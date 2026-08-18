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सूरजपुर में महिलाओं से ठगी, असली सोना चांदी बताकर नकली जेवर पकड़ाए

महिलाओं ने सूरजपुर थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई.

Surajpur Fraud
सूरजपुर ठगी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2026 at 11:37 AM IST

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सूरजपुर: पुलिस के द्वारा लगातार चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के बावजूद भी ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. सूरजपुर जिले में नकली सोना-चांदी देकर महिलाओं से ठगी करने का मामला सामने आया है. मामले में रामानुजनगर थाना क्षेत्र के दो से तीन गांवों की करीब आधा दर्जन से ज्यादा महिलाओं ने थाने पहुंचकर शिकायत की है.

सोना चांदी बताकर नकली आभूषण देने का आरोप

नारायणपुर निवासी व्यक्ति सोना-चांदी का व्यवसाय करता है और गांव-गांव जाकर लोगों को आभूषण बेचता है. इसी दौरान कई महिलाओं ने उससे सोने और चांदी के गहने खरीदे थे. महिलाओं के मुताबिक खरीदे गए गहने जब उन्होंने सुनार दुकान में जांच कराई तो वे नकली बताए गए. इसके बाद महिलाओं को ठगी का एहसास हुआ.

नकली सोना चांदी के जेवर देकर महिलाओं से ठगी (ETV Bharat Chhattisgarh)

चांदी की पायल खरीदे थे और नाक का पिन भी खरीदे थे. 28 हजार रुपये की खरीदी किए थे. 1 हफ्ते में ही चांदी का सामान काला हो गया- पीड़ित महिला

बहन की शादी लगी थी थो पुराने पायल और एक सोने का लॉकेट देकर सामान लिया था. सूरजपुर ज्वेलर्स में चेक कराई तो उन्होंने बताया कि सामान असली नहीं है- पीड़ित महिला

महिलाओं की शिकायत पर सूरजपुर पुलिस कर रही जांच

महिलाओं ने रामानुजनगर थाने में ठगी की शिकायत की है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

शिकायत आई है कि सोने चांदी बेचने वालों से गांव के लोगों ने सोना चांदी के गहने खरीदे थे, बाद में पता चला कि सब सामान नकली है. इस मामले की जांच की जा रही है-योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर

कई महिलाओं द्वारा शिकायत किए जाने के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखत हुए तत्परता से जांच शुरू कर दी है. महिलाओं द्वारा दिखाए गए आभूषणों की जांच की जा रही है. जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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