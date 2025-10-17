ETV Bharat / state

लखनऊ के इस रेलवे स्टेशन की कमान 34 महिला कर्मचारियों के हाथ, उत्तर भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना

लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन पर परिचालन, वाणिज्य, सुरक्षा और तकनीकी कार्यों की पूरी जिम्मेदारी पूरी तरह से महिला कर्मचारी निभाएंगी.

स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई.
स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं को सौंपी गई. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 9:08 PM IST

लखनऊ : पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है. अब अगर आप लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन जाएंगे तो यहां पर एक भी अधिकारी और कर्मचारी पुरुष नहीं मिलेगा. उत्तर भारत का यह पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसे महिलाएं कंट्रोल करेंगी. पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम गौरव अग्रवाल ने ये सौगात दी है.

यह स्टेशन अब पूर्वाेत्तर रेलवे का एकमात्र ऐसा स्टेशन बन गया है, जहां परिचालन, वाणिज्य, सुरक्षा और तकनीकी कार्यों की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिला कर्मचारी निभाएंगी. डीआरएम की तरफ से दी गई इस सौगात से रेलवे स्टेशन पर कार्यरत महिला कर्मचारी काफी खुश हैं. उनका कहना है कि ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि एक पूरा स्टेशन महिलाओं के हवाले होगा.

महिला रेल कर्मी ने किया शुभारंभ : मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल, महिला कल्याण संगठन लखनऊ की अध्यक्षा श्रुति गुप्ता की उपस्थिति में स्टेशन पर महिला संचालन का शुभारंभ और ‘अमृत संवाद’ कार्यक्रम का आयोजन किया गया. लखनऊ सिटी स्टेशन की वरिष्ठतम रेल कर्मी मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक विजयलक्ष्मी पांडेय ने फीता काटकर शुभारंभ किया.

मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने कहा कि लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन का पूरा महिला संचालन ‘नारी शक्ति-राष्ट्र शक्ति’ की भावना का प्रतीक है. यह कदम महिलाओं की क्षमता, आत्मविश्वास और समर्पण को दर्शाता है. सभी महिला कर्मचारियों की मेहनत और लगन ने इस स्टेशन को एक नया मुकाम दिलाया है.

लखनऊ सिटी रेलवे स्टेशन पर अब स्टेशन अधीक्षक, आरक्षण पर्यवेक्षक, टिकट संग्राहक, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), कॉटावाला, सिगनल मेंटेनर, सफाईकर्मी सहित सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं महिला कर्मचारी निभाएंगी. यह स्टेशन 24 घंटे महिला कर्मचारियों के नेतृत्व में होगा.

हम लोगों अब इंडिपेंडेंट हैं : लखनऊ सिटी स्टेशन की सुपरिटेंडेंट वर्षा श्रीवास्तव ने कहा कि बहुत ही अच्छा फैसला है. हम लोगों अब इंडिपेंडेंट हैं. हम सब कुछ कर सकते हैं. शिफ्ट वाली ड्यूटी भी हमारी रहती है. सब लोग इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे. बहुत अच्छा लगेगा. यहां पर ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट है. ऑपरेटिंग में आठ महिलाएं, कॉमर्शियल में पांच महिलाएं हैं. पीआरएस में भी सब महिलाएं हैं. कुल मिलाकर 34 महिलाएं यहां पर कार्यरत हैं. हम लोग बहुत अच्छे से स्टेशन को चलाएंगे, यही मेरी कामना है.

अच्छे से करेंगे हैंडल : लखनऊ सिटी स्टेशन की सीआरएस विजयलक्ष्मी पांडेय का कहना है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत गर्व महसूस कर रही हूं कि रेल प्रशासन ने हम लोगों पर इतना विश्वास किया है. हमें स्टेशन की बागडोर सौंपी है. हम उम्मीद करते हैं कि हम इसको बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे. यहां पर अलग-अलग विभाग हैं. सभी विभागों में महिलाएं तैनात हैं.

विजयलक्ष्मी ने कहा कि ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था. हमेशा पुरुषों के साथ ही शुरू से काम किया है. कभी भी कोई समस्या रहती थी तो हमारे साथी हमारा सहयोग करते थे. समस्या हल होती थी. धीरे-धीरे अनुभव हो गया है. उन लोगों के गाइडेंस में हम लोगों ने बहुत सारी चीज सीख ली है. अब हम धीरे-धीरे सब हैंडल कर लेंगे और अब इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे.

एक दिन के लिए बादशाह नगर रेलवे स्टेशन की महिलाओं ने संभाली थी कमान : पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया की महिलाओं की समाज में महत्ता पुरुषों के बराबर है. आधी आबादी अब पूरा नेतृत्व चाहती है, इसीलिए पूर्वोत्तर रेलवे ने उन्हें पूरा अधिकार दिया है. सिटी स्टेशन की कमान महिलाओं के हाथ होने से निश्चित तौर पर समाज में एक बेहतर संदेश जाएगा.

इससे पहले आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बादशाह नगर रेलवे स्टेशन की कमान महिलाओं को सौंपी गई थी. अब लखनऊ सिटी स्टेशन की कमान हमेशा के लिए महिलाओं के हाथों में दी गई है. यह ऐसा कदम है जो रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा.

