के पर विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करने राजस्थान में विशेष सत्र बुलाने की योजना नहीं है.
Published : May 1, 2026 at 2:47 PM IST
जयपुर: नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देशभर में सियासी हलचल तेज है, लेकिन राजस्थान इस दौड़ में पीछे नजर आ रहा है. सितंबर 2023 में पारित इस कानून के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है. बाद में संसद में महिला आरक्षण संशोधन बिल पेश किया था, लेकिन यह विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने से गिर गया. अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इस बिल के समर्थन में विशेष विधानसभा सत्र बुलाकर राजनीतिक सक्रियता दिखा दी है. इन सत्रों के जरिए महिला आरक्षण के पक्ष में प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, वहीं विपक्ष, खासकर कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी लाए जा रहे हैं.
राजस्थान में अब तक इस मुद्दे पर कोई ठोस पहल नहीं हुई है. न विशेष सत्र बुलाने की तैयारी दिख रही है और न ही सरकार की ओर से कोई स्पष्ट रणनीति सामने आई है. केंद्रीय नेतृत्व के स्पष्ट निर्देश थे कि 30 अप्रैल तक ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक विशेष सत्र बुलाकर कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा.
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विशेष सत्र की तैयारी अधूरी: भाजपा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के खिलाफ देशभर में जन आक्रोश अभियान चला रखा है. केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद पार्टी को 30 अप्रैल तक विभिन्न गतिविधियों के जरिए अधिनियम को जनता तक पहुंचाना था, जिसमें आक्रोश सभा, विरोध प्रदर्शन, मशाल जुलूस और ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना शामिल था, लेकिन राजस्थान सरकार के स्तर पर अभी तैयारी दिखाई नहीं दे रही है. भाजपा की योजना ग्राम पंचायत स्तर तक इस अभियान को ले जाने की है, जहां प्रस्ताव पारित कर उन्हें राष्ट्रपति भवन को भेजा जाएगा, साथ ही ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री कार्यालय और भाजपा के केंद्रीय कार्यालय को भी प्रेषित किए जाएंगे. राजस्थान सरकार के स्तर पर अभी तैयारी दिखाई नहीं दे रही. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अभी राजस्थान में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को लेकर कोई तैयारी नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता है तो अवगत करा दिया जाएगा.
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क्यों बुलाए गए विशेष सत्र?
- ये विशेष सत्र महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं.
- अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं.
- विपक्ष पर इस मुद्दे को लेकर 'भ्रामक राजनीति' करने का आरोप लगाते हुए निंदा प्रस्ताव भी लाए जा रहे हैं.
- ग्राम पंचायत से विधानसभा तक सियासी माहौल खड़ा करना.
- आधी आबादी के बीच सियासी जमीन मजबूत करने की रणनीति.
क्या हैं नियम और कितना जरूरी है नोटिस: राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा बताते हैं कि विधानसभा के विशेष सत्र आमतौर पर किसी खास मुद्दे—जैसे महत्वपूर्ण विधेयक, राजनीतिक प्रस्ताव या आपात स्थिति—पर चर्चा और निर्णय के लिए बुलाया जाता है. सरकार (कैबिनेट) इसकी सिफारिश करती है, जिसके बाद विधानसभा सचिवालय सभी विधायकों को नोटिस जारी करता है और कार्यसूची तय की जाती है. नोटिस अवधि को लेकर कोई निश्चित संवैधानिक समय सीमा तय नहीं है, लेकिन सामान्यतः 7 दिन पहले सूचना दी जाती है.
विशेष सत्र के पीछे राजनीति: राजनीतिक विश्लेषक श्याम सुंदर शर्मा कहते हैं कि महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर देशभर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. केंद्र की मिली गाइडलाइन के बाद भाजपा शासित कई राज्य सरकारों ने इस मुद्दे पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाए हैं, जिन्हें महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता के तौर पर पेश किया जा रहा है. इन सत्रों में अधिनियम के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए जा रहे हैं, केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया जा रहा है और विपक्ष, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पर भ्रामक राजनीति करने के आरोप लगाते हुए निंदा प्रस्ताव भी लाए जा रहे हैं.
केंद्रीय नेतृत्व से ये मिले थे निर्देश:
राष्ट्रीय प्रेस वार्ताएं: 18 से 25 अप्रैल तक प्रदेश के सभी प्रशासनिक जिलों में पार्टी वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई.
जन आक्रोश महिला पदयात्रा: 20 से 23 अप्रैल तक सभी जिलों में जन आक्रोश महिला पदयात्रा आयोजित की गई.
जन आक्रोश महिला सम्मेलन: कांग्रेस एवं विपक्ष के खिलाफ 22 से 30 अप्रैल तक प्रत्येक जिला केंद्र पर 23-24 अप्रैल को महिला जन आक्रोश सम्मेलन आयोजित हुए. सभी मंडलों में 30 अप्रैल से पहले महिला जन आक्रोश मार्च निकाले गए..
प्रस्ताव: 19 से 30 अप्रैल तक प्रत्येक राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर कांग्रेस और विपक्ष की महिला विरोधी मानसिकता के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए. सभी नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में भी निंदा प्रस्ताव पारित किए जाएं. सभी ग्राम पंचायतों में भी प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाएगा.
सोशल मीडिया एवं अन्य गतिविधियां: महिला हॉस्टल, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में संपर्क किया जाए, साथ ही कांग्रेस और विपक्ष की महिला विरोधी सोच का लीफलेट वितरित किया जाए. सोशल मीडिया पर 10 दिनों तक प्रभावी एवं योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस एवं विपक्ष की महिला विरोधी सोच को उजागर किया जाए.
प्रचार प्रसार: प्रधानमंत्री द्वारा 16 अप्रैल 2026 को संसद में दिए गए भाषण को प्रत्येक कार्यक्रम में तथा सोशल मीडिया में अधिक से अधिक प्रचारित और प्रसारित किया जाए. साथ ही केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का भी हर कार्यक्रम में उल्लेख किया जाए.
जन आंदोलन बनाने की तैयारी: भाजपा का मानना है कि यह अधिनियम महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर जनता को गुमराह कर रही है. कांग्रेस के इस भ्रम को खत्म करने और नारी शक्ति को कांग्रेस का असली चेहरा दिखाने के लिए अलग-अलग गतिविधियों के जरिए अभियान को गति दी जा रही है, जिनमें जिलों में बड़े नेताओं के दौरों के साथ आक्रोश पद यात्राएं, महिला सम्मेलन और जनसभाओं के जरिए पार्टी इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर गई.